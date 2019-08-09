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Журналістка-розслідувачка DW Наомі Конрад
Наомі Конрад

Наомі Конрад

Німецько-британська журналістка-розслідувачка.

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Наомі Конрад: інші публікації

Голова КНР Сі Цзіньпін під час відвідин Національного університету оборонних технологій

Європейські вчені допомагають китайським військовим?

Європейські вчені допомагають китайським військовим?

Співробітники низки університетів Європи співпрацюють із вченими, пов'язаними з Народно-визвольною армією КНР.
Наука20 травня 2022 р.
У середині лютого проти демонстрантів в Янгоні вивели БТРи

Що робити з українськими БТРами для М'янми?

Що робити з українськими БТРами для М'янми?

Правозахисники з М'янми закликають Україну запровадити ембарго на постачання зброї армії, яка захопила владу в країні.
Політика27 серпня 2021 р.
Ймовірно, один з таборів перевиховання у провінції Сіньцзян

Китай: псевдопроцеси щодо уйгурів

Китай: псевдопроцеси щодо уйгурів

У таборах перевиховання в Сіньцзяні перебуває понад мільйон уйгурів. DW з'ясувала у очевидців, як вони туди потрапляють.
Суспільство8 червня 2020 р.
У містечку Бюхель, що на заході Німеччини, регулярно відбуваються демонстрації проти американської ядерної зброї

США модернізують ядерні арсенали в Німеччині

США модернізують ядерні арсенали в Німеччині

У Німеччині досі зберігається американська ядерна зброя, яку тепер модернізують
Політика27 березня 2020 р.
Бомбардувальники Tornado на озброєнні Бундесверу були побудовані ще в 1980-х

Чому Німеччина шукає новий атомний бомбардувальник

Чому Німеччина шукає новий атомний бомбардувальник

На заміну бомбардувальникам Tornado, призначеним для транспортування атомних бомб, Німеччині терміново потрібні нові.
Політика14 січня 2020 р.

Електрошокер у поліції: "приборкувач" чи загроза життю?

Електрошокер у поліції: "приборкувач" чи загроза життю?

Елетрошокер стає частиною екіпіровки німецької патрульної поліції. Чи небезпечне їх застосування для життя?
Права людини9 серпня 2019 р.
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