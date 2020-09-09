Навальний опам'ятався, охорону в клініці посилили - ЗМІ

Стан російського опозиціонера Олексія Навального після отруєння значно покращився, повідомляють у четвер, 10 вересня, німецьке видання Der Spiegel, агентство розслідувань Bellingcat та видання The Insider. За їхніми даними, після того, як стало зрозуміло, що до Навального повернулася пам'ять, німецькі правоохоронні органи посилили заходи безпеки та охорону політика, який перебуває у берлінській клініці Charite. Спецслужби ФРН вважають наявними не тільки загрози фізичного характеру, а й "дезінформаційний шторм", зокрема спроби дискредитації клініки, зазначає The Insider.

Три кордони охорони в Charite

Як пише Der Spiegel, відомство кримінальної поліції Берліна збільшило як число зайнятих в охороні Навального поліцейських, так і щільність контролю. Зараз ведеться пряме спостереження за політиком. Поліція не виключає нових спроб замаху на Навального і вживає заходів, щоб запобігти їм.

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Тепер потрапити в палату російського опозиціонера можна, подолавши три кордони охорони, пише The Insider. "Вищий рівень безпеки ("червона загроза") був запроваджений вчора саме після того, як стало зрозуміло, що Навальний все пам'ятає, що робить його ситуацію більш небезпечною", - вказується далі.

Навальний може говорити і пам'ятає деталі до отруєння

За даними Der Spiegel і Bellingcat, Навальний знову може говорити, він також пам'ятає про різні деталі перед його отруєнням і втратою свідомості на борту літака. The Insider вказує з посиланням на свої джерела, що політик повністю прийшов до тями вже 8 вересня після того, як його вивели з медичної коми. Його стан краще, ніж очікувалося, і він пам'ятає події, що передували отруєнню - аж до втрати свідомості в туалеті літака.

Також The Insider посилається на думку лікарів, що фізичний стан Навального може відновитися як мінімум на 90 відсотків, а психічно він вже повністю відновився.

Нагадаємо, засновнику російського Фонду боротьби з корупцією (ФБК) Олексію Навальному стало погано 20 серпня на борту літака, що летів з Томська до Москви. Лайнер здійснив екстрену посадку в Омську, де політика госпіталізували. 22 серпня за бажанням родичів Навального доставили для лікування в Німеччину, в берлінську клініку "Шаріте". Політик перебував у комі 19 днів.

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Офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) 2 вересня, а потім і канцлерка ФРН Анґела Меркель зробили заяви про те, що Навальний був отруєний бойовою нервово-паралітичною речовиною з групи "Новачок". "Спеціальна лабораторія Бундесверу представила чіткий результат: Олексій Навальний став жертвою замаху із застосуванням хімічної нервово-паралітичної речовини сімейства "Новачок", - заявила Меркель.

Москва заперечує всі звинувачення в причетності до замаху на Олексія Навального. За словами прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова, Кремль "не схильний приймати жодні звинувачення". "Ми, безумовно, зацікавлені у встановленні причин події з берлінським пацієнтом", - заявив він 3 вересня.

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