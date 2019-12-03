 НАТО вважає дії Росії загрозою для себе | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.12.2019

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Новини

НАТО вважає дії Росії загрозою для себе

Під час саміту в Лондоні країни-члени НАТО визнали, що агресивні дії РФ загрожують євроатлантичній безпеці і що зростання ролі Китаю у світі є викликом для Альянсу.

Учасники саміту НАТО

Учасники саміту НАТО

У НАТО вважають, що дії Росії становлять одну з головних загроз для Північноатлантичного альянсу. Про це йдеться в заяві НАТО, оприлюдненій у середу, 4 грудня, за підсумками саміту в Лондоні. "Ми, будучи Альянсом, стикаємося з виразними загрозами та викликами, що виходять з усіх стратегічних напрямів. Агресивні дії Росії загрожують євроатлантичній безпеці", - йдеться в документі.

Крім того, в НАТО зазначили, що також стикаються із загрозами у сфері кібербезпеки та тероризмом, який "у всіх своїх формах і проявах залишається постійною загрозою для нас усіх".

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Також в Альянсі визнали зростання ролі Китаю у світі. "Ми визнаємо, що зростання впливу та міжнародна політика Китаю є як можливостями, так і викликами, які нам потрібно вирішити разом, як Альянсу", - наголошується в заяві.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що Китай посідає друге місце в світі за рівнем витрат на оборону після США. За його словами, союзники по НАТО погодилися з необхідністю включити Китай в нову гіпотетичну угоду про контроль над озброєннями. "Зараз ми почали обговорювати, яким чином ми можемо підключити Китай до домовленостей з контролю над озброєннями в майбутньому", - підкреслив Столтенберг.

Міністр оборони США Марк Еспер також назвав Китай викликом для альянсу. "Це не означає, що Китай зараз є ворогом (…) Але нам потрібно бути готовими до того, що справи підуть не так, як нам хочеться", - наголосив він.

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