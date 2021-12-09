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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Напади на активістів".
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В Управлінні Верховного комісара ООН з прав людини зафіксували обмеження свободи думки та мирних зібрань як на підконтрольних уряду України територіях, так і в анексованому Росією Криму та самопроголошених "республіках".
Рішення одеського суду позбавити Сергія Стерненка волі на понад сім років збурило українців. Біля Офісу президента почалася безстрокова акція протесту з вимогою звільнити громадського активіста. За що саме його засудили?
За останні два роки в Україні було вбито чотири громадських активіста. Проте їхні історії не так відомі громадськості, як, скажімо, історія загибелі херсонської активістки Катерини Гандзюк. DW розібралася в причинах.