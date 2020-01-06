 Наскільки безбар′єрна Німеччина? Перевірка на інвалідному візку (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 06.01.2020

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Політика й суспільство

Наскільки безбар'єрна Німеччина? Перевірка на інвалідному візку (відео)

У Німеччині люди на візках майже не обмежені у своєму пересуванні. DW разом з двома учасницями чемпіонату світу з танців на візках перевірила, наскільки вулиці і тарнспорт у Бонні пристосовані до їхніх потреб.

Symbolfoto Inklusion (picture-alliance/reality/Frank May)

Наскільки Німеччина пристосована для людей в інвалідних візках?

У Анни Горчакової з Мінська вроджене пошкодження хребта. У Німеччину вона приїхала з партнером з танців Романом Усмановим і колегою Олесею Алехнович. Сьогодні молоді люди з Білорусі випробують, наскільки доступне для пересування візком міське середовище в німецькому Бонні. У центрі міста - знижені бордюри. Підземних переходів лише зі сходами немає, а наземні переходи обладнані світлофорами з датчиками. На зупинці трамваю є не лише пандуси, але й рельєфна розмітка для людей з вадами зору. "У Німеччині я була багато разів, - розповіла DW багаторазова чемпіонка світу з танців на візках Анна Горчакова. - І нам не траплялося місць, в які не можна заїхати на візку. Якщо ви нам скажете, що такі місця існують, ми дуже здивуємося". Дивіться, як DW разом з дівчатами на візках перевіряла, наскільки вулиці і тарнспорт у Бонні пристосовані до їхніх потреб:

DW.COM

Реформа допомоги людям з інвалідністю: що зміниться (відео)

Систему призначення пенсій з інвалідності необхідно кардинально змінити, вважають депутати від "Слуги народу". Замість корумпованих МСЕКів планують запровадити європейську систему. Що зміниться, дивіться у сюжеті DW. (20.11.2019)  

Рух без перешкод попри інвалідність - як це функціонує у Німеччині? (відео)

Чи зручно людям з інвалідністю їздити містом у Німеччині? Комунальні служби дбають про безперешкодне пересування. (12.03.2018)  

Інклюзивна освіта: як це працює в Німеччині (відео)

На острові Рюген у Німеччині повністю відмовилися від спеціальних шкіл для дітей з інвалідністю. Експеримент показав: "особливі" діти стали краще навчатися. Дивіться, як Німеччина переходить на інклюзивну освіту. (13.11.2018)  

Інвалідність і навчання: як німецькі виші усувають перешкоди

Що пропонують німецькі виші людям з обмеженими фізичними чи психічними можливостями? Які умови створені для них? (02.10.2017)  

Як зробити українські міста інклюзивними? (відео)

Раїса Панасюк бореться за те, щоб зробити міський простір комфортним для людей з інвалідністю. Спершу на регіональному рівні, а тепер і на всеукраїнському, ставши урядовою уповноваженою з прав осіб з інвалідністю. (26.04.2018)  

#LocalHeroes: Активістка з Мелітополя робить місто зручним для людей з інвалідністю (відео)

Катерина Кучина із благодійної організації "Соціальний фонд" робить Мелітополь комфортним для людей з обмеженими можливостями. Як вона своєю енергією запалює людей, дивіться у проекті DW #LocalHeroes. (28.09.2017)  

"Бачити серцем": як мати дитини з інвалідністю змінює суспільство (відео)

Олеся Яскевич, керівниця ГО "Бачити серцем", змінює ставлення суспільства до "особливих" дітей. Уже третій рік поспіль вона проводить літній табір для дітей з інвалідністю. Дивіться її історію у проекті DW #LocalHeroes. (23.08.2018)  

Успішна кар'єра попри вади зору: як цього досягають німці (відео)

Німкеня Памела Пабст незряча, але це не заважає їй бути успішною адвокаткою. Відсутність зору - не завада, аби зробити кар'єру. Дивіться три неймовірні історії незрячих у ФРН. (27.12.2018)  

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Докладно

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