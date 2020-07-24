Навіщо Денису Шмигалю знадобилось міністерство стратегічних галузей?

Міністерство зі стратегічних галузей промисловості України, за словами віцепрем'єра і очільника цього органу Олега Уруського, має на меті формування і забезпечення промислової політики у стратегічних галузях. Український прем'єр Денис Шмигаль сподівається, що завдяки новому міністерству "Україна стане майданчиком для появи нових технологій".

Обіцянки нового міністра

Але ані в проєкті урядової постанови, ані в пояснювальній записці до неї немає переліку згаданих у назві міністерства стратегічний галузей. Під час засідання Кабінету міністрів, на якому йшлося про створення нового міністерства, Уруський пояснив, що його пріоритетом буде оборонна високотехнологічна галузь. Частку обробних галузей в загальній структурі економіки Уруський хоче збільшити до 20 відсотків до 2024 року. Однією з цілей своєї діяльності на посаді очільника нового міністерства Уруський вважає "сталий розвиток стратегічних галузей промисловості, створення нових робочих місць, збільшення надходжень до державного бюджету, забезпечення розвитку регіонів".

Новий міністр раніше керував одним з управлінь в апараті Ради нацбезпеки й оборони, займав крісло першого заступника голови Держкомісії з оборонно-промислового комплексу, був першим заступником міністра промислової політики, а також обіймав посаду заступника гендиректора "Укроборонпрому". Безпосередньо перед призначенням на посаду віцепрем'єра Уруський очолював інженирінгову компанію "Прогрестех-Україна".

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Непотрібна структура

Відсутність переліку стратегічних галузей під час утворення нового міністерства опитані DW експерти сприйняли критично. Вони нагадують, що аудит державних органів та скорочення їхньої кількості були одним з пунктів програми президентської партії "Слуга народу". Натомість створення нових міністерств, яких може стати навіть більше, ніж за попередньої влади, "коштує великої кількості ресурсів і грошей платників податків", зазначив виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський.

Те, що новий міністр обіцяє залучення півмільйона осіб в стратегічні галузі промисловості без чіткого визначення таких галузей, і Кабмін голосує за це, говорить про те, що "до утворення нового відомства на Грушевського підійшли цілком формально", вважає голова громадської організації StateWatch Гліб Канєвський. Акцент на оборонній промисловості в діяльності нового міністра викликає в нього стурбованість, адже аналіз порушених понад ста кримінальних проваджень в цій галузі за попередні роки свідчить про розквіт в ній корупції та зловживань, а заподіяні державі збитки сягають одного мільярда гривень. "І це дуже оптимістична цифра, оскільки багато матеріалів засекречені", - зазначив Канєвський.

У країнах НАТО і Євросоюзу немає окремих міністерств, що опікуються оборонною промисловістю. Цю політику зазвичай провадять міністерства оборони, зазначають експерти Незалежного антикорупційного комітету з оборони (НАКО). "Створення нового міністерства порушить теперішню систему розподілу повноважень, потребуватиме внесення серйозних змін до законодавства. Крім того, управлінське рішення про створення міністерства потребуватиме значних видатків з державного бюджету, тривалого часу на розбудову спроможностей (особливо в умовах карантинних обмежень)", - сказано в аналітичній записці НАКО "Чи потрібне нове міністерство для реформи оборонної промисловості".

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Міністерство "під Уруського"?

Процедура заснування міністерства зі стратегічних галузей промисловості й призначення Уруського його очільником виглядає так, що цей орган був створений "під Олега Уруського", сказав в інтерв'ю DW експерт з економічних проблем Міжнародного центру перспективних досліджень Єгор Киян. "Треба створювати не нові міністерства, а змінювати систему загалом, підвищувати ефективність державних інститутів і фіскальну політику. Натомість у нас і досі не затверджена програма діяльності уряду на 2020-2022 роки, немає стратегічного бачення. Якщо такого бачення нема, то спроби щось зробити за допомогою нового міністерства спричинять лише хаос", - вважає Киян.

На його думку, розбудова стратегічних напрямків у промисловості потребує довготривалих інвестицій. Але їхнє залучення значно ускладнюється коронавірусною кризою, яка спричинилася до рецесії цілої світової економіки. Він переконаний, що зосередження міністерства Уруського тільки на оборонній сфері загрожує значними корупційними ризиками, а "про відновлення виробництва можна буде забути".

Подібне міністерство, продовжив Киян, мало б працювати не лише з оборонною сферою, а й з іншими стратегічно важливими галузями. Але наразі невідомі жодні урядові документи, які б визначали стратегічні види промислової діяльності, констатував експерт. "На мою думку, це може бути авіаційна, космічна, транспортна, медична галузі і ІТ-сектор. Наприклад, завдяки великому обсягу знань і медичної наукової школи в Україні, держава могла би самостійно розробити, виробляти і експортувати вакцину проти коронавірусу. Але натомість маємо повідомлення про вироблення такої вакцини в США, Росії і Китаї, а також про можливий експорт такої вакцини з Китаю по ціні в тисячу гривень, замість того, щоби виробляти її самостійно і заробляти кошти на її експорті", - сказав Єгор Киян.