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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Найджел Фарадж".
Британський політик та колишній брокер Найджел Фарадж був одним з ініціаторів виходу Великобританії з Європейського Союзу. Найджел Фарадж очолював популістську та євроскептичну Партію незалежності Сполученого Королівства (UKIP). Після успішного для євроскептиків референдуму щодо виходу Великобританії з ЄС Найджел Фарадж полишив посаду лідера UKIP. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.