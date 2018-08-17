Напади на активістів: які результати розслідувань? (відео)

За розслідування нападу на активістку Катерину Гандзюк активно взялися і СБУ, і Генпрокуратура, і поліція. DW перевірила, чим увінчалися розслідування інших резонансних нападів на активістів.
Напад на Катерину Гандзюк став щонайменше 15-м випадком атак на активістів та громадських діячів в Україні за останні 12 місяців
Справа активістки та волонтерки Катерини Гандзюк, яку 31 липня облили сірчаною кислотою в Херсоні, під особливим контролем керівництва Нацполіції та генпрокурора України. Вони обіцяють швидке та ефективне розслідування. DW згадала інші резонансні напади на активістів за останній рік. Розслідування цих нападів, попри великий розголос і обіцянки політиків, поки не дали помітних результатів.
За три тижні розслідування нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк з'ясувалось, що його замовили правоохоронці. Четверо затриманих підозрюваних зізнались у нападі. (23.08.2018)
Розслідування Володимира Торбіча з "Четвертої влади" про бурштинові війни, незаконні забудови й корупцію дратують бізнесменів і депутатів. Нещодавно його офіс підпалили. Про роботу активіста - у проекті DW #LocalHeroes. (29.03.2018)
Влада заявляє про "блискуче" розкриття вбивства правозахисниці Ірини Ноздровської. Але чому тоді у громадськості та адвокатів стільки вагомих сумнівів щодо слідства? (12.01.2018)
Через те, що влада досі не скасувала електронні декларації для антикорупціонерів, активістка Олександра Дрік з "Громадського люстраційного комітету" вже має проблеми. Які - дивіться в проекті DW #LocalHeroes. (12.04.2018)