Навіщо Україні продавати тюрми - інтерв'ю з міністром юстиції (відео)

Денис Малюська - один з небагатьох міністрів, хто перейшов з уряду Гончарука в уряд Шмигаля. Чималого розголосу в ЗМІ набули його заяви, наприклад, про звільнення "довічників" у час епідемії коронавірусу або про платні камери у слідчих ізоляторах. В ексклюзивному інтерв'ю, яке Малюська дав DW, він торкнувся і теми позовів України проти Росії в міжнародних судах, а також ситуації з реформами у сфері правосуддя, у пенітенціарній системі, у прокуратури та інших гострих питань.



