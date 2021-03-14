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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "наркозалежність".
Наркозалежність - залежність від наркотиків. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Греція: бізнес на дешевих і небезпечних наркотиках. Росія: куди дівають гори московського сміття. Великобританія: за що поляки образилися на британців.Хорватія: хто і чому нападає на етнічних сербів. Німеччина: мільйонні обороти собачої мафії.
Кожен десятий героїнозалежний наркоман у Криму з тих, хто до анексії півострова отримував замісну терапію метадоном, уже помер. Відсутність терапії підживлює поширення ВІЛ на півострові, заявив спецпредставник ООН.
Раніше статистику наркозалежності визначали героїн та марихуана. Але нині найбільші загрози виходять від легальних залежностей: алкоголю та гральних автоматів. Про це свідчить щорічний звіт федерального уряду Німеччини.