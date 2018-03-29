 Населення України до кінця століття може скоротитися більш ніж удвічі - дослідження | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.07.2020

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Населення України до кінця століття може скоротитися більш ніж удвічі - дослідження

Чисельність населення України до кінця цього століття може зменшитися до 17,5 мільйона, йдеться у дослідженні групи вчених. Вони прогнозують, що кількість населення на планеті зросте на мільярд до 8,8 мільярда.

Кількість населення на планеті може зрости на мільярд до 8,8 мільярда людей через 80 років

Кількість населення на планеті може зрости на мільярд до 8,8 мільярда людей через 80 років

Чисельність населення світу зросте з нинішніх 7,8 мільярда до пікового значення в 9,7 мільярда до 2064 року, а під кінець століття знизиться до 8,8 мільярда. Про це йдеться у дослідженні міжнародної групи вчених, опублікованому в авторитетному медичному журналі Lancet у вівторок, 14 липня. Ці дані є значно нижчими за оприлюднений раніше прогноз ООН.

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За даними дослідників, до 2100 року у 183-ьох зі 195 країн рівень народжуваності знизиться настільки, що без припливу мігрантів у них неможливо буде підтримувати чисельність населення на наявному рівні.

В Україні на кінець століття прогнозують падіння чисельності населення з 44,6 мільйона до 17,5 мільйона людей. У Росії кількість жителів може зменшитися зі 146 мільйонів до 106 мільйонів.

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Кількість населення у 23 країнах населення скоротиться вполовину або й більше за нинішній рівень. Серед них Японія, Іспанія, Італія, Таїланд, Португалія, Південна Корея та Польща.

Ще 34 країни зіткнуться із падінням чисельності населення на 25-50 відсотків. Зокрема, населення Китаю скоротиться за 80 років з нинішніх 1,4 мільярда до 700 мільйонів. У Німеччині цей показник може знизитися з 83 мільйонів до 66 мільйонів осіб.

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Тим часом кількість населення у країнах Африканського континенту на південь від Сахари навпаки зросте втричі до приблизно трьох мільярдів людей. Чисельність Нігерії зросте з нинішніх понад 200 мільйонів до 800 мільйонів у 2100 році і поступатиметься лише Індії, де очікують спаду чисельності населення з понад 1,3 мільярда зараз до 1,1 мільярда людей через 80 років.

На світ можуть очікувати зміни глобального балансу сил внаслідок зниження рівня народжуваності та старіння населення, зробила висновок міжнародна команда вчених з Університету штату Вашингтон (UWA).

Автори дослідження підсумували, що уряди країн з високим рівнем доходу мають проводити гнучку імміграційну політику та впроваджувати соціальну підтримку для тих сімей, які хочуть мати дітей. Це дозволить підтримувати рівень чисельності населення та економічне зростання в цих країнах.

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