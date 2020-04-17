Настоянка полину - ліки з Африки проти коронавірусу?

Уже кілька тижнів в Африці говорять про чудодійний лікарський засіб на рослинній основі, який застосовується проти коронавірусу SARS-CoV-2 і пневмонії COVID-19, яку він викликає. Мова йде про препарат Covid Organics, в основі якого - настоянка полину.

Президент Мадагаскару Андрі Радзуеліна представив новий засіб в середині квітня. Ця подія супроводжувалася широким медійним розголосом. До глави Мадагаскару приєдналися і інші лідери африканських країн, які також переконані в ефективності нового лікарського препарату. Але міжнародні організації поки ставляться до нього з обережністю.

Препарати з полину застосовують для лікування малярії

Цілющі властивості однорічної рослини "полин звичайний", відомого також під назвою "чорнобильник", відомі давно. В гомеопатії і не тільки застосовуються різні лікарські засоби на основі цієї рослини. Так, для прикладу, "Артемізинін" впродовж 20 років використовують для лікування малярії.

Президент Мадагаскару Андрі Радзуеліна

Тим часом науковці з Алжиру ще в квітні протестували, чи можуть препарати проти малярії бути ефективними і проти коронавірусу SARS-CoV-2. Результати їх дослідження показали, що "Артемізинін" виявився ефективнішим, ніж "Гідроксихлорохін". Останній деякі вчені розглядали в якості можливого медичного засобу проти COVID-19. Але зараз вважається, що застосування цього препарату збільшує кількість летальних випадків.

Дослідники з Інституту Макса Планка в Потсдамі також взялися з'ясовувати, чи може екстракт полину і різні препарати на його основі дійсно стати ліками, здатними подолати новий коронавірус. Це одне з перших досліджень в цій галузі, розповідає DW керівник дослідження Петер Зееберґер (Peter Seeberger).

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За його даними, щороку понад 300 мільйонів пацієнтів приймають ліки на основі "Артемізиніну", причому не тільки для лікування малярії. "Засіб успішно використовували і для лікування інших захворювань", - говорить Зееберґер. Є дані про те, що "Артемізинін" був ефективним проти коронавірусу SARS-CoV.

Науковці досліджують цілющі властивості полину

Дослідники з Данії та Німеччини, дотримуючись підвищених заходів безпеки, в лабораторних умовах тестують, як сам полин, а також розроблений на його основі "Артемізинін", впливають на коронавірус. Поки не зовсім зрозуміло, чи можна буде використовувати препарати на основі полину в профілактичних цілях або ж для лікування. "Ми зараз проводимо дослідження в усіх напрямках", - говорить Зееберґер.

Перших результатів європейських науковців очікують до кінця травня поточного року. Якщо "Артемізинін" виявиться ефективним засобом, то будуть проведені його клінічні випробування на людях. Навіть якщо результати дослідження не будуть успішними, це все одно стане важливим результатом, оскільки тоді ми отримаємо однозначну відповідь, ясність щодо цього лікарського препарату, підкреслює Зееберґер.

Мадагаскарським школярам дають напій на основі полину

Саме ясності в цьому питанні не вистачало у президента Мадагаскару, коли він в квітні розповідав журналістам про Covid Organics - нові ліки проти COVID-19. Тоді жодних результатів наукової оцінки ще не було. Щоправда, він посилався на дослідження, проведені мадагаскарськими вченими, але у них не було доказів того, що полин і препарати на його основі можна ефективно застосовувати проти коронавірусу.

У розмові з DW директор мадагаскарського дослідного інституту IMRA Шарль Андріаньяра посилався на багаторічний досвід застосування препарату "Артемізинін" і особливо виділяв той факт, що він не викликає побічних ефектів. Але він не навів жодних аргументів, які би були підкріплені якимись науковими дослідженнями.

Не маючи доказів ефективності препарату, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) застерегла від його застосування - а також від усіх недостатньо вивчених засобів на основі полину - для лікування COVID-19.

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Але багато африканських країн, серед них Того, Чад, Танзанія, вже замовили у Мадагаскару Covid Organics. На його поставки чекають і в Нігерії. Однак в газеті Punch нігерійський координатор з питань боротьби з COVID-19 Сані Алію вказує на те, що препарат необхідно видавати пацієнтам тільки після того, як він пройде необхідну перевірку в національному медичному відомстві.

ВООЗ попереджає про ризик застосування неперевірених ліків

Незважаючи на критику, президент Мадагаскару захищає лікарський препарат на основі полину. Він переконаний, що в його ефективності сумніваються лише тому, що ліки розробили в острівній державі Східної Африки, а не в Європі. Про це президент Мадагаскару заявив в інтерв'ю одній французькій радіостанції: "Світ не хоче визнати того, що така країна як Мадагаскар винайшла формулу, яка може врятувати людство".

Препарат Covid Organics з Мадагаскару замовили кілька африканських держав

Представник регіонального Бюро ВООЗ в Африці Міхель Яо в інтерв'ю DW зазначив, що в традиційної медицини, напевно, є засоби, здатні перемогти коронавірус. "Але потрібно застосовувати такі ліки з обережністю, оскільки немає доказів їхньої ефективності. Ми не знаємо, наскільки надійні традиційні лікарські засоби і чи можемо ми їх рекомендувати, та чи не завдадуть вони шкоди здоров'ю людей".

З цим погоджується і Хелен Різ, директорка інституту клінічної медицини університету Йоганнесбурга. В останні 20 років інтерес до традиційної медицини значно виріс. "Але всі ці засоби повинні бути безпечними і ефективними, і це повинно бути доведено в ході клінічних випробувань". Навіть у випадку "Артемізиніну", коли є великий досвід застосування проти малярії та інших хвороб. "А у випадку з новим вірусом ще дуже важливо зрозуміти, чи потрібно застосовувати засіб з метою профілактики, або для лікування", - говорить вона.

Якщо науковці з Інституту Макса Планка встановлять, що екстракт полину ефективний для лікування COVID-19, від цього виграє і Мадагаскар, вважає Петер Зееберґер. Адже майже десять відсотків рослинної сировини для виготовлення медикаментів проти малярії, зокрема, "Артемізиніну" виготовляються на Мадагаскарі.