 Мішкін-″Петров″ теж герой Росії і часто їздив в Україну - розслідування | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.10.2018

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Новини

Мішкін-"Петров" теж герой Росії і часто їздив в Україну - розслідування

Військовий лікар та співробітник ГРУ Олександр Мішкін, котрий ховався під ім'ям "Олександр Петров", теж орденоносець. З 2014 року він має звання героя Росії, запевняють розслідувачі Bellingcat та The Insider.

Олександр Мішкін та Анатолій Чепіга

Російські розвідники Олександр Мішкін (ліворуч) та Анатолій Чепіга

Військовий лікар, співробітник Головного управління Генштабу Збройних сил РФ Олександр Мішкін, котрого британські правоохоронці обвинувачують в отруєнні Сергія та Юлії Скрипаль в британському місті Солсбері, носить звання героя Росії. Про це повідомляється в незалежному журналістському розслідуванні Bellingcat і The Insider, повна версія якого опублікована у вівторок, 9 жовтня.

"З рук Володимира Путіна Мішкін отримав Зірку Героя Росії (як і Чепіга за Україну). Як з'ясувалося, і Мішкін, і Чепіга одночасно зі Зіркою Героя отримали в 2014 році від держави недешеві квартири в Москві", - йдеться в розслідуванні.

Люди, які близько знайомі з родиною Мішкіна, повідомили Bellingcat, що, на їхню думку, звання героя РФ він отримав за свою діяльність "або з Криму, або пов'язану з (колишній президентом України Віктором) Януковичем".

Встановлення особи Мішкіна

Особистість Мішкіна Bellingcat і The Insider підтвердили, зокрема, численні жителі невеликого селища Лойга в Архангельській області, де він народився. Також його впізнали кілька випускників Військово-медичної академії імені Кірова в Петербурзі, де навчався Мішкін. Ключовим підтвердженням того, що "Олександр Петров" і Мішкін - одна й та сама особа, стала копія паспорта Мішкіна, яку журналістам вдалося роздобути.

Для незалежної перевірки схожості двох фотографій Мішкіна Bellingcat і The Insider звернулися до професора Югейла з Університету Бредфорда. Останній вважається знаним експертом в галузі візуальних обчислень і симуляції зміни віку. Йому надали два знімки - фотографію Мішкіна з національного паспорта, датовану 2001 роком, і фотографію "Петрова" з закордонного паспорта, датовану 2016 роком. Висновок професора був однозначним: ці дві фотографії належать одній особі з урахуванням 15-річної різниці у віці.

Поїздки в Україну і квартира в Москві

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Односельці добре пам'ятають Анатолія Чепігу і стежать за всіма матеріалами в ЗМІ, пов'язаними зі звинуваченням Боширова і Петрова в отруєнні Скрипалів у Солсбері. Журналісти "Коммерсанта" побували в рідному селі Чепіги. (27.09.2018)

"Олександр Петров", якого підозрюють в отруєнні Сергія Скрипаля, насправді є військовим лікарем Олександром Мішкіним, повідомили у Bellingcat. (08.10.2018)

Розслідувачі з Bellingcat оприлюднили ще одне фото, де серед випускників-героїв Далекосхідного загальновійськового командного училища можна розгледіти Анатолія Чепігу. (02.10.2018)

Підозрюваний в отруєнні Скрипалів Руслан Боширов, якого розслідувачі називають російським розвідником Анатолієм Чепігою, брав участь у вивезенні Януковича з України. Про це заявив hromadske.ua журналіст Сергій Канєв. (01.10.2018)

Про діяльність Мішкіна до 2016 року інформації мало. У ГРУ, за даними журналістів, Мішкін потрапив до 2003 року. В 2011-2013 роках почав працювати під прикриттям. Відомо також, що в 2010-2013 роках він не раз бував в Україні та в Придністров'ї, де затримувався зовсім ненадовго. Його остання поїздка в Україну відбулася в середині грудня 2013 року й була досить загадковою. Тоді він на автомобілі перетнув кордон з Придністров'ям і всього за шість хвилин повернувся назад. На наступний день він вилетів літаком з Києва до Москви.

До початку вересня 2014 року Мішкін був офіційно зареєстрований в Москві за адресою: Хорошевське шосе, 76 - це адреса штаб-квартири ГРУ. Приблизно до цього ж часу - до серпня 2014 року - там був зареєстрований і другий підозрюваний в отруєнні родини Скрипаль - Анатолій Чепіга.

"Зрозуміло, це не означає, що Мішкін і Чепіга фізично жили в офісі ГРУ - лише те, що їхнє реальне місце проживання було таємницею", - йдеться в розслідуванні. А восени 2014 року і Мішкін, і Чепіга отримали від держави нові квартири в Москві.

Нагадаємо, раніше слідство в Великобританії заявило, що до отруєння Скрипаля і його доньки Юлії причетні громадяни Росії Олександр Петров і Руслан Боширов. При цьому Скотленд-Ярд і незалежна прокурорська служба Великобританії не виключили, що імена Боширова і Петрова - вигадані.

13 вересня на російському каналі RT показали інтерв'ю з чоловіками, які назвали себе Бошировим і Петровим. Вони заявили, що не мають жодного стосунку до замаху й приїжджали в Солсбері як туристи.

Згодом журналісти-розслідувачі з видань Bellingcat і The Insider навели свої докази, за якими Руслан Боширов виявився офіцером російської військової розвідки Анатолієм Чепігою. Розслідувачі також повідомили, що 2014 року Чепіга отримав званням героя РФ.

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