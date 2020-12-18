НАБУ заявило, що вручило підозру заступнику глави ОП Татарову

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) під процесуальним керівництвом прокурорів САП у п'ятницю, 18 грудня, повідомили заступнику голови Офісу президента України про підозру. Йдеться про вчинення злочину за статтею Кримінального кодексу щодо пропозиції, обіцянки або надання неправомірної вигоди службовій особі, повідомили у НАБУ.

У заяві бюро не називається ім'я підозрюваного. Втім, раніше на наміри вручити йому підозру відреагував заступник керівника Офісу президента України Олег Татаров. "У зв'язку з публікаціями у ЗМІ щодо намірів вручити мені підозру, ще раз заявляю свою публічну позицію. Ситник (директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник. - Ред.) - це визнаний винним судом у корупції функціонер і державний злочинець, який зводить особисті рахунки. Я пройду цей шлях, доведу свою невинуватість і гідно відповім", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Слідство вважає, що підозрюваний - у минулому - топпосадовець держкомпанії "УкрБуд" - може бути причетним до надання неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта у справі щодо заволодіння 81 мільйном гривень Національної гвардії України.

ОПУ: Підозри Татрову не вручали

Тим часом в Офісі президента України завили, що відмовили співробітникам НАБУ в доступі до приміщення, і заперечили, що Татарову було вручено підозру. "Офісу президента нічого не відомо про вручення повідомлення про підозру Татарову. Олег Татаров працює у звичайному режимі, жодних процесуальних і слідчих дій із його участю в Офісі президента не відбувалося. Співробітники НАБУ дійсно відвідували Офіс президента, але їхні прохання виходили за межі законних процедур, а тому в доступі до приміщення ОПУ їм було відмовлено", - повідомила пресслужба ОПУ, передає агенція "Українські новини".

Сам Татаров спростував інформацію про видачу санкції на його затримання. "Інформація про нібито дачу санкції на моє затримання є брехнею. Ніхто таких санкцій нікому не давав", - написав він в Telegram-каналі.

Заступник голови ОП є третім підозрюваним у вчиненні зазначеного злочину. Окрім нього у справі підозрюються заступник директора державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України та колишній народний депутат, колишній кінцевий бенефіціарний власник ТОВ "Укрбуд Девелопмент", додали в НАБУ.

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Раніше українські ЗМІ із посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомляли, що антикорупційні органи розслідують факт можливої причетності Олега Татарова до фальсифікації експертизи у справі про заволодіння майном Нацгвардії, фігурантом якої є колишній народний депутат Максим Микитась.

Справа про майно Нацгвардії

2 жовтня Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і САП повідомили про підозру в заволодінні майном Нацгвардії України на суму понад 81 мільйон гривень колишньому народному депутату Максиму Микитасю. Слідство стверджує, що Микитась, використовуючи підконтрольні йому будівельні компанії, діючи за попередньою змовою з екскомандувачем Нацгвардії, генеральним директором компанії-забудовника, приватним оцінювачем і іншими особами, організував корупційну схему із заволодінням нерухомістю Нацгвардії.

За версією слідства, у 2000-х роках Нацгвардія та компанія-забудовник уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали збудувати житловий комплекс. В обмін на земельну ділянку площею близько одного гектара в центрі Києва Нацгвардія мала отримати у житловому комплексі 50 квартир та 30 паркомісць.

Проте згодом, у 2016-2017 роках, сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від цих квартир та паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку, який та ж компанія-забудовник зводила на околиці Києва біля станції метро "Бориспільська". Вартість цих квартир, як встановила експертиза, на 81,6 мільйона гривень менша за ту, в яку оцінені квартири, що мала отримати Нацгвардія за попередніми домовленостями.