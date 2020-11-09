Нагірний Карабах: життя на лінії фронту (фотогалерея)

Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

Роль і позиція Росії щодо Нагірного Карабаху

Особливу роль у цьому конфлікті відіграє Москва. Росія є співголовою Мінської групи ОБСЄ. Вона також постачає озброєння обом сторонам конфлікту. У 1990-х Москва запропонувала розмістити миротворців уздовж лінії зіткнення, однак і Баку, і Єреван відмовилися від цього. Офіційно Путін ще в 2004 році заявляв, що Росія не хоче брати на себе відповідальність і вплутуватися в цей конфлікт.