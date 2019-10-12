 Наступ Туреччини в Сирії: понад 130 тисяч людей залишили прикордонний регіон | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.10.2019

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Новини

Наступ Туреччини в Сирії: понад 130 тисяч людей залишили прикордонний регіон

Внаслідок бойових дій на північному сході Сирії десятки тисяч людей стали біженцями. Гуманітарна криза може торкнутися близько 400 тисяч осіб.

Nusaybin Mardin Flucht von Zivilisten in Syrien (DW/S. Görer)

Понад 130 тисяч людей на північному сході Сирії змушені залишити місця свого проживання через наступ турецьких військ. Про це вранці у неділю, 13 жовтня, повідомляє Організація Об'єднаних Націй (ООН). Більшість з цих людей мешкали у сільських районах поблизу прикордонних міст Тель-Аб'яд та Рас-ель-Айн.

Загалом внаслідок воєнного конфлікту в Сирії гуманітарної допомоги потребуватимуть близько 400 тисяч людей, повідомили в Управлінні ООН з координації гуманітарних питань (OCHA). Крім того, у регіоні дуже погана ситуація з постачанням чистої води. Зокрема, проблеми з постачанням води спостерігаються у таборах для переміщених осіб Аль-Оль та Ареша, де зараз мешкають понад 82 тисяч людей. Державні та приватні лікарні у регіоні зачинені з 11 жовтня.

 

DW.COM

Турецькі військові заявили про встановлення контролю над важливим сирійськім містом Рас-ель-Айн. Тим часом кількість загиблих внаслідок військового наступу Туреччини в Сирії продовжує зростати. (12.10.2019)

Учасники багатотисячних акцій протесту в багатьох містах країн ЄС вимагають припинення наступу Туреччини на курдів у Сирії. (12.10.2019)

Наступ Туреччини

Тим часом турецькі війська та їхні союзники захопили значну частину сирійського міста Сулук, повідомив Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини. Воно розташоване приблизно в 10 кілометрах від сирійсько-турецького кордону, на південний схід від Тель-Аб'яда. Напередодні турецькі війська оголосили про встановлення контролю над містом Рас-ель-Айн, яке займає центральне місце в операції Туреччини проти курдських формувань.

Нагадаємо, наступ турецьких військових на півночі Сирії розпочався 9 жовтня. Згідно з офіційною позицією Анкари, мета операції полягає у витісненні курдських "Загонів народної самооборони" (YPG) від кордону з Туреччиною та створенні "коридору безпеки" уздовж турецько-сирійського кордону. Анкара вважає YPG сирійським відгалуженням забороненої турецькою владою "Робітничої партії Курдистану" (РПК). Цей крок Анкари засудили раніше Вашингтон, Берлін та офіційний Дамаск.

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