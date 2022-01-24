Напад в університеті Гайдельберга: поліція повідомила подробиці

Вдень у понеділок, 24 січня, в лекційній аудиторії медичного факультету університету Гайдельберга вчинив стрілянину 18-річний німець. Він мав при собі дві рушниці та близько ста набоїв, повідомили представники правоохоронних органів на пресконференції.

На час нападу в аудиторії були присутні близько 30 осіб, чотирьох було поранено. Після цього нападник вчинив самогубство.

За кілька годин після нападу у лікарні внаслідок отриманих поранень померла 23-річна жінка.

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Слідчі поки не говорять про мотиви нападника. "Ще зарано робити висновки", - сказав на пресконференції прокурор Гайдельберга Андреас Геррґен (Andreas Herrgen). Водночас керівник місцевої поліції Зіґфрід Кольмар (Siegfried Kollmar) зазначив, що не виключається версія того, що нападник мав на меті позбавити життя конкретну людину. Поліція поки не може пояснити, чому нападник припинив стрілянину, попри те, що у нього ще залишалися набої.

Кольмар також додав, що нападник придбав зброю кілька днів тому за кордоном. Перед вчиненням нападу він нібито надіслав повідомлення в месенджері "одній особі" про те, що "люди мають бути покарані". Справжність цього повідомлення зараз перевіряється.

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