Наслідки пожежі у Нотр-Дам де Парі: що втрачене, а що вдалося врятувати

"Ми відбудуємо собор Паризької Богоматері разом", - запевнив французів президент країни Еммануель Макрон увечері понеділка, 15 квітня, після того, як очільник паризької пожежної охорони Жан-Клод Галле оголосив, що пам'ятка буде врятована від вогню. Президент Франції пообіцяв залучити до відбудови постраждалого собору найвидатніших фахівців і митців, яких тільки можна знайти.

Вогонь спалахнув у соборі 15 квітня о 18:50 за місцевим часом. О 22:00 ситуація сягнула найвищої напруги, повідомив Галле, зазначивши, що наступні 90 хвилин стануть ключовими. Ще за годину вогнеборці змогли встановити контроль над поширенням вогню.

Обвалення 96-метрового шпилю собору, збудованого під час реконструкції 1844 року

Втрати, завдані стихією

Вже з'явилися перші оцінки збитків, завданих пожежею. Середньовічна кроква - дубова конструкція даху ХІІІ сторіччя - втрачена у вогні. Разом з нею обвалився 96-метровий шпиль собору, який з'явився після реконструкції пам'ятки у 1844 році. Також обвалилася частина склепіння собору.

Висока температура під час пожежі, дим, а також вода, якою пожежники приборкували полум'я, спричинили серйозні ушкодження у кам'яній кладці споруди.

Вівтар собору під час пожежі, 15 квітня

Врятовані фасад та реліквії

Пожежу в Нотр-Дам де Парі понад вісім годин гасили близько 400 пожежників. Боротьба з вогнем ускладнювалася тим, що воду не можна було скидати з гелікоптерів. Тонни води могли спричинити обвалення склепіння і стін старовинного собору і призвести до цілковитого руйнування пам'ятки.

Унаслідок пожежі обвалилася частина склепіння собору (фото 15 квітня)

Дякуючи згуртованій роботі пожежників, від обвалення вдалося врятувати основну тримальну конструкцію, вежі головного фасаду, а також дзвони. Навколо обваленого на дві третини даху розташовувалися скульптурні групи з 12 апостолів і чотирьох крилатих тетраморфів - символів євангелістів. За щасливим збігом обставин вони були відправлені на реставрацію ще до пожежі і не постраждали.

Серед головних реліквій і мистецьких витворів, які зберігалися у Нотр-Дам і були одразу ж врятовані, - терновий вінець Ісуса Христа, вівтарний хрест, золота туніка Святого Людовика, живопис.

Врятований терновий вінець Ісуса Христа - найбільша реліквія собору Паризької Богоматері

Собор Паризької Богоматері вважається одним із шедеврів світової готичної архітектури. Будівництво монументальної споруди почалося у ХІІ столітті і тривало майже 200 років. 1831 року відомий французький письменник Віктор Гюго увічнив цей собор однойменним романом. Нотр-Дам де Парі щороку відвідують близько 13 мільйонів туристів.

Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було Початок катастрофи У верхній частині собору Паризької Богоматері, де проводились масштабні ремонтні роботи, 15 квітня близько 19:00 за місцевим часом спалахнуло полум'я. Вогонь швидко охопив значну частину покрівлі заставленої риштованнями будівлі.

Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було Завалився центральний шпиль Згодом під дією вогню обвалилася центральна частина покрівлі разом зі шпилем посередині. Шпиль був 93 метри заввишки.

Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було Невситиме полум'я Після падіння більшої частини покрівлі, деякі фрагменти якої походили ще з ХІІІ століття, пекельне інферно запалало з іще більшою силою.

Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було Біль вечірнього Парижа Зазвичай відображення вогнів паризького нічного освітлення у хвилях Сени викликає хвилю романтичних почуттів. Однак цього разу до сяяння славнозвісних паризьких ліхтарів додалася й моторошна заграва страшної пожежі в Нотр-Дам де Парі.

Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було Безсилі пожежники На гасіння пожежі паризька влада кинула десятки одиниць спецтехніки та близько 400 пожежників. Утім, їхні зусилля своєчасно загасити вогонь та відвернути падіння даху виявилися марними. Пожежні літаки та гелікоптери не застосовували, оскільки ті скидають одразу тонни води, що може завдати не меншої шкоди будівлі, ніж сам вогонь.

Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було Врятувати хоч щось Та однак праця пожежників не стала марною. Завдяки їхнім зусиллям з приборкування вогню вдалося врятувати значну частину культурних цінностей, у тому числі унікальні картини та статуї. На щастя, завдяки початку ремонтних робіт деякі культурні цінності з собору вивезли ще раніше, тож їх оминула доля стати всього лише поживою для вогню.

Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було Вцілілі башти західного фасаду Згодом вогонь перекинувся й на одну з башт західного фасаду, але пожежниками вдалося загасити його в зародку. Тож можна сказати, що башти істотно не постраждали.

Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було Розпач парижан Пожежа в соборі, що вже століттями вважається одним із символів французької столиці, вразила сотні мільйонів людей на всій планеті. Однак найбільше від цього потерпають самі парижани. Дехто від розпачу й жалю вирішив стати на коліна в молитві. Автор: Валерій Сааков

