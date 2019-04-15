Наслідки пожежі у Нотр-Дам де Парі: що втрачене, а що вдалося врятувати

Пожежа в соборі Паризької Богоматері могла призвести до цілковитого руйнування пам'ятки, однак цьому вдалося запобігти. Які реліквії вдалося врятувати, а що безповоротно поглинула стихія - у матеріалі DW.
"Ми відбудуємо собор Паризької Богоматері разом", - запевнив французів президент країни Еммануель Макрон увечері понеділка, 15 квітня, після того, як очільник паризької пожежної охорони Жан-Клод Галле оголосив, що пам'ятка буде врятована від вогню. Президент Франції пообіцяв залучити до відбудови постраждалого собору найвидатніших фахівців і митців, яких тільки можна знайти.
Вогонь спалахнув у соборі 15 квітня о 18:50 за місцевим часом. О 22:00 ситуація сягнула найвищої напруги, повідомив Галле, зазначивши, що наступні 90 хвилин стануть ключовими. Ще за годину вогнеборці змогли встановити контроль над поширенням вогню.
Втрати, завдані стихією
Вже з'явилися перші оцінки збитків, завданих пожежею. Середньовічна кроква - дубова конструкція даху ХІІІ сторіччя - втрачена у вогні. Разом з нею обвалився 96-метровий шпиль собору, який з'явився після реконструкції пам'ятки у 1844 році. Також обвалилася частина склепіння собору.
Висока температура під час пожежі, дим, а також вода, якою пожежники приборкували полум'я, спричинили серйозні ушкодження у кам'яній кладці споруди.
Врятовані фасад та реліквії
Пожежу в Нотр-Дам де Парі понад вісім годин гасили близько 400 пожежників. Боротьба з вогнем ускладнювалася тим, що воду не можна було скидати з гелікоптерів. Тонни води могли спричинити обвалення склепіння і стін старовинного собору і призвести до цілковитого руйнування пам'ятки.
Дякуючи згуртованій роботі пожежників, від обвалення вдалося врятувати основну тримальну конструкцію, вежі головного фасаду, а також дзвони. Навколо обваленого на дві третини даху розташовувалися скульптурні групи з 12 апостолів і чотирьох крилатих тетраморфів - символів євангелістів. За щасливим збігом обставин вони були відправлені на реставрацію ще до пожежі і не постраждали.
Серед головних реліквій і мистецьких витворів, які зберігалися у Нотр-Дам і були одразу ж врятовані, - терновий вінець Ісуса Христа, вівтарний хрест, золота туніка Святого Людовика, живопис.
Собор Паризької Богоматері вважається одним із шедеврів світової готичної архітектури. Будівництво монументальної споруди почалося у ХІІ столітті і тривало майже 200 років. 1831 року відомий французький письменник Віктор Гюго увічнив цей собор однойменним романом. Нотр-Дам де Парі щороку відвідують близько 13 мільйонів туристів.
Пожежу, яка зруйнувала значні частини собору Паризької Богоматері, ліквідували. Дві головні вежі собору та фасад вдалося врятувати. За словами президента Франції Еммануеля Макрона, "найгіршого вдалося уникнути". (16.04.2019)
Пожежники досі не змогли загасити пожежу в соборі Паризької Богоматері. Обвалився центральний шпиль разом з частиною даху будівлі, вогонь перекинувся на одну з башт західного фасаду. (15.04.2019)