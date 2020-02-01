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Найджел Фарадж

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Найджел Фарадж".

Британський політик та колишній брокер Найджел Фарадж був одним з ініціаторів виходу Великобританії з Європейського Союзу. Найджел Фарадж очолював популістську та євроскептичну Партію незалежності Сполученого Королівства (UKIP). Після успішного для євроскептиків референдуму щодо виходу Великобританії з ЄС Найджел Фарадж полишив посаду лідера UKIP. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Brexit завершено: Великобританія вже не є членом ЄС

Brexit завершено: Великобританія вже не є членом ЄС 01.02.2020

В останній день січня Великобританія припинила своє членство в Європейському Союзі, завершивши таким чином багаторічну процедуру Brexit.
Трамп закликав британського прем'єра і лідера партії Brexit об'єднатися

Трамп закликав британського прем'єра і лідера партії Brexit об'єднатися 04.11.2019

Президент США Дональд Трамп заявив, що прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон має об'єднатися з лідером партії Brexit Найджелом Фараджем на дострокових виборах.
Трамп пропонує Великобританії вийти з Євросоюзу без угоди

Трамп пропонує Великобританії вийти з Євросоюзу без угоди 02.06.2019

Перед візитом до Лондона американський президент Дональд Трамп порадив Великобританії вийти з Євросоюзу без угоди, якщо її не влаштовують запропоновані умови, а також не сплачувати компенсацію за Brexit.
Партія Brexit: Найджел Фарадж передчуває перемогу на виборах до Європарламенту

Партія Brexit: Найджел Фарадж передчуває перемогу на виборах до Європарламенту 23.05.2019

Після відтермінування Brexit британці візьмуть участь у виборах до Європарламенту. Прихильники нової партії євроскептика Найджела Фараджа розраховують на успіх. Репортаж DW із Уельсу.
Партія Brexit залишила далеко позаду консерваторів і лейбористів - опитування

"Партія Brexit" залишила далеко позаду консерваторів і лейбористів - опитування 12.05.2019

Партія ініціатора виходу Великобританії з Євросоюзу Найджела Фараджа з 34 відсотками випереджає в опитуванні консерваторів і лейбористів, разом узятих. Британці не розуміють, чого хочуть дві останні партії.
У Великобританії оштрафували агітаторів за Brexit під час референдуму

У Великобританії оштрафували агітаторів за Brexit під час референдуму 11.05.2018

Від організаторів кампанії виходу Великобританії з ЄС - руху Leave.EU - вимагають сплатити штраф у 70 тисяч фунтів стерлінгів за перевищення допустимої межі видатків та інші порушення фінансової дисципліни.
Посол США назвав божевіллям імовірну підтримку Трампом розпаду ЄС

Посол США назвав "божевіллям" імовірну підтримку Трампом розпаду ЄС 13.01.2017

Вашингтону не варто прислухатися до "маргінальних" голосів євроскептиків, вважає посол США при ЄС Ентоні Гарднер. Він також назвав "ганьбою" можливе послаблення санкцій проти Москви.
Британські євроскептики обрали нового лідера

Британські євроскептики обрали нового лідера 28.11.2016

Британська Партія незалежності сполученого королівства визначилася з новим головою. Ним став євродепутат від Великобританії Пол Наттолл.
Глава МЗС ФРН не очікує імпульсу для правопопулістів через перемогу Трампа

Глава МЗС ФРН не очікує імпульсу для правопопулістів через перемогу Трампа 09.11.2016

На думку міністра внутрішніх справ ФРН Томаса де Мезьєра, перемога Дональда Трампа може навіть мати протилежний ефект для популярності правопопулістів у країні.

Коментар: Чому популісти - це погані політики

Коментар: Чому популісти - це погані політики 12.07.2016

Прихильники Brexit, досягши мети, пішли з політичної арени. Партія "Альтернатива для Німеччини" розпадається через внутрішні протиріччя. У відповідальний момент популісти виставляють себе на посміховисько.
Президент Єврокомісії закинув лідерам кампанії за Brexit непатріотичність

Президент Єврокомісії закинув лідерам кампанії за Brexit непатріотичність 05.07.2016

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер закинув Борисові Джонсону і Найджелові Фараджу брак патріотизму та заявив, що вони покидають корабель, який тоне.
Лідер британських євроскептиків Найджел Фарадж пішов у відставку

Лідер британських євроскептиків Найджел Фарадж пішов у відставку 04.07.2016

Лідер Партії незалежності Сполученого Королівства (UKIP) Найджел Фарадж заявив, що йде у відставку зі своєї посади після переможного для євроскептиків референдуму щодо Brexit.
Коментар: У виграші від Brexit - Путін

Коментар: У виграші від Brexit - Путін 25.06.2016

Офіційна реакція Москви щодо Brexit буде дипломатично стриманою, але потайки Кремль, звісно, радітиме. Його ризикована гра вперше принесла успіх, вважає Інґо Маннтойфель.
Останні опитування: Більше половини британців - за членство у ЄС

Останні опитування: Більше половини британців - за членство у ЄС 23.06.2016

Прихильники подальшого перебування Великобританії в ЄС випереджають противників на кілька відсотків. Про це свідчать результати опитувань, що проводилось напередодні.
Коментар: Brexit стане величезною помилкою

Коментар: Brexit стане величезною помилкою 23.06.2016

Громадяни Великобританії вирішують питання свого майбутнього в Європейському Союзі. Якщо вони все-таки проголосують за вихід з ЄС, це може виявитися великою помилкою, вважає Барбара Везель.
Лідер UKIP агітуватиме у Нідерландах проти Угоди про асоціацію між ЄС та Україною

Лідер UKIP агітуватиме у Нідерландах проти Угоди про асоціацію між ЄС та Україною 27.02.2016

Політик-євроскептик сподівається, що негативний результат референдуму в Нідерландах сприятиме виходу Великобританії з Євросоюзу.
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