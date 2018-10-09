Мішкін-"Петров" теж герой Росії і часто їздив в Україну - розслідування

Військовий лікар, співробітник Головного управління Генштабу Збройних сил РФ Олександр Мішкін, котрого британські правоохоронці обвинувачують в отруєнні Сергія та Юлії Скрипаль в британському місті Солсбері, носить звання героя Росії. Про це повідомляється в незалежному журналістському розслідуванні Bellingcat і The Insider, повна версія якого опублікована у вівторок, 9 жовтня.

"З рук Володимира Путіна Мішкін отримав Зірку Героя Росії (як і Чепіга за Україну). Як з'ясувалося, і Мішкін, і Чепіга одночасно зі Зіркою Героя отримали в 2014 році від держави недешеві квартири в Москві", - йдеться в розслідуванні.

Люди, які близько знайомі з родиною Мішкіна, повідомили Bellingcat, що, на їхню думку, звання героя РФ він отримав за свою діяльність "або з Криму, або пов'язану з (колишній президентом України Віктором) Януковичем".

Встановлення особи Мішкіна

Особистість Мішкіна Bellingcat і The Insider підтвердили, зокрема, численні жителі невеликого селища Лойга в Архангельській області, де він народився. Також його впізнали кілька випускників Військово-медичної академії імені Кірова в Петербурзі, де навчався Мішкін. Ключовим підтвердженням того, що "Олександр Петров" і Мішкін - одна й та сама особа, стала копія паспорта Мішкіна, яку журналістам вдалося роздобути.

Для незалежної перевірки схожості двох фотографій Мішкіна Bellingcat і The Insider звернулися до професора Югейла з Університету Бредфорда. Останній вважається знаним експертом в галузі візуальних обчислень і симуляції зміни віку. Йому надали два знімки - фотографію Мішкіна з національного паспорта, датовану 2001 роком, і фотографію "Петрова" з закордонного паспорта, датовану 2016 роком. Висновок професора був однозначним: ці дві фотографії належать одній особі з урахуванням 15-річної різниці у віці.

Поїздки в Україну і квартира в Москві

Про діяльність Мішкіна до 2016 року інформації мало. У ГРУ, за даними журналістів, Мішкін потрапив до 2003 року. В 2011-2013 роках почав працювати під прикриттям. Відомо також, що в 2010-2013 роках він не раз бував в Україні та в Придністров'ї, де затримувався зовсім ненадовго. Його остання поїздка в Україну відбулася в середині грудня 2013 року й була досить загадковою. Тоді він на автомобілі перетнув кордон з Придністров'ям і всього за шість хвилин повернувся назад. На наступний день він вилетів літаком з Києва до Москви.

До початку вересня 2014 року Мішкін був офіційно зареєстрований в Москві за адресою: Хорошевське шосе, 76 - це адреса штаб-квартири ГРУ. Приблизно до цього ж часу - до серпня 2014 року - там був зареєстрований і другий підозрюваний в отруєнні родини Скрипаль - Анатолій Чепіга.

"Зрозуміло, це не означає, що Мішкін і Чепіга фізично жили в офісі ГРУ - лише те, що їхнє реальне місце проживання було таємницею", - йдеться в розслідуванні. А восени 2014 року і Мішкін, і Чепіга отримали від держави нові квартири в Москві.

Нагадаємо, раніше слідство в Великобританії заявило, що до отруєння Скрипаля і його доньки Юлії причетні громадяни Росії Олександр Петров і Руслан Боширов. При цьому Скотленд-Ярд і незалежна прокурорська служба Великобританії не виключили, що імена Боширова і Петрова - вигадані.

13 вересня на російському каналі RT показали інтерв'ю з чоловіками, які назвали себе Бошировим і Петровим. Вони заявили, що не мають жодного стосунку до замаху й приїжджали в Солсбері як туристи.

Згодом журналісти-розслідувачі з видань Bellingcat і The Insider навели свої докази, за якими Руслан Боширов виявився офіцером російської військової розвідки Анатолієм Чепігою. Розслідувачі також повідомили, що 2014 року Чепіга отримав званням героя РФ.