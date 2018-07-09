 Населення Землі за рік збільшилось на 83 мільйони | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.07.2018

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Новини

Населення Землі за рік збільшилось на 83 мільйони

Нині на планеті живуть 7 мільярдів 635 мільйонів людей. Це на 83 мільйони більше, ніж роком раніше. Особливо приріст помітний у Африці.

Entbindungsstation in Leipzig (picture-alliance/dpa)

Порівняно з минулим роком населення планети Земля збільшилося на 83 мільйони жителів і становить понад 7 мільярдів 635 мільйонів людей. Про це у вівторок, 10 липня, повідомив німецький фонд "Населення Землі" (DSW).

За його даними, кожні 10 секунд у світі народжується 26 дітей. Приріст населення особливо помітний в країнах Африки, відзначають експерти фонду. До 2050 року чисельність населення на континенті збільшиться з 1,3 мільярда до 2,5 мільярда людей.

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У 2016 році 815 мільйонів людей у світі потерпали від голоду. Це становить 11 відсотків від населення планети. (15.09.2017)

Протягом наступних 13-ти років населення планети зібльшиться на один мільярд. А до 2050 року на Землі житиме майже 10 мільярдів людей. (22.06.2017)

Однією з причин зростання кількості населення фахівці DSW називають високу кількість випадків небажаної вагітності. За словами голови фонду Ренати Бер (Renate Bähr), у половини жінок в країнах на південь від Сахари більше дітей, ніж вони хочуть. Це обумовлено недостатнім рівнем освіти і браком контрацептивів, вважає Бер.

"Якби всі могли вільно вирішувати, коли і скільки дітей вони хочуть мати, і чи хочуть взагалі, ситуація для людей в бідних країнах покращилася б, а щорічний приріст чисельності населення у світі скоротився б приблизно на чверть", - заявила Бер.

Зростання населення в ЄС

У свою чергу, населення Євросоюзу станом на 1 січня 2018 року зросло до 512,6 мільйона осіб, зазначає статистичне відомство ЄС Eurostat у Люксембурзі. За минулий рік в ЄС на 5,3 мільйона смертей прийшлося 5,1 мільйона новонароджених, а приріст в 1,1 мільйона осіб чоловік обумовлений міграцією, пояснюють фахівці.

Найбільш населеною країною Євросоюзу є Німеччина, в якій проживають 82,9 мільйона осіб. Далі йдуть Франція (67,2 мільйона) і Великобританія (66,2 мільйона).

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До 2030 року 60 відсотків населення житимуть у містах

Кількість людей, які мешкають у містах, до 2030 року збільшиться на один мільярд і складе 5,2 мільярда осіб або 60 відсотків населення планети, стверджують у Федеральному статистичному відомстві з посиланням на дані ООН. На даний час у світі є 548 міст-мільйонників, кількість жителів 33 з них перевищує 10 мільйонів людей, зазначають експерти.

За даними ООН, найбільшим містом світу є столиця Японії Токіо, в якій проживають 37 мільйонів осіб. В індійській столиці Нью-Делі живуть 29 мільйонів, а в китайському Шанхаї - 26 мільйонів осіб. У Берліні проживають близько 3,5 мільйона людей.

В ООН вважають, що до 2030 року кількість міст-мільйонників зросте до 703, серед яких в 43 мешкатимуть понад 10 мільйонів жителів. Індійська столиця стане найбільш населеним містом Землі, оскільки в ній житимуть на 10 мільйонів осіб більше, вважають експерти.

Дані опубліковані напередодні Всесвітнього дня народонаселення, який відзначається 11 липня.

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