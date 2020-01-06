Наскільки безбар'єрна Німеччина? Перевірка на інвалідному візку (відео)

У Анни Горчакової з Мінська вроджене пошкодження хребта. У Німеччину вона приїхала з партнером з танців Романом Усмановим і колегою Олесею Алехнович. Сьогодні молоді люди з Білорусі випробують, наскільки доступне для пересування візком міське середовище в німецькому Бонні. У центрі міста - знижені бордюри. Підземних переходів лише зі сходами немає, а наземні переходи обладнані світлофорами з датчиками. На зупинці трамваю є не лише пандуси, але й рельєфна розмітка для людей з вадами зору. "У Німеччині я була багато разів, - розповіла DW багаторазова чемпіонка світу з танців на візках Анна Горчакова. - І нам не траплялося місць, в які не можна заїхати на візку. Якщо ви нам скажете, що такі місця існують, ми дуже здивуємося". Дивіться, як DW разом з дівчатами на візках перевіряла, наскільки вулиці і тарнспорт у Бонні пристосовані до їхніх потреб: