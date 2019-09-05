 Наслідки урагану ″Доріан″: на Багамах 2500 осіб вважаються зниклими безвісти | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.09.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Наслідки урагану "Доріан": на Багамах 2500 осіб вважаються зниклими безвісти

Кількість загиблих від урагану "Доріан", що кілька днів лютував на Багамах, зросла до 50. Тим часом уряд острівної держави визнав 2,5 тисячі осіб зниклими безвісти.

Жертви буревію на Багамах

Рятувальники виявляють дедалі більше тіл жертв буревію

Влада Співдружності Багамських Островів оновила дані щодо жертв та постраждалих унаслідок потужного урагану "Доріан", що кілька днів поспіль вирував на Багамах. Згідно з інформацією місцевого відомства, що відповідає за подолання наслідків надзвичайних ситуацій, станом на середу, 11 вересня, 2,5 тисячі осіб вважаються зниклими безвісти, передає інформагенція AP.

DW.COM

Сотні людей вважаються зниклими безвісти після того, як Багамські острови накрив потужний ураган. Евакуювати постраждалих допомагають берегова охорона та круїзні лайнери. (07.09.2019)

Швидкість буревію "Доріан", який вирує над Багамами, дещо зменшилася. Однак він все одно достатньо сильний, щоб зривати дахи з будинків і виривати дерева. (02.09.2019)

У той час, як ураган "Доріан" перемістився до США, на Багамських островах шукають зниклих безвісти людей, кількість жертв на островах вже зросла до 30 осіб. (06.09.2019)

Кількість загиблих унаслідок урагану "Доріан", що кілька днів лютував на Багамах, зросла до 20, однак уряд острівної держави побоюється, що жертв побільшає. (05.09.2019)

Утім, у відомстві наголосили, що цей список осіб поки що попередній, оскільки перевірка всіх отриманих даних ще не завершена. "Триває робота з базами даних", - сказав представник відомства, цитує Reuters.

Число загиблих зростає

Крім того, в органах місцевої влади підтвердили вже 50 смертельних випадків від стихійного лиха, що вдарило по цій острівній державі. Представники влади побоюються, що кількість загиблих і надалі зростатиме з огляду на масштаби руйнувань. Згідно з офіційними даними, із зони лиха евакуйовано тисячі людей.

Утім, представники влади кажуть про "істотне скорочення" кількості громадян, котрі просять про евакуацію.

Як повідомлялося, "Доріан" ударив по північній частині острівної  держави ввечері неділі, 1 вересня. Коли він досяг Багамських островів, то швидкість вітру буревію досягала 300 кілометрів на годину, що відповідало найвищій п'ятій категорії небезпеки ураганів за шкалою Саффіра-Сімпсона. Таким чином цей ураган став найпотужнішим, зафіксованим на Багамах з моменту початку спостережень за тропічними буревіями. "Доріан" лютував на Багамах три доби.

  • Шторм Харві - погода в США - Траса 69 стала підводною

    Люди проти стихії: ураган "Харві" в США

    Траса 69 стала підводною

    Одна з дорожніх артерій регіону, траса 69, опинилася від водою. Це стало черговим приводом для критики президента США Дональда Трампа, який скасував указ свого попередника щодо екстреного відновлення доріг, мостів та інших конструкцій, пошкоджених через природні катаклізми.

  • Шторм Харві - новини Техасу - Тіснява серед техасців

    Люди проти стихії: ураган "Харві" в США

    Центри прийому постраждалих переповнені

    Тисячі людей опинилися без житла. Їх приймають спеціальні центри, створені у великих громадських будівлях. Як-от на фото - Конференц-центр Джорджа Брауна у Х'юстоні. Він ледь приймає всіх охочих - зібралося вже більше дев'яти тисяч евакуйованих. Внаслідок урагану зазнали пошкоджень близько 100 тисяч будинків. Ще близько 189 тисяч домогосподарств залишаються знеструмленими.

  • Ураган Харві - катаклізми в США

    Люди проти стихії: ураган "Харві" в США

    "Мамо, зі мною все гаразд"

    Музей американської промисловості став притулком для близько 350 осіб, які тимчасово залишилися без домівок. Галерея "Меблі" виявилася чудовим місцем, щоб сісти з ноутбуком та зателефонувати близьким.

  • Шторм у США - ураган Харві - Х'юстон, евакуація

    Люди проти стихії: ураган "Харві" в США

    Завжди є місце людяності

    Під час евакуації люди намагаються потурбуватися і про хатніх улюбленців. На світлині - жінка тримає свого песика після того, як залишила оселю на півдні Х'юстона. За даними місцевої влади, у притулках уже більше 38 тисяч осіб.

  • Шторм у США - катаклізми - ураган Харві

    Люди проти стихії: ураган "Харві" в США

    Майже як у басейні

    Чимало людей змушені чекати на рятувальні служби - ті не встигають вчасно доправляти постраждалих "на суходіл". Жінка на світлині "плаває" на надувному матраці на бульварі Скарсдейл, очікуючи на рятувальників. Попри непросту ситуацію, техасці намагаються зберігати добрий гумор.

  • Ураган Харві у США - евакуація

    Люди проти стихії: ураган "Харві" в США

    Добровільно-примусово

    Міста та округи довкола Х'юстона також досі проводять евакуацію громадян. В окремих місцях вона добровільна, у інших примусова. Влада регулярно оновлює дані щодо обов'язкової евакуації, доки рівень води продовжує підніматися.

  • Евакуація в Техасі - ураган Харві - Х'юстон

    Люди проти стихії: ураган "Харві" в США

    Парадокси евакуації

    Більше 30 тисяч людей залишили свої домівки через ураган "Харві". Утім, евакуація далеко не завжди відбувається організовано. Мер Х'юстона Сільвестер Тьорнер пояснює, що радив жителям міста залишатися вдома напередодні урагану, оскільки боявся, що паніка на автошляхах спровокує більшу кількість жертв.

  • Ураган Харві - карта

    Люди проти стихії: ураган "Харві" в США

    Куди прямує шторм

    На карті видно, що ураган, який "прибув" з Мексиканської затоки, найбільше вразив саме штат Техас - місто Х'юстон та його околиці. Пізніше ураган змінив напрямок руху, ослаб та вирушив убік Луїзіани й Міссісіпі, де має остаточно втратити свою руйнівну силу.

  • Шторм Харві в Луїзіані

    Люди проти стихії: ураган "Харві" в США

    Дісталося й Луїзіані

    "Харві", який ослаб до категорії "тропічного шторму", сягнув і Луїзіани. Столиця штату Нью-Орлеан, утім, має свіжий досвід боротьби з негодою. 12 років тому цей штат значно постраждав від сумнозвісного урагану "Катріна".

  • Благодійна допомога - ураган Харві - Сандра Буллок, Леонардо ді Капріо

    Люди проти стихії: ураган "Харві" в США

    Зірки поспішають на допомогу

    Відомі люди США також долучилися до боротьби з наслідками шторму. Зокрема "оскароносці" Сандра Буллок (на фото) та Леонардо ді Капріо виклали чималі суми - надали на допомогу потерпілим по мільйону доларів. Пообіцяли зробити свій внесок також співачка Бейонсе, актор Дуейн "Скеля" Джонсон, а також ді-джей Khaled.

  • Зміна клімату - ураган Харві

    Люди проти стихії: ураган "Харві" в США

    Зміни клімату?

    Президент США Дональд Трамп відомий своєю критикою теорії глобального потепління. Утім, у заяві Світової метеорологічної організації зазначається, що ураган викликаний саме ним. "Зміни клімату означають, що ми матимемо ситуації на кшталт "Харві". Кількість опадів, вірогідно, і далі зростатиме", - заявила речниця організації у складі ООН Клер Налліс.

  • Наслідки катастрофи у США

    Люди проти стихії: ураган "Харві" в США

    Рахунок за шторм - сума з багатьма нулями

    Білий дім прагне виділити шість мільярдів доларів допомоги постраждалим від урагану штатам Техас та Луїзіана. За даними The Washington Post, ця сума стане лише першою частиною допомоги, яку планують виділити у Вашингтоні. Якою стане загальна сума, ще не відомо. Губернатор Техасу заявляв про більше 125 мільярдів доларів США, які знадобляться штату для подолання наслідків катаклізму.

    Автор: Стас Соколов


DW.COM

Люди проти стихії: ураган "Харві" в США

Ураган "Харві" перетворив американське місто Х'юстоні, штат Техас, на підводний парк - тисячі людей змушені були евакуюватися. У галереї DW - подробиці катаклізму. (01.09.2017)  

Також за темою

USA Bahamas Schäden nach dem Hurrikan Dorian in Marsh Harbour

Наслідки урагану "Доріан": на Багамах кількість жертв зросла до 20 осіб 05.09.2019

Кількість загиблих унаслідок урагану "Доріан", що кілька днів лютував на Багамах, зросла до 20, однак уряд острівної держави побоюється, що жертв побільшає.

USA Bahamas Hurrikan Dorian Luftbild

На Багамах зросла кількість жертв урагану "Доріан" 04.09.2019

Багамські острови й досі не можуть оговтатися від наслідків буревію "Доріан". Підтверджено вже сім смертельних випадків унаслідок урагану, але влада побоюється, що число жертв і надалі зростатиме.

USA | Bahamas | Hurrikan Dorian

Ураган "Доріан" забрав життя щонайменше п'ятьох осіб на Багамах 03.09.2019

Влада Багамських островів повідомила про загибель щонайменше п'яти осіб унаслідок буревію "Доріан".

Реклама

Докладно

Straßburg Europäischer Gerichtshof (picture-alliance/Winfried Rothermel)

Справа "Україна проти Росiї"

У Страсбурзi вiдбулися першi слухання з приводу позову України до Росiї через порушення прав людини в анексованому Криму  

МВФ

До України прибула місія МВФ

Цього разу головна мета перебування місії МВФ - обговорення початку наступної кредитної програми.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  