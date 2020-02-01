На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Найджел Фарадж".

Британський політик та колишній брокер Найджел Фарадж був одним з ініціаторів виходу Великобританії з Європейського Союзу. Найджел Фарадж очолював популістську та євроскептичну Партію незалежності Сполученого Королівства (UKIP). Після успішного для євроскептиків референдуму щодо виходу Великобританії з ЄС Найджел Фарадж полишив посаду лідера UKIP. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.