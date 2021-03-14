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Наркозалежність

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "наркозалежність".

Наркозалежність - залежність від наркотиків. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Попит на кокаїн у часи карантину - небезпечна ситуація не лише в Німеччині

Попит на кокаїн у часи карантину - небезпечна ситуація не лише в Німеччині 14.03.2021

Після запровадження локдауну в Німеччині збільшився попит на кокаїн. Цей наркотик почали постачати у країну в ще більших обсягах, а наркодилери вигадують нові схеми, щоб залучити клієнтів.

З балончиком фарби проти наркодилерів (18.11.2020) 18.11.2020

Сотні тисяч українців мають проблеми з наркозалежністю. Боротися з наркодилерами треба в будь-який можливий спосіб, вважають громадські активісти. Вони виходять на вулиці міст з аерозольними балончиками. Дивіться навіщо!

Бізнес на контрабанді собак у Німеччині - "Європа у фокусі" (28.10.2019) 28.10.2019

Греція: бізнес на дешевих і небезпечних наркотиках. Росія: куди дівають гори московського сміття. Великобританія: за що поляки образилися на британців.Хорватія: хто і чому нападає на етнічних сербів. Німеччина: мільйонні обороти собачої мафії.

Дональд Трамп вимагає смертної кари для наркоділерів

Дональд Трамп вимагає смертної кари для наркоділерів 19.03.2018

Президент США Дональд Трамп прагне змін у політиці покарань наркоділерів, знизивши планку для їхнього ув'язнення та уможлививши застосовування смертної кари. У США близько 2,4 мільйона осіб мають залежність від опіатів.
Резонансна ДТП у Харкові: Зайцева визнала свою провину

Резонансна ДТП у Харкові: Зайцева визнала свою провину 13.12.2017

Фігурантка ДТП у Харкові Олена Зайцева визнала підозру, яку їй висувала українська прокуратура. Вона відкинула припущення про свою наркозалежність та попросила пробачення.
Дональд Трамп оголосив бій кризі опіоїдів у США

Дональд Трамп оголосив бій кризі опіоїдів у США 27.10.2017

Президент США оголосив "надзвичайний стан у галузі охорони здоров'я" через кризу з опіоїдами у США. Щодня вона спричиняє близько ста смертей у США.
Чим небезпечні легальні наркотики (відео)

Чим небезпечні "легальні наркотики" (відео) 19.04.2016

В інтернеті їх продають під виглядом трав’яних сумішей. Утім, вони так само згубні для здоров’я, як кокаїн чи героїн.

"Легальні наркотики": залежність як від кокаїну (19.04.2016) 19.04.2016

Синтетичні каннабіноїди популярні в Німеччині. Жертвами так званих "легальних наркотиків" у ФРН 2014 року стали 25 людей.
Німецька омбудсмен: Світ без наркотиків - недосяжна мета

Німецька омбудсмен: Світ без наркотиків - недосяжна мета 19.04.2016

Уповноважена ФРН з боротьби з наркотиками розповіла DW, з чим вона поїде на спеціальну сесію Генасамблеї ООН та чому виступає за збереження заборони на марихуану.
ООН: У Криму після анексії зросла смертність наркоманів і зараження СНІДом

ООН: У Криму після анексії зросла смертність наркоманів і зараження СНІДом 21.01.2015

Кожен десятий героїнозалежний наркоман у Криму з тих, хто до анексії півострова отримував замісну терапію метадоном, уже помер. Відсутність терапії підживлює поширення ВІЛ на півострові, заявив спецпредставник ООН.
Марихуана і діти – український досвід

Марихуана і діти – український досвід 26.11.2011

Фахівці б’ють на сполох, в Україні дедалі більше поширюється вживання наркотиків серед молоді. Зокрема, з легкими наркотиками підлітки частіше знайомляться ще в шкільному віці.
Велика вісімка вступає в бій з кокаїновим бізнесом

"Велика вісімка" вступає в бій з кокаїновим бізнесом 20.05.2011

"Вживання кокаїну в Європі за останні десять років збільшилася в два рази",- заявив французький президент Ніколя Саркозі. За останніми даними, кокаїн споживає близько 4 мільйонів європейців, і їхня кількість зростає.
Легальне витісняє нелегальне: у Німеччині стає більше алкоголіків і менше наркоманів

Легальне витісняє нелегальне: у Німеччині стає більше алкоголіків і менше наркоманів 18.05.2011

Раніше статистику наркозалежності визначали героїн та марихуана. Але нині найбільші загрози виходять від легальних залежностей: алкоголю та гральних автоматів. Про це свідчить щорічний звіт федерального уряду Німеччини.
Півтора мільйони німців вважаються алкоголіками

Півтора мільйони німців вважаються алкоголіками 08.04.2010

Снодійне, пиво, цигарки - це основний арсенал засобів, що викликають залежність у німців. Експерти вважають, що нація забагато п’є: щороку кожен дорослий у Німеччині в середньому споживає 10 літрів алкоголю.