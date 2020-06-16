Навіщо Україні продавати тюрми - інтерв'ю з міністром юстиції (відео)

Міністр юстиції України Денис Малюська в ексклюзивному інтерв'ю DW розповів про велику в'язничну реформу, навіщо платні камери в СІЗО, які перспективи позовів України проти Росії в міжнародних судах.
Денис Малюська - один з небагатьох міністрів, хто перейшов з уряду Гончарука в уряд Шмигаля. Чималого розголосу в ЗМІ набули його заяви, наприклад, про звільнення "довічників" у час епідемії коронавірусу або про платні камери у слідчих ізоляторах. В ексклюзивному інтерв'ю, яке Малюська дав DW, він торкнувся і теми позовів України проти Росії в міжнародних судах, а також ситуації з реформами у сфері правосуддя, у пенітенціарній системі, у прокуратури та інших гострих питань.
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