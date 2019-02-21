Найгучніші відмови країн від участі у "Євробаченні"

У тривалій історії пісенного конкурсу "Євробачення", яке проводиться щорічно з 1956 року, випадки відмови від участі у конкурсі траплялися неодноразово, і незважаючи на те, що за таке рішення державі загрожує чималий штраф. Хоча організатори конкурсу, обираючи щороку новий слоган для "Євробачення", намагаються підкреслити його аполітичність - "Святкуємо розмаїття", "Ми єдині", "Будуючи мости", "Ходімо разом", - саме політичні причини найчастіше стають підставами для гучних скандалів, після яких одна з країн-учасниць гримає дверима.

Без політики не обійтися

Так, у 1975 році Греція не захотіла бачити свого учасника на одній сцені з конкурсантом від Анкари через осуд вторгнення Туреччини на Кіпр. Коли ж у 1976 році Греція вирішила повернутися на "Євробачення", представивши на конкурс пісню "Panagia mou, panagia mou" ("Діво Маріє, Діво Маріє"), то цього разу від участі відмовилася Туреччина. Оскільки турецька сторона розгледіла у пісні, у якій матір вмовляють не плакати через сплюндровану батьківщину, прямий натяк на окупацію Північного Кіпру.

Туреччина вирішила повернутися на сцену "Євробачення" у 1979 році, коли конкурс приймав Ізраїль. Анкара вже навіть обрала виконавицю та конкурсну пісню. Проте тиск на Туреччину з боку її арабських країн-сусідок, більшість яких перебували у конфлікті з Ізраїлем, був таким потужним, що зрештою Туреччина відмовилася від участі у конкурсі.

"Євробачення-1979" у Єрусалимі проходило без Туреччини

У 2009 році, через рік після військового вторгнення Росії на територію Грузії, Тбілісі представив на "Євробачення" пісню під назвою "We Don't Wanna Put In". Гра слів із натяком на тодішнього прем'єра РФ Володимира Путіна була настільки відвертою, що Європейська мовна спілка висунула вимогу змінити слова пісні. Проте натомість грузинська сторона вирішила відмовитися від участі у конкурсі.

"Євробачення" відчуло на собі і конфлікт між Азербайджаном та Вірменією. У 2012 році конкурс проходив у Баку, і Єреван вже визначився з учасницею. Проте незадовго до проведення конкурсу Вірменія оголосила про скасування участі. Це рішення ухвалили після виступу азербайджанського президента Ільхама Алієва, який заявив, що "головні вороги Азербайджану - вірмени у всьому світі".

Учасниці від РФ Юлії Самойловій заборонили в'їзд в Україну

У 2017 році Київ заборонив в'їзд в Україну російській співачці Юлії Самойловій через те, що вона під час анексії незаконно відвідувала Крим, в'їхавши на півострів з території Росії. Москва не погодилася направити на "Євробачення" іншого учасника і від участі у конкурсі відмовилася.

C'est la vie

Пройти всі етапи і, можливо, отримати свою заслужену перемогу можуть завадити і непередбачувані обставини. У 1974 році французька співачка Дані мала виступати на "Євробаченні", яке приймало британське місто Брайтон, під номером 14 з піснею "La vie à vingt-cinq ans" ("Життя у 25-ть").

Проте під час тижня "Євробачення" помер президент Франції Жорж Помпіду. І оскільки у день фінального виступу мав відбутися похорон президента, французький телеканал ORTF вирішив з етичних міркувань відмовитися від участі у "Євробаченні".

Участь - справа добровільна

Варто зауважити, що до участі у "Євробаченні" ніхто не примушує і за своє рішення не подавати заявку на конкурс жодної відповідальності перед Європейською мовною спілкою (EBU) держава не несе. Наслідки виникають лише після того, коли держава відмовляється вже після подання заявки.

До речі, участь у "Євробаченні" - річ не дешева: в залежності від рівня складності постановки номера вартість участі в конкурсі може становити від 250 тисяч до 500 тисяч євро. Не дивно, що інколи саме фінансові проблеми стримують ту чи іншу країну від подання заявки на участь у європейському пісенному конкурсі. Наприклад, у 2010 році аж чотири держави: Угорщина, Андорра, Чехія та Чорногорія заявили про те, що через матеріальні проблеми їхні представники на конкурс не поїдуть. У 2013 році фінансова скрута не дозволила взяти учать у "Євробаченні" Португалії, у 2015-ому - У, політикраїні, нинішнього року через проблеми з грошима до Тель-Авіва не поїде учасник від Болгарії.

Умови проведення та система підрахунку голосів на "Євробаченні" також викликають нарікання країн-учасниць і часом переростають у демарш. У 1970 році Австрія, Фінляндія, Норвегія, Португалія та Швеція попередили, що бойкотуватимуть конкурс, оскільки вони вважали результати 1969 року несправедливим, а принцип голосування - недосконалим. Відтоді правила підрахунку значно змінилися.

Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння 2003 рік: Дебют Олександра Пономарьова у Ризі Дебют України на Євробаченні відбувся 2003 року в Ризі. Першим українським учасником став Олександр Пономарьов з піснею "Hasta la Vista", який виступав під іменем Olexandr. У фіналі він посів 14 місце, але значно збільшив коло фанатів конкурсу в Україні.

Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння 2004 рік: Руслана перемагає у Стамбулі Вже друга участь України у "Євробаченні" приносить перемогу! У Стамбулі Руслана підкорила європейських глядачів енергією своїх ”Диких танців” - під час репетиції фіналу не витримала навіть скляна сцена. PR-команда Руслани обрала нестандартну, але дієву стратегію: наприклад, на прес-конференції присутнім пропонували дегустацію горілки й сала та майстер-клас з гри на трембіті.

Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння 2005 рік: "Ґринджоли" у Києві 2005 року ювілейне 50-те "Євробачення" уперше проходить у Києві. На хвилі ейфорії після Помаранчевої революції віце-прем’єр Микола Томенко наполіг на участі гурту "Ґринджоли". Гімн революції "Разом нас багато" довелося переробити, адже політика суперечить правилам конкурсу. Виступ публіка оцінила не високо - "Ґринджоли" посіли 19 місце.

Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння 2006 рік: Тіна Кароль в Афінах 2006 року "Євробачення" проходило в Афінах після того, як у Києві перемогла учасниця від Греції. Україну на конкурсі представляла Тіна Кароль із піснею "Show Me Your Love". Запальний виступ і шоу з елементами українських танців забезпечили Тіні Кароль 7-ме місце. Щоправда, сама співачка пізніше зазначала, що "Євробачення" принесло їй більше витрат, ніж прибутку.

Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння 2007 рік: Вєрка Сердючка у Гельсінкі На "Євробаченні" у Гельсінкі виступала Вєрка Сердючка з "Dancing Lasha Tumbai". Пісня, написана суржиком з кількох мов, ексцентричний костюм із зіркою на голові, підкорили європейських глядачів і принесли Україні друге місце. У Росії ж обурювалися тим, що приспів нагадує на слух "Russia, goodbye!" ("Росіє, прощавай!"). За твердженням автора, "Lasha Tumbai" монгольською означає "Збиті вершки".

Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння 2008 рік: Ані Лорак у Белграді Другий рік поспіль Україні вдалося завоювати друге місце у фіналі "Євробачення". На конкурсі у Белграді від України виступала Ані Лорак з піснею "Shady Lady". Стратегія Ані Лорак відрізнялася від Вєрки Сердючки: шоу співачки було спокусливим. Зрештою, перемогу дістав російський учасник Діма Білан.

Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння 2009 рік: Світлана Лобода у Москві Українська виконавиця виступала із піснею "Be My Valentinе". На сцені Лободу супроводжували танцюристи у костюмах римських легіонерів. Сама ж співачка під час виступу ефектно зіграла на барабанах. Виступ української конкурсантки посів 12 місце.

Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння 2010 рік: Alyosha в Осло На "Євробаченні" в Осло Україну представляла співачка Alyosha з піснею "Sweet People", що присвячена екологічним проблемам. Промо-кліп частково знімали у Прип'яті, поблизу ЧАЕС. Спершу представником України на "Євробаченні" мав бути Василь Лазарович, однак після приходу до влади президента Віктора Януковича керівництво Нацтелекомпанії змінилося і відбір проводили заново. Україна посіла 10 місце.

Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння 2011 рік: Міка Ньютон у Дюссельдорфі 2011 року на "Євробаченні" у німецькому Дюссельдорфі Україну представляла Міка Ньютон з піснею "Angel". І тоді український відбір також не минувся без скандалу: глядачі підозрювали фальсифікацію SMS-голосування. Проте конкурентки Джамала та Злата Огнєвіч відмовилися брати участь у переголосуванні. Міка Ньютон посіла 4 місце. Переможцями конкурсу став дует з Азербайджану.

Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння 2012 рік: Гайтана в Баку Співачка Гайтана виступала у Баку від України з піснею "Be My Guest". Конкурс в Азербайджані став поки найдорожчим за рівнем витрат за всю історію "Євробачення". На сцені Гайтану супроводжували танцюристи у кольорових костюмах, сама співачка з’явилась у білій сукні із віночком на голові. У фіналі пісня із запальними ритмами посіла 15 місце.

Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння 2013 рік: Злата Огнєвіч у Мальме Після перемоги у Баку шведської конкурсантки Loreen з піснею "Euphoria", "Євробачення-2013" проходило у шведському Мальме. Україну представляла Злата Огнєвіч з композицією "Gravity". За задумом, на сцену співачку виносив велетень, Огнєвіч співала, стоячи на камені, у супроводі бек-вокалістів. Україна посіла третє місце.

Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння 2014 рік: Марія Яремчук у Копенгагені 2014 року на "Євробаченні" у Копенгагені від України виступала донька легендарного Назарія Яремчука Марія Яремчук з піснею "Tick-Tock". Національний відбір і тоді позначився скандалом навколо SMS-голосування. Проте співачка таки виступила на сцені міжнародного пісенного конкурсу й отримала 6 місце.

Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння 2016 рік: Перемога Джамали у Стокгольмі 2015 року Україна не брала участі через складну політичну ситуацію. 2016 року Україна із тріумфом повертається на конкурс у Стокгольмі. Співачка Джамала на сцені, що особливо запам'яталася дивовижними візуальними ефектами, виконала пісню "1944", присвячену трагедії депортації кримських татар. Виступ Джамали приніс Україні вже другу перемогу на конкурсі.

Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння 2017 рік: O.Torvald у Києві 2017 року "Євробачення" повернулося до Києва. Україну представляв гурт O.Torvald з роковою піснею "Time", що присвячувалась необхідності цінувати відведений кожному час. Проте виконавцям вдалося отримати лише 24-те місце. Несподівано для багатьох, на конкурсі переміг учасник від Португалії.

Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння 2018 рік: Mélovin у Лісабоні 2018 року на "Євробаченні" у Лісабоні Україну представляв одесит Mélovin, переможець шостого сезону шоу “Х-Фактор”. Співак виконав композицію "Under The Ladder". Виступ співака супроводжували вогняні спецефекти. Проте особливого враження на публіку це не справило - Україна посіла 17 місце, а переможницею стала учасниця від Ізраїлю Нетта (Барзілай) із піснею "Toy". Автор: Ірина Бойко

