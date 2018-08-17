Напади на активістів: які результати розслідувань? (відео)

Справа активістки та волонтерки Катерини Гандзюк, яку 31 липня облили сірчаною кислотою в Херсоні, під особливим контролем керівництва Нацполіції та генпрокурора України. Вони обіцяють швидке та ефективне розслідування. DW згадала інші резонансні напади на активістів за останній рік. Розслідування цих нападів, попри великий розголос і обіцянки політиків, поки не дали помітних результатів.