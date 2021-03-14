Наркозалежність

Бізнес на контрабанді собак у Німеччині - "Європа у фокусі" (28.10.2019)

Греція: бізнес на дешевих і небезпечних наркотиках. Росія: куди дівають гори московського сміття. Великобританія: за що поляки образилися на британців.Хорватія: хто і чому нападає на етнічних сербів. Німеччина: мільйонні обороти собачої мафії.