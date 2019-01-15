 Найнята Манафортом юридична фірма визнала, що діяла в Україні як іноземний агент | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.01.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Найнята Манафортом юридична фірма визнала, що діяла в Україні як іноземний агент

Юридична фірма Skadden виплатить уряду США понад чотири мільйони доларів, отриманих за звіт щодо Юлії Тимошенко, підготований на замовлення Пола Манафорта у 2012 році.

Пол Манафорт

Пол Манафорт

Відома американська юридична компанія Skadden, Arps, Slate, Meagher&Flom LLP досягла у четвер, 17 січня, угоди з міністерством юстиції Сполучених Штатів Америки, визнавши, що вона повинна була зареєструватися "іноземним агентом" за свою роботу в Україні у часи президентства Віктора Януковича.

Згідно з угодою, базована у Нью-Йорку юридична компанія погодилася відшкодувати уряду суму, яку вона отримала від української сторони за звіт, складений у 2012 році, в якому критичним чином оцінювалася робота на посаді прем'єр-міністерки України Юлії Тимошенко, опонентки Януковича на президентських виборах 2010 року. Цей звіт Skadden, Arps, Slate, Meagher&Flom LLP підготувала на замовлення американського лобіста та політичного консультанта Пола Манафорта, який на той час працював на очолювану Януковичем Партію регіонів.

DW.COM

Пол Манафорт ймовірно передавав дані соцопитувань під час президентської кампанії 2016 року у США Сергію Льовочкіну та Рінату Ахметову, які раніше оплачували його послуги, йдеться в матеріалі телекомпанії CNN. (10.01.2019)

Прес-служби Ріната Ахметова й Сергія Льовочкіна стверджують, що українські бізнесмени не отримували інформації щодо президентської кампанії 2016 року у США від Пола Манафорта. (10.01.2019)

Звіт на 187 сторінок був використаний урядом Віктора Януковича, аби виправдати досудове утримання під вартою Тимошенко перед Європейським судом з прав людини (ЄСПЛ).

Сума, яку юридична фірма отримала за свою роботу, склала 4,6 мільйона доларів США. Більша частина цих грошей була перерахована з банківського рахунку на Кіпрі, який контролюється Манафортом, а кошти на це були надані українським бізнесменом, ім'я якого не називається. При цьому, згідно з офіційною інформацією українського уряду, він заплатив за роботу американській фірмі лише 12 тисяч доларів, повідомляє агенція AP.

Skadden зазначивши у заяві, що угода з мін'юстом США "закрила питання" з урядом Сполучених Штатів, пообіцяв вжити заходів, аби "подібне не трапилося знову".

Нагадаємо, що колишньому політтехнологу штабу Дональда Трампа Полу Манафорту та його колишньому бізнес-партнеру Ріку Гейтсу в жовтні 2017 року було висунено обвинувачення. У ньому зазначалося, що Манафорт впродовж кількох років лобіював інтереси тодішнього президента України Віктора Януковича та Партії регіонів, не будучи зареєстрованим у США в якості "іноземного агента", а також був причетний до відмивання коштів, ухиляючись від сплати податків. Розслідування щодо Манафорта у США триває.

Дивитись відео 01:38
Now live
01:38 хв

Справи Манафорта та Коена: що загрожує Трампу (22.08.2018)

 

Аудіо й відео до теми

Справи Манафорта та Коена: що загрожує Трампу (22.08.2018)  

Також за темою

USA Michael Flynn beim Briefing im Weißen Haus in Washington

Зв'язки Трампа з РФ: ключові фігуранти розслідування Мюллера 18.12.2018

Вирок Майклу Флінну 18 грудня стане черговим успіхом спецпрокурора США в розслідуванні зв'язків Трампа з Росією. DW розповідає про ключових фігурантів "російської справи".

USA - Paul Manafort muss ins Gefängnis

Справа Манафорта: обвинувачення завершило допит свідків 14.08.2018

Завершено допит свідків у справі колишнього голови передвиборного штабу Дональда Трампа Пола Манафорта.

USA - Paul Manafort in der Haftanstalt Alexandria

Пол Манафорт: за що судять піарника Януковича? (відео) 31.07.2018

Екс-радник Януковича, екс-глава передвиборного штабу Трампа, екс-"відбілювач" закордонних диктаторів. Усі ці регалії з префіксом "екс" стосуються Пола Манафорта. Що варто про нього знати?

Реклама

Докладно

Бойові дії на Донбасі між українськими військовими та проросійськими сепаратистами і надалі призводять до руйнувань і смертей

Німецький експерт прогнозує відсутність прогресу на Донбасі

З огляду на вибори в Україні у вирішенні конфлікту на Донбасі не відбуватиметься жодного прогресу, прогнозують експерти. 

За даними компанії Nord Stream 2, уже прокладені понад 370 із 1200 запланованих кілометрів труби дном Балтійського моря

"Північний потік-2": кому саме загрожують санкції США

Яким західним фірмам загрожують санкції США через російський газопровід? Чи можуть вони зупинити проект? DW відповідає. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  