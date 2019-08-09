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Ізраїльсько-палестинський конфлікт
Наомі Конрад
Наомі Конрад
Німецько-британська журналістка-розслідувачка.
@NaomiConrad
Пропустити розділ Наомі Конрад: інші публікації
Наомі Конрад: інші публікації
Європейські вчені допомагають китайським військовим?
Європейські вчені допомагають китайським військовим?
Співробітники низки університетів Європи співпрацюють із вченими, пов'язаними з Народно-визвольною армією КНР.
Наука
20.05.2022
20 травня 2022 р.
Що робити з українськими БТРами для М'янми?
Що робити з українськими БТРами для М'янми?
Правозахисники з М'янми закликають Україну запровадити ембарго на постачання зброї армії, яка захопила владу в країні.
Політика
27.08.2021
27 серпня 2021 р.
Китай: псевдопроцеси щодо уйгурів
Китай: псевдопроцеси щодо уйгурів
У таборах перевиховання в Сіньцзяні перебуває понад мільйон уйгурів. DW з'ясувала у очевидців, як вони туди потрапляють.
Суспільство
08.06.2020
8 червня 2020 р.
США модернізують ядерні арсенали в Німеччині
США модернізують ядерні арсенали в Німеччині
У Німеччині досі зберігається американська ядерна зброя, яку тепер модернізують
Політика
27.03.2020
27 березня 2020 р.
Чому Німеччина шукає новий атомний бомбардувальник
Чому Німеччина шукає новий атомний бомбардувальник
На заміну бомбардувальникам Tornado, призначеним для транспортування атомних бомб, Німеччині терміново потрібні нові.
Політика
14.01.2020
14 січня 2020 р.
Електрошокер у поліції: "приборкувач" чи загроза життю?
Електрошокер у поліції: "приборкувач" чи загроза життю?
Елетрошокер стає частиною екіпіровки німецької патрульної поліції. Чи небезпечне їх застосування для життя?
Права людини
09.08.2019
9 серпня 2019 р.
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