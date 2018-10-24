 Надії Савченко продовжили арешт до 23 грудня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.10.2018

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Новини

Надії Савченко продовжили арешт до 23 грудня

Шевченківський районний суд Києва залишив народну депутатку Надію Савченко під вартою до 23 грудня.

Надія Савченко залишиться під вартою

Надія Савченко залишиться під вартою (фото з архіву)

Шевченківський районний суд Києва у четвер, 25 жовтня, продовжив термін арешту народної депутатки Надії Савченко до 23 грудня, інформує агенція "Інтерфакс-Україна". У засіданні суду брали участь адвокати Савченко, які напередодні заявляли про ненадання їм достатнього часу для ознайомлення з матеріалами справи.

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Суд скасував рішення про арешт Надії Савченко до 10 вересня, однак задовольнив клопотання СБУ про тримання депутатки під вартою до 7 вересня. Адвокат Савченко очікує на роз'яснення рішення суду. (09.08.2018)

У Генеральній прокуратурі України повідомили про завершення слідства щодо Надії Савченко та Володимира Рубана, звинувачених у спробі повалення державної влади, і передачу матеріалів сторонам захисту для ознайомлення. (01.08.2018)

Як ми повідомляли раніше, 1 серпня ГПУ повідомила, що правоохоронці завершили розслідування у справі Савченко і Володимира Рубана. Нагадаємо, що керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Рубана затримали 8 березня на одному з блокпостів на Донбасі, коли він нібито намагався завезти партію зброї з території самопроголошеної "ДНР" на підконтрольну Україні територію.

22 березня Верховна Рада України дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народної депутатки Надії Савченко. Їй інкримінують вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, посягання на життя державного чи громадського діяча, готування до терористичного акту, сприяння терористичній організації та незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами і вибуховими речовинами. З 23 березня 2018 року Савченко перебуває під вартою.

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