Наслідки урагану "Доріан": на Багамах 2500 осіб вважаються зниклими безвісти

Влада Співдружності Багамських Островів оновила дані щодо жертв та постраждалих унаслідок потужного урагану "Доріан", що кілька днів поспіль вирував на Багамах. Згідно з інформацією місцевого відомства, що відповідає за подолання наслідків надзвичайних ситуацій, станом на середу, 11 вересня, 2,5 тисячі осіб вважаються зниклими безвісти, передає інформагенція AP.

Утім, у відомстві наголосили, що цей список осіб поки що попередній, оскільки перевірка всіх отриманих даних ще не завершена. "Триває робота з базами даних", - сказав представник відомства, цитує Reuters.

Число загиблих зростає

Крім того, в органах місцевої влади підтвердили вже 50 смертельних випадків від стихійного лиха, що вдарило по цій острівній державі. Представники влади побоюються, що кількість загиблих і надалі зростатиме з огляду на масштаби руйнувань. Згідно з офіційними даними, із зони лиха евакуйовано тисячі людей.

Утім, представники влади кажуть про "істотне скорочення" кількості громадян, котрі просять про евакуацію.

Як повідомлялося, "Доріан" ударив по північній частині острівної держави ввечері неділі, 1 вересня. Коли він досяг Багамських островів, то швидкість вітру буревію досягала 300 кілометрів на годину, що відповідало найвищій п'ятій категорії небезпеки ураганів за шкалою Саффіра-Сімпсона. Таким чином цей ураган став найпотужнішим, зафіксованим на Багамах з моменту початку спостережень за тропічними буревіями. "Доріан" лютував на Багамах три доби.