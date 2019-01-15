Найнята Манафортом юридична фірма визнала, що діяла в Україні як іноземний агент

Відома американська юридична компанія Skadden, Arps, Slate, Meagher&Flom LLP досягла у четвер, 17 січня, угоди з міністерством юстиції Сполучених Штатів Америки, визнавши, що вона повинна була зареєструватися "іноземним агентом" за свою роботу в Україні у часи президентства Віктора Януковича.

Згідно з угодою, базована у Нью-Йорку юридична компанія погодилася відшкодувати уряду суму, яку вона отримала від української сторони за звіт, складений у 2012 році, в якому критичним чином оцінювалася робота на посаді прем'єр-міністерки України Юлії Тимошенко, опонентки Януковича на президентських виборах 2010 року. Цей звіт Skadden, Arps, Slate, Meagher&Flom LLP підготувала на замовлення американського лобіста та політичного консультанта Пола Манафорта, який на той час працював на очолювану Януковичем Партію регіонів.

Звіт на 187 сторінок був використаний урядом Віктора Януковича, аби виправдати досудове утримання під вартою Тимошенко перед Європейським судом з прав людини (ЄСПЛ).

Сума, яку юридична фірма отримала за свою роботу, склала 4,6 мільйона доларів США. Більша частина цих грошей була перерахована з банківського рахунку на Кіпрі, який контролюється Манафортом, а кошти на це були надані українським бізнесменом, ім'я якого не називається. При цьому, згідно з офіційною інформацією українського уряду, він заплатив за роботу американській фірмі лише 12 тисяч доларів, повідомляє агенція AP.

Skadden зазначивши у заяві, що угода з мін'юстом США "закрила питання" з урядом Сполучених Штатів, пообіцяв вжити заходів, аби "подібне не трапилося знову".

Нагадаємо, що колишньому політтехнологу штабу Дональда Трампа Полу Манафорту та його колишньому бізнес-партнеру Ріку Гейтсу в жовтні 2017 року було висунено обвинувачення. У ньому зазначалося, що Манафорт впродовж кількох років лобіював інтереси тодішнього президента України Віктора Януковича та Партії регіонів, не будучи зареєстрованим у США в якості "іноземного агента", а також був причетний до відмивання коштів, ухиляючись від сплати податків. Розслідування щодо Манафорта у США триває.