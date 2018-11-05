 НАБУ повідомило про завершення розслідування щодо Володимира Омеляна | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.11.2018

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Новини

НАБУ повідомило про завершення розслідування щодо Володимира Омеляна

Національне антикорупційне бюро України завершило досудове розслідування справи міністра інфраструктури Володимира Омеляна. Його підозрюють у незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації.

Володимир Омелян

Володимир Омелян

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП)  у вівторок, 6 листопада, повідомили міністрові інфраструктури України Володимиру Омеляну про завершення досудового розслідування його справи. 

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САП зареєструвала провадження щодо можливого розголошення даних слідства керівником НАБУ у справі Володимира Омеляна. Артем Ситник запевняє, що не попереджав міністра інфраструктури про обшуки. (21.09.2018)

Речниця міністра повідомляє про арешт квартири Омеляна і машини його брата. Сам міністр інфраструктури не в курсі подробиць арешту власного майна. (19.09.2018)

У НАБУ заявили, що стороні захисту надано доступ до матеріалів кримінального провадження для ознайомлення. За даними слідства, в 2015 році, перебуваючи на посаді заступника міністра інфраструктури України, Володимир Омелян придбав у власність активи, законність отримання яких не підтверджена доказами та вартість яких значно перевищує його законні доходи.

Йдеться про новий позашляховик BMW X5 2015 року випуску та готівку в сумі 90 тисяч доларів та 25 тисяч євро. Загальна вартість таких активів на той час становила 4,23 мільйона гривень. Крім того, детективи НАБУ встановили факти внесення міністром інфраструктури недостовірних відомостей до електронної декларації.

Володимир Омелян невдовзі відреагував на завершення досудового розслідування своєї справи. "Отже, "найкорумпованішого" урядовця знайдено, далі буде легше. Інкримінується наявність небідного брата, використання його автомобіля, придбаного за версією НАБУ у 2015 році мною, проживання в будинку родича у 2016 році й невнесення це в декларацію, а також незрозуміла вартість мого десятирічного Вольво", - написав міністр на сторінці в Facebook. Він додав, що зараз вивчатиме матеріали справи. 

13 вересня детективи НАБУ повідомили Омеляну про підозру у незаконному збагаченні та недекларуванні активів. Посадовець категорично відкинув корупційні звинувачення на свою адресу з боку НАБУ і заявив, що готовий спростувати всі претензії в суді. Керівник мінінфраструктури також заявив, що не подасть у відставку, хоча й підтримує європейську практику відставки посадовців у зв'язку з підозрами щодо них. Він заявив, що пов'язує підозру в незаконному збагаченні зі здійснюваними ним реформами, початком у країні виборів і справою екс-депутата Миколи Мартиненка, яку НАБУ веде кілька років.

4 вересня, суд відмовився обрати Омеляну запобіжний захід у вигляді застави у 5 мільйонів гривень, про який клопотала прокуратура. Його відпустили на поруки. Поручителями виступили міністр у справах молоді та спорту Ігор Жданов та депутат Верховної Ради Федір Бендюженко ("Народний фронт").

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