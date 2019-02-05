У Москві вдруге побили критика Кремля, блогера Єгора Жукова

Колишнього фігуранта "Московської справи" і ведучого радіостанції "Ехо Москви" Єгора Жукова ввечері в неділю, 30 серпня, побили біля його будинку. Після цього молодий чоловік звернувся до відділення поліції, заявив прессекретар "команди Жукова" Стас Топорков. За його словами, блогер "зберігає спокій і навіть жартує про подію", незважаючи на травми. Лікарі вже прибули в ОВС і відвезли Жукова в міську лікарню №67, щоб зробити магнітно-резонансну томографію головного мозку. Діагноз поки не визначений, зазначив прессекретар "команди Жукова".

Свідки стверджують, що на Жукова напали двоє так званих "тітушок", які після нападу втекли на самокатах.

"Численні удари по голові"

Жуков написав заяву про побиття, повідомляє "Новая газета". "Майнова шкода мені не заподіяна, однак у мене розбите обличчя, я дуже погано себе почуваю", - наводить видання витяги із заяви. Жуков вважає, що нападники прагнули заподіяти його здоров'ю тяжку шкоду і з цією метою "завдали численні удари по голові". Чоловік підкреслив, що його продовжували бити і після падіння на землю.

Раніше в той же день блогер повідомив, що його прийняли в магістратуру вищої школи економіки, він оплатив навчання, але потім договір з ним розірвали. Жуков назвав своє відеозвернення щодо цієї історії "Мене вигнали за опозиційність".

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Це вже не перший напад на Єгора Жукова. Перший стався 24 липня. Тоді він встиг втекти і не отримав серйозних травм.

Справа Єгора Жукова

Єгор Жуков - колишній фігурант "Московської справи", пов'язаної з акціями опозиції, що проходили в столиці Росії перед виборами в міськдуму в липні і серпні 2019 року. Активіст був заарештований на початку серпня, пізніше суд змінив запобіжний захід з взяття під варту на домашній арешт. Слідство звинуватило Жукова в "закликах до екстремістської діяльності через Інтернет". Кунцевський районний суд Москви в грудні 2019 року засудив Жукова до 3 років умовно і заборонив два роки займатися адмініструванням сайтів в Інтернеті.

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Учасники акцій протесту у Москві спочатку вимагали допуску відсторонених від голосування кандидатів у депутати. Пізніше до їхніх вимог додалися заклики звільнити затриманих або заарештованих організаторів і учасників протестів, а також розслідувати випадки непомірно жорстокого поводження силовиків з мітингувальниками. Тільки на двох протестних акціях - 27 липня і 3 серпня - було затримано близько 2500 осіб. Співробітники ОМОНу і Росгвардіі діяли жорстко, б'ючи активістів і навіть випадкових перехожих. Після акції 27 липня Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу про "масові заворушення", яке в ЗМІ отримало назву "Московська справа".