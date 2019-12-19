 Навіщо Кадиров знову вимагає вибачень від Зеленського? | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 21.07.2020

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Україна

Навіщо Кадиров знову вимагає вибачень від Зеленського?

Президент Чечні зажадав від президента України нових "підтверджень вибачень" за відеоролик кількарічної давнини. Що стоїть за цими претензіями? Докладніше - у матеріалі DW.

Рамзан Кадиров

Рамзан Кадиров (архівне фото)

Президент Чеченської республіки Рамзан Кадиров через соцмережі звернувся до президента України Володимира Зеленського із вимогою "підтвердити вибачення" за сатиричний відеоролик, опублікований кілька років тому. Кадиров, зокрема, закинув Зеленському спроби "вигадати нові версії вибачень" та закликав його визначитися "зі своєю позицією та підтвердити вибачення".

Питання не вичерпано?

Йдеться про ролик, який у 2014-му році транслювався в ефірі сатиричного шоу студії "Квартал 95", коли чинний президент України у свою бутність шоуменом керував цим проєктом. У гуморесці кадри президента Чечні зі сльозами на очах під час мусульманського намазу супроводжували жарти на тему знесення пам'ятника Леніну у Харкові.

Після перемоги Євромайдану і ухвалення закону про декомунізацію в Україні почався так званий "ленінопад". За даними Інституту національної пам'яті України, на який посилалися національні медіа, 2014-го року було знесено не менше 504 постаментів вождеві пролетаріату. Ця тема знайшла відображення й у гумористичних передачах на українському телебаченні. Згодом Зеленський прокоментував ролик, який викликав невдоволення чеченського лідера. "Ми б ніколи не сміялися над якимись святими речами, незалежно від прізвищ. Тому, я сказав, вибачте, я прошу вибачень перед усіма, кого образив, усіх осіб, мусульманський народ весь", - сказав він українським журналістам.

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У 2018-го Зеленський знову прокоментував конфліктну ситуацію, відповідаючи на запитання українського інтерв'юера Дмитра Гордона. Зеленський зазначив, що релігійна тема дуже хвороблива і знову приніс вибачення від імені всього колективу студії. Саме на це інтерв'ю дворічної давнини тепер і послався чеченський президент у своїх дописах у соцмережах. Чому саме зараз вирішив повернутися до цієї теми Кадиров не пояснив.

У Києві не коментують

Вибаченнями Володимира Зеленського президентові Чечні, якого міжнародні організації критикують за брутальні і численні порушення прав людини, свого часу дорікали і політичні опоненти Зеленського в Україні. Ця тема навіть виринула у квітні 2019 року на передвиборчих дебатах між Володимиром Зеленським і Петром Порошенком, який розкритикував свого опонента за вибачення перед Кадировим. 

Тепер же Кадиров зажадав від Зеленського "підтвердження вибачень". "Якщо ж ні, то Вам доведеться відповісти переді мною не як перед головою республіки, а як перед сином першого президента Чеченської республіки, героя Росії Ахмат-Хаджі Кадирова. Я син загиблого батька, піхотинець великого лідера Володимира Путіна, захисник свого народу", - написав Кадиров у Telegram-каналі.

Володимир Зеленський поки що ніяк не прокоментував нові претензії з Грозного. DW звернулася за офіційним коментарем до Офісу президента України, проте на момент публікації матеріалу офіційної відповіді не надійшло. Згодом неназване джерело в Офісі президента повідомило агенції "Інтерфакс-Україна", що заява Кадирова "не має тієї новизни, яка вимагає обов’язкової офіційної реакції".

Спонтанні емоції чи координована акція?

Кореспондент української інформагенції УНІАН у Москві Роман Цимбалюк не береться сказати, чи претензії Кадирова - власна ініціатива чеченського лідера, або ж координований із Кремлем крок. Водночас він закликає сприймати його слова серйозно. "Заява Кадирова повністю в контексті російської зовнішньої політики. Я б сприймав це як фактор психологічного тиску на Зеленського. Фактично, ми почули погрозу на адресу верховного головнокомандувача України. А вимоги старі: капітуляція перед Путіним", - сказав Цимбалюк у розмові з DW.

Більшість оглядачів в Україні переконані, що у цій історії йдеться не про спонтанний виплеск емоцій чеченського президента. "Думаю, що сама ідея виступити з такого роду ультимативною заявою узгоджувалася з вищим політичним керівництвом Росії. І пов'язано це з прагненням поставити президента України в якесь "вибачливе" положення. Адже справа не у вибаченнях особисто перед Кадировим", - сказав в інтерв'ю Радіо Свобода київський політичний аналітик Андрій Єрмолаєв.

Київський політолог Петро Олещук у розмові з DW зазначив, що "це не схоже на спонтанну акцію, адже минуло вже досить багато часу. Радше, тут спроба тиску на українського лідера і спроба делегітимації", - сказав він і додав, що вважає слушним рішення української влади залишити випади чеченського лідера без відповіді. Колишній заступник генпрокурора України Віктор Чумак також переконаний, що заяви Кадирова це "інформаційно-психологічна атака, яка разом з іншою інформацією щодо можливого російського наступу повинна створити відчуття страху та постійного напруження особисто в президента", - написав Чумак у соцмережі Facebook. 

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Санкції і кулемети

Вимоги президента Чечні до президента України пролунали на тлі пожвавлення негативного висвітлення діяльності Зеленського та української тематики загалом на федеральних російських телеканалах: у липні українська тематика домінувала в ефірі політичних ток-шоу телеканалу "Росія", а 20 липня на московському телеканалі ТВЦ вийшов черговий "спецрепортаж" із новою порцією критики Зеленського та української влади. 

На Заході ж Рамзан Кадиров останніми тижнями фігурував у заголовках західних медіа через вихід документального фільму HBO про переслідування і тортури геїв у Чечні "Welcome to Chechnya" та через загадкове вбивство критичного до чеченської влади блогера Маміхана Умаєва у Відні. Очільник Чечні раніше заперечував будь-які переслідування меншин і заявив також про непричетність до вбивства Умаєва. У понеділок, 20 липня, Держдепартамент США повідомив про запровадження санкцій проти Рамзана Кадирова та найближче оточення через його участь у "численних серйозних порушеннях прав людини", включно із тортурами та позасудовими вбивствами. Сам Кадиров відреагував на повідомлення про санкції публікацією свого фото з двома кулеметами.

 

 

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