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Напади на активістів

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Напади на активістів".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

ООН: В Україні чиниться тиск на журналістів і громадянське суспільство

ООН: В Україні чиниться тиск на журналістів і громадянське суспільство 09.12.2021

В Управлінні Верховного комісара ООН з прав людини зафіксували обмеження свободи думки та мирних зібрань як на підконтрольних уряду України територіях, так і в анексованому Росією Криму та самопроголошених "республіках".
Західні посольства занепокоєні нападами на ЛГБТІК в Україні

Західні посольства занепокоєні нападами на ЛГБТІК в Україні 17.05.2021

У спільній заяві з нагоди Міжнародного дня проти гомофобії, трансфобії та біфобії посольства країн Заходу висловили занепокоєння нападами на активістів ЛГБТІК в Україні.
Вирок Стерненку: за що громадського активіста засудили до семи років ув'язнення?

Вирок Стерненку: за що громадського активіста засудили до семи років ув'язнення? 24.02.2021

Рішення одеського суду позбавити Сергія Стерненка волі на понад сім років збурило українців. Біля Офісу президента почалася безстрокова акція протесту з вимогою звільнити громадського активіста. За що саме його засудили?
Чому Одеса - найнебезпечніше місто для громадських активістів (відео)

Чому Одеса - найнебезпечніше місто для громадських активістів (відео) 16.10.2020

В Одесі зафіксовано більше 30 нападів на активістів, які критикували та чинили опір неправомірним рішенням мера Геннадія Труханова та міськради. Позитивних змін після виборів одесити здебільшого не очікують.
У Москві вдруге побили критика Кремля, блогера Єгора Жукова

У Москві вдруге побили критика Кремля, блогера Єгора Жукова 31.08.2020

Медики відвезли Єгора Жукова в лікарню на МРТ головного мозку після нападу біля його будинку. У поліції блогер написав заяву про побиття. Це друга атака на Жукова за півтора місяці.
Бути громадським активістом в Україні небезпечно

"Бути громадським активістом в Україні небезпечно" 27.01.2020

Переслідування громадських активістів залишається в Україні серйозною проблемою. Минулого року правозахисники задокументували понад 80 випадків їх переслідування і також одне вбивство. За злочини ніхто не покараний.
Підозрюваного у справі Гандзюк Ігоря Павловського заарештували

Підозрюваного у справі Гандзюк Ігоря Павловського заарештували 21.01.2020

Ігоря Павловського, якого підозрюють у причетності до нападу на Катерину Гандзюк, Печерський райсуд Києва заарештував до 4 березня. Захист пообіцяв подати апеляцію на це рішення.
Правоохоронці затримали підозрюваного у причетності до вбивства Гандзюк

Правоохоронці затримали підозрюваного у причетності до вбивства Гандзюк 20.01.2020

Правоохоронці провели спецоперацію у Херсонській області, під час якої повідомили про підозру дев'ятьом особам, зокрема Ігорю Павловському, який може бути причетний до вбивства Гандзюк.

Напади на активістів в Україні не припиняються - правозахисники

Напади на активістів в Україні не припиняються - правозахисники 11.12.2019

І після цьогорічної зміни влади в Україні громадські активісти зазнають нападів та стають жертвами залякувань, стверджують правозахисники.
Рік по смерті Катерини Гандзюк: замовники досі на волі

Рік по смерті Катерини Гандзюк: замовники досі на волі 04.11.2019

У роковини смерті херсонської активістки Катерини Гандзюк в містах України та світу проходять акції "Рік без Каті" з вимогою знайти замовників її вбивства. Адже запитання "Хто замовив Гандзюк?"досі актуальне.
Поліція затримала підозрюваного у нападі на ромську активістку в Запоріжжі

Поліція затримала підозрюваного у нападі на ромську активістку в Запоріжжі 25.10.2019

У Запоріжжі поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у нападі з ножем на ромську активістку Анжеліку Бєлову.

Справа Катерини Гандзюк: рік після нападу (31.07.2019) 31.07.2019

За рік після нападу на активістку Катерину Гандзюк замовники злочину досі залишаються на свободі. Попри обіцянки очільників МВС та ГПУ у справі немає зрушень, скаржаться активісти.

Вбивство Катерини Гандзюк: виконавці покарані, замовники на волі

Вбивство Катерини Гандзюк: виконавці покарані, замовники на волі 07.06.2019

Суд виніс вирок винуватцям нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк. П'ятеро колишніх учасників війни на Донбасі проведуть від трьох до шести з половиною років у в'язниці. Та організатори злочину не знайдені.
Не лише Катерину Гандзюк: яких ще активістів вбивають в Україні? (відео)

Не лише Катерину Гандзюк: яких ще активістів вбивають в Україні? (відео) 29.05.2019

За останні два роки в Україні було вбито чотири громадських активіста. Проте їхні історії не так відомі громадськості, як, скажімо, історія загибелі херсонської активістки Катерини Гандзюк. DW розібралася в причинах.

Не лише Катерина Гандзюк: хто вони - "невідомі" вбиті активісти (29.05.2019) 29.05.2019

За останні два роки в Україні було вбито чотири громадських активістів. Проте їхні історії не так відомі громадськості, як історія загибелі херсонської активістки Катерини Гандзюк. DW розібралася в причинах.
Журналісти в Україні: хто викриває, той ризикує життям

Журналісти в Україні: хто викриває, той ризикує життям 08.05.2019

Брутальний напад на журналіста-розслідувача у Черкасах шокував колег і в Україні, і за кордоном. Журналісти нарікають на беззахисність і бездіяльність правоохоронних органів.
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