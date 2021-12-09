Напади на активістів

ООН: В Україні чиниться тиск на журналістів і громадянське суспільство

В Управлінні Верховного комісара ООН з прав людини зафіксували обмеження свободи думки та мирних зібрань як на підконтрольних уряду України територіях, так і в анексованому Росією Криму та самопроголошених "республіках".