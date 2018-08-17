Наслідки спеки: чи скористається Україна неврожаєм зернових у сусідів?

Рекордно висока температура, яка спостерігалася в багатьох європейських регіонах цього літа, спровокувала посуху в країнах ЄС. Така ситуація негативно вплинула на врожайність та на ціни на сільськогосподарську продукцію. З початку 2018 року ціни на пшеницю зросли на 30 відсотків, а після спеки у Європі досягли максимального значення за п'ять років. Експерти вже знижують свої прогнози щодо збору врожаю зернових в цьому році для багатьох країн Європи.

Аналітичне управління сировинними ринками Commerzbank, який є другим за величиною кредитно-фінансовим інститутом Німеччини, прогнозує, що втрати зернових в країнах ЄС становитимуть 10-11 мільйонів тонн. Проблеми зараз здебільшого очікуються у Німеччині, Румунії, Польщі та Швеції. Ще гіршою, за оцінкою Commerzbank, є ситуація в Росії. Тут втрати зернових цього року можуть скласти близько 20 мільйонів тонн. Утім, оскільки країни Євросоюзу та РФ є великими експортерами зернових у світі, то про дефіцит зерна на їхньому внутрішньому ринку не йдеться. А отже, нинішній неврожай може позначитись лише на зменшенні обсягів експорту зернових.

Якою ж є ситуація з врожаєм зернових в Україні, і чи відкриває неврожай в сусідніх країнах перспективи для українських фермерів?

На минулорічному рівні

Українські експерти та чиновники наголошують, що цьогорічний врожай не набагато відрізняється від минулорічного. У відповіді на офіційний запит DW міністерство аграрної політики та продовольства України повідомило, що станом на 21 серпня українські аграрії зібрали 99 відсотків ранніх зернових та зернобобових культур на площі 9,8 мільйонів гектарів. Намолочено з цих площ близько 34,1 мільйонів тонн зерна нового врожаю. Середня врожайність склала 34,7 центнера з гектара.

Минулого року на цю дату було обмолочено 37,2 мільйонів тонн зерна при середній врожайності 38,6 центнера з гектара. При цьому у відомстві наголошують, що дані різняться ще й через те, що минулого року на цю дату вже проводилося збирання пізніх зернових культур: гречки, проса, кукурудзи. А цього року до збирання пізніх зернових ще не приступали. "Навіть з урахуванням цього факту Україна буде за врожаєм на минулорічному рівні. Гірше точно не буде. Ціни на зернові у світі пішли вгору, то у грошовому вимірі, завдяки експортній виручці фермери можуть заробити так само, чи навіть більше", - спрогнозував DW експерт аграрних ринків, викладач Київської школи економіки Олег Нів'євський.

Нові ринки для українських фермерів

Минулого маркетингового року (період з травня 2017 по травень 2018 року) Україна експортувала близько 36,5 мільйонів тонн зернових на суму 6,37 мільярдів доларів. Здебільшого українське збіжжя зернотрейдери продавали у Єгипет, Китай, Іспанію, Індонезію, Нідерланди, Ізраїль. Нині ж, на думку Олега Нів'євського, ситуація може змінитись на користь українців."Через посуху у Європі тепер Україна може частково завоювати ринки, які раніше наповнювалися зерном з Німеччини, приміром, чи інших європейських країн. Однак це короткострокові очікування. Ситуація може змінитись", - прогнозує експерт.

За даними Державної фіскальної служби України, з початку цього маркетингового року українські аграрії вже експортували 4 мільйони 386 тисяч тонн зернових культур. Всього ж у меморандумі про взаєморозуміння на 2018-19 маркетинговий рік, яке учасники зернового ринку підписали з міністерством агрополітики України, зазначено, що українські сільгоспвиробники готові експортувати 8 мільйонів тонн пшениці продовольчих класів, які включають в себе також експорт борошна в перерахунку на зерно, та 8 мільйонів тонн фуражу.

"Відповідно до меморандуму, експорт пшениці зменшений на 1,5 мільйона тонн. Але експорт кукурудзи, я думаю, у цьому році буде набагато більший, аніж у минулому році. Оскільки дощі у період вегетації кукурудзи позитивно вплинули на її врожайність. Тому українські аграрії однозначно будуть у плюсі", - вважає директор Спілки борошномелів України Родіон Рибчинський.

Чи подорожчає хліб?

Внутрішнє споживання продовольчої пшениці в Україні оцінюється на рівні 4,5-5 мільйонів тонн. Якщо на експорт підуть прогнозовані 8 мільйонів тонн, то того, що залишиться, країні повинно вистачити, кажуть експерти.

Натомість якщо ціна на зерно буде високою на світовому ринку, то чи не піднімуться вони на внутрішньому, українському? Експерти вважають, що ймовірність така є, враховуючи також інфляційні ризики в Україні. "Якщо буде більше коштувати зерно, більше коштуватиме і борошно, і макарони, і хліб, відповідно. Ціни на хліб зростуть десь на 15-20 відсотків відносно до початку цього року", - припускає директор Спілки борошномелів України.