 Навіщо Україні продавати тюрми - інтерв′ю з міністром юстиції (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 17.06.2020

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Політика й суспільство

Навіщо Україні продавати тюрми - інтерв'ю з міністром юстиції (відео)

Міністр юстиції України Денис Малюська в ексклюзивному інтерв'ю DW розповів про велику в'язничну реформу, навіщо платні камери в СІЗО, які перспективи позовів України проти Росії в міжнародних судах.

Ukrainischer Justizminister Denys Maluska (DW)

Денис Малюська - міністр юстиції в урядах Гончарука та Шмигаля

Денис Малюська - один з небагатьох міністрів, хто перейшов з уряду Гончарука в уряд Шмигаля. Чималого розголосу в ЗМІ набули його заяви, наприклад, про звільнення "довічників" у час епідемії коронавірусу або про платні камери у слідчих ізоляторах. В ексклюзивному інтерв'ю, яке Малюська дав DW, він торкнувся і теми позовів України проти Росії в міжнародних судах, а також ситуації з реформами у сфері правосуддя, у пенітенціарній системі, у прокуратури та інших гострих питань. 

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Малюська: Майже всі СІЗО в облцентрах можна продати

Запровадження платних камер може стати джерелом коштів для ремонту в СІЗО, каже міністр юстиції України Денис Малюська. В інтерв'ю DW він розповів про плани продажу пенітенціарних закладів і створення приватних СІЗО. (16.06.2020)  

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Що таке велика в'язнична реформа? Навіщо платні камери в СІЗО? Які перспективи позовів України проти Росії в міжнародних судах? Чому Україна досі серед антилідерів за кількістю скарг в ЄСПЛ і за кількістю невиконаних вироків? Про це міністр юстиції України Денис Малюська розповів в інтерв'ю DW.

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