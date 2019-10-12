Наступ Туреччини в Сирії: понад 130 тисяч людей залишили прикордонний регіон

Понад 130 тисяч людей на північному сході Сирії змушені залишити місця свого проживання через наступ турецьких військ. Про це вранці у неділю, 13 жовтня, повідомляє Організація Об'єднаних Націй (ООН). Більшість з цих людей мешкали у сільських районах поблизу прикордонних міст Тель-Аб'яд та Рас-ель-Айн.

Загалом внаслідок воєнного конфлікту в Сирії гуманітарної допомоги потребуватимуть близько 400 тисяч людей, повідомили в Управлінні ООН з координації гуманітарних питань (OCHA). Крім того, у регіоні дуже погана ситуація з постачанням чистої води. Зокрема, проблеми з постачанням води спостерігаються у таборах для переміщених осіб Аль-Оль та Ареша, де зараз мешкають понад 82 тисяч людей. Державні та приватні лікарні у регіоні зачинені з 11 жовтня.

Наступ Туреччини

Тим часом турецькі війська та їхні союзники захопили значну частину сирійського міста Сулук, повідомив Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини. Воно розташоване приблизно в 10 кілометрах від сирійсько-турецького кордону, на південний схід від Тель-Аб'яда. Напередодні турецькі війська оголосили про встановлення контролю над містом Рас-ель-Айн, яке займає центральне місце в операції Туреччини проти курдських формувань.

Нагадаємо, наступ турецьких військових на півночі Сирії розпочався 9 жовтня. Згідно з офіційною позицією Анкари, мета операції полягає у витісненні курдських "Загонів народної самооборони" (YPG) від кордону з Туреччиною та створенні "коридору безпеки" уздовж турецько-сирійського кордону. Анкара вважає YPG сирійським відгалуженням забороненої турецькою владою "Робітничої партії Курдистану" (РПК). Цей крок Анкари засудили раніше Вашингтон, Берлін та офіційний Дамаск.