 НАТО побудує в Польщі сховище для військової техніки США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.03.2019

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Новини

НАТО побудує в Польщі сховище для військової техніки США

Близько 260 мільйонів доларів інвестують у будівництво сховищ для розміщення американської бронетехніки на авіабазі в польському Повідзі, підтвердили у Північноатлантичному альянсі.

Польські військовослужбовці на навчаннях НАТО

Польські військовослужбовці на навчаннях НАТО (фото з архіву)

Північноатлантичний альянс підтвердив плани з будівництва військових складів на авіабазі у польському Повідзі для зберігання американського військового устаткування. Про це в суботу, 23 березня, повідомила агенція AFP із посиланням на представника НАТО. Так Альянс посилює свою присутність на східному фланзі у відповідь на анексію Росією українського Криму і ескалацію конфлікту на сході України.

Як повідомляє видання The Wall Street Journal, об'єкт, спорудження якого коштватиме 260 мільйонів доларів, буде розташований приблизно в 200 кілометрах на захід від Варшави. Там передбачається розташувати американські бронетехніку, боєприпаси і озброєння. За словами генсека Альянсу Єнса Столтенберга, будівельні роботи почнуться до кінця 2019 року і можуть тривати близько двох років.

"Завчасне розміщення" військової техніки на стратегічному об'єкті в центрі Європи дозволить оперативно реагувати в кризовій ситуації, зазначає AFP. За словами Столтенберга, цей крок "зміцнить розширення американської присутності в Польщі".

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