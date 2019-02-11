 НАТО обіцяє відповісти Росії на порушення ракетного договору | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.02.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

НАТО обіцяє відповісти Росії на порушення ракетного договору

Північноатлантичний альянс розгляне заходи у відповідь на порушення Росією ДРСМД, заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг. Водночас він підтвердив намір Альянсу не розміщувати ядерні ракети в Європі.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг

Північноатлантичний альянс (НАТО) відповість на порушення Росією Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД). Про це у вівторок, 12 лютого, напередодні зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.

Він вкотре закликав Москву повернутися до дотримання умов договору, про прозупинення участі в якому США та Росія оголосили на початку лютого. За словами Столтенберга, Москва уже оснастила кілька підрозділів крилатими ракетами наземного базування 9M729 (SSC-8 за класифікацією НАТО. - Ред.) та продовжує виробництво цих ракет. "Ми всі знаємо, що договір, якій поважає лише одна сторона, не може гарантувати нам безпеку", - зазначив генсек НАТО, цитує агенція AP. 

13 лютого міністри країн-членів Альянсу обговорять, "які кроки НАТО повинен здійснити, щоб пристосуватися до світу з більшою кількістю російських ракет", зазначив Столтенберг. Він відмовився деталізувати, які саме заходи можуть бути розглянуті.

Водночас генсек Альянсу підтвердив намір НАТО не розміщувати ядерні ракети в Європі. "Будь-які кроки, які ми здійснимо, будуть скоординованими, зваженими і оборонними, і ми не маємо наміру розгортати нові наземні ядерні ракети в Європі", - наголосив Столтенберг.

DW.COM

Володимир Путін доручив міністерствам закордонних справ і оборони Росії припинити подальші спроби ініціювати переговори з США щодо Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності. (02.02.2019)

У Росії є не менше 64 ракет 9М729, пише німецьке видання Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. У США і НАТО вважають, що створенням цих ракет Москва порушила договір про роззброєння. (10.02.2019)

Нагадаємо, 1 лютого держсекретар США Майкл Помпео оголосив про призупинення участі США у ДРСМД. Наступного дня президент Росії Володимир Путін заявив, що його країна також призупиняє участь в угоді. США переконані, що виробництво Росією ракети SSC-8 порушує умови ДРСМД. Москва це заперечує.

До підписання ДРСМД у 1987 році Північноатлантичний альянс розміщував ракети в Європі у відповідь на загрозу застосування ракет з боку СРСР. Ракети середньої дальності вважаються найбільш небезпечними, оскільки здатні досягати цілі упродовж декількох хвилин і не залишають супротивникові шансів підготуватися до удару і відбити його.

Договір про роззброєння був підписаний генеральним секретарем ЦК КПРС Михайлом Горбачовим і президентом США Рональдом Рейганом 8 грудня 1987 року. Договір є безстроковим, однак кожна сторона має право його розірвати, надавши переконливі докази про необхідність такого кроку.

Дивитись відео 01:12
Now live
01:12 хв

Ракетний договір: США роз’яснили свій ультиматум Росії (01.02.2019)

Аудіо й відео до теми

Ракетний договір: США роз’яснили свій ультиматум Росії (01.02.2019)  

Також за темою

NATO Gipel in Brüssel

Генсек НАТО: Альянс не розміщуватиме ядерні ракети в Європі 02.02.2019

Така реакція Північноатлантичного альянсу на дії Москви не передбачена, заявив Єнс Столтенберг. Він наголосив, що НАТО має інші варіанти відповіді на ситуацію, що склалась довкола договору про роззброєння.

Belgien Brüssel NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg

Генсек НАТО Єнс Столтенберг прагне врятувати договір про роззброєння 07.02.2019

Єнс Столтенберг ще сподівається знайти компроміс між РФ та США щодо ракетного договору, залучивши до діалогу з Москвою інші країни. Водночас він закликає до посилення контролю за озброєннями.

Russland zeigt Marschflugkörper SSC-8/9M729 bei Moskau

Росія може мати більше ракет 9М729, ніж припускалось - ЗМІ 10.02.2019

У Росії є не менше 64 ракет 9М729, пише німецьке видання Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. У США і НАТО вважають, що створенням цих ракет Москва порушила договір про роззброєння.

Реклама

Докладно

Вшанування пам'яті жертв Фойб в Італії, фото з архіву

Націоналістичні заяви з Італії лякають її сусідів

Заяви голови Європарламенту італійця Антоніо Таяні викликали обурення у Словенії та Хорватії. 

Як німці заощаджують і чому люблять готівку?

Німці й гроші: чому люблять готівку і як заощаджують?(відео)

Економних німців називають Sparfuchs - "ощадлива лисиця". Це не означає, що німці скупі, але вони люблять заощаджувати.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  