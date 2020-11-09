Нагірний Карабах: життя на лінії фронту (фотогалерея)

Воєнний конфлікт між Вірменією та Азербайджаном через Нагірний Карабах спалахнув з новою силою наприкінці вересня 2020 року. Відтоді його жертвами стали десятки мирних жителів.
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Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян просить російського президента Володимира Путіна розпочати консультації про надання допомоги щодо гарантування безпеки.
В Баку заявили про обстріли вірменськими військовими населених пунктів Тертерського і Агджабедінского районів. В Нагірному Карабаху звинуватили Азербайджан в ракетних ударах по населених пунктах.