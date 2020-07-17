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Наталка Сняданко
Фото: Kateryna Slipchenko

Наталка Сняданко

Наталка Сняданко - українська письменниця зі Львова, перекладач з німецької, польської та російської мов. Авторка книжок: "Колекція пристрастей, або Пригоди молодої українки", "Сезонний розпродаж блондинок", "Синдром стерильності", "Чебрець у молоці", "Країна поламаних іграшок та інші подорожі", "Комашина тарзанка", "Гербарій коханців", "Фрау Мюллер не налаштована платити більше", "Охайні прописи ерцгерцога Вільгельма",
"Перше слідство імператриці". Деякі її книжки були перекладені польською, німецькою та російською мовами. 

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Наталка Сняданко: інші публікації

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"Де наше вдома: там, де ми зараз, чи там, де зараз стіни, у яких ми раніше жили?" - Наталка Сняданко, спеціально для DW.
Наталка Сняданко
Наталка Сняданко
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