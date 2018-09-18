 Набули чинності нові ввізні мита США та КНР на товари один одного | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 24.09.2018

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Економіка

Набули чинності нові ввізні мита США та КНР на товари один одного

Нові 10-відсоткові ставки запровадженого США ввізного мита стосуватимуться китайських товарів на суму 200 мільярдів доларів. КНР у відповідь обкладає митами товари зі США на 60 мільярдів доларів.

Торговельне протистояння США та Китаю посилюється

Торговельне протистояння США та Китаю посилюється

Оголошені раніше нові митні збори США на китайські товари набули чинності у понеділок, 24 вересня. Запроваджені заходи стосуватимуться широкого переліку товарів на суму в 200 мільярдів доларів. Поки що ставка нових ввізних мит сягатиме 10 відсотків, а вже з 1 січня 2019 року вона сягне 25 відсотків, передає агенція новин dpa.

Разом з накладеними раніше митними зборами на вироблені в КНР товари на суму 50 мільярдів доларів, тепер США обкладають митом фактично половину імпорту з КНР. Винятком під час нинішнього розширення переліку ввезених з Китаю товарів, що підпадають під дію мит, стали Smart Watches від Apple, прилади з Bleutooth, а також стільці та сидіння для немовлят.

Китай відповів тим же

Так само набирають чинності й оголошені раніше китайською владою кроки у відповідь. Запроваджені КНР ввізні мита стосуватимуться американських товарів на суму 60 мільярдів доларів. Загалом під дію китайських мит у розмірі 5-10 відсотків підпадатимуть тисячі найменувань американських товарів, зазначається в повідомленні китайського митного відомства, на яке посилається агенція новин AP.

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Американський уряд має намір обкласти новими митами товарний імпорт з КНР. Під дію 25-відсоткових мит підпадатимуть товари на суму 200 мільярдів доларів на рік. (02.08.2018)

У відповідь на підвищення мит на ввезення в США сталі та алюмінію, Китай запровадив збори на 128 американських товарів. Фрукти обклали митом у 15 відсотків, а свинину - 25 відсотків. (02.04.2018)

Утім, можливості Китаю щодо дзеркальних заходів у відповідь на дії США досить обмежені, адже КНР імпортує щороку зі Сполучених Штатів товарів на суму близько 130 мільярдів доларів, зазначає агенція dpa. Водночас деякі аналітики не виключають, що Пекін може відповісти Вашингтону по-іншому, приміром, натиснувши на американські компанії, котрі ведуть успішний бізнес на китайському ринку.

У Пекіні кажуть про "торговельну тиранію"

Тим часом у самому Пекіні різко розкритикували торговельну політику американської адміністрації. За даними державної китайської інформагенції "Сіньхуа", теперішні кроки уряду Трампа - це "торговельна тиранія". На думку Пекіна, Вашингтон намагається залякати інших за допомогою митних ставок та нав'язати іншим країнам свою волю, передає Reuters.

Між США та Китаєм впродовж останніх місяців триває торговельне протистояння, що супроводжується взаємним встановленням нових імпортних мит. Вашингтон закидає Пекіну використання нечесних методів у торгівлі, а також крадіжки інтелектуальної власності.

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