Міхеіл Саакашвілі: "Я абсолютний прихильник миру з Росією" (відео)

Deutsche Welle: Пане Саакашвілі, як саме та хто Вам запропонував посаду віцепрем'єра в уряді України ?

Міхеіл Саакашвілі: Спочатку президент Зеленський, а потім я розмовляв на цю тему з чинним прем'єром Денисом Шмигалем.

Чи було це для Вас неочікуваним?

Розмови про це велися довго. Це не було неочікуваним, тому що було багато людей, які в різних формах пропонували інтегрувати мене в цю вертикаль влади. Але, я думаю, вже те, що президент пішов на цей рішучий крок, - він продемонстрував сміливість. Я довго не думав, тому що вважаю, що зараз дуже критичний час для країни. Ми тільки на початку дуже великої кризи, яка нині насувається на Україну, яка буде реально шкодити кожному українцю. І нам треба якось оборону вибудовувати для того, щоб захиститися.

Посада віцепрем'єра була єдиною пропозицією? Чи Вам запропонували з чогось обирати?

Я думаю, що розглядалися різні варіанти. Але те, що була тільки ця пропозиція, - це так. Тож я взагалі не просив, не наполягав на чомусь. Більше це було в нас порозумінням. Ми вже довго спілкуємося з президентом Зеленським, багато місяців. І з усіх питань у нас є майже стовідсоткове порозуміння. Я хочу його підтримати.

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Чому Ви погодилися на цю пропозицію?

Я вважаю, що зараз необхідно було погодитися. Тому що дуже велика криза тільки починається. Українська економіка може впасти більше ніж на 10 відсотків. Це означає, що мільйони українців залишаться без роботи. Цей процес уже почався, у нас буде велика кількість людей, які будуть в такому стані, що вони будуть протестувати. І буде зрозуміло, чому це відбувається. Більше того, реальні прибутки українців скоротяться більш ніж на 20 відсотків, а може і більше. У нас зараз дуже складні перемовини з МВФ. Я вважаю, що в такій ситуації треба прискорювати реформи. Криза - це великий виклик. Але це також і велика можливість, якщо нею правильно скористатися. Свого часу я вивів Грузію зі світової економічної кризи з найменшою шкодою в цьому регіоні. Може і зараз вдасться. У мене є досвід, як це робити. Звісно, ситуація змінилася, але базовий рецепт залишається таким самим. Я буду ділитися своїм досвідом. І досвідом досягнень, і досвідом помилок, тому що помилки також були.

Які реформи Ви реально можете втілити за умов кризи, викликаної пандемією коронавірусу?

Вірус - це інша справа. Я сподіваюся, що якесь полегшення почнеться. Я намагаюся працювати у двох сферах. Перша - контакти й інтеграція з міжнародною спільнотою. Це стосується і МВФ, і Світового банку. В мене великий досвід цих стосунків. Дуже позитивний. З іншого боку, - дерегуляція. Це звільнення українського бізнесу від адміністративного тиску. Моя мрія впродовж багатьох років займатися цим в Україні. Я вважаю, що якщо ми звільнимо український бізнес, це відкриє абсолютно нові можливості для великої кількості українців і для цілого регіону. Тобто, для мене це такі професійні і виклики, і можливості. І можливість показати, на що я здатний. Також є амбіція показати, що в конкретній галузі для конкретних людей можна зробити щось корисне, і до цього докласти руку. І тому, коли президент запропонував, я довго не думав, тому що я хотів це робити.

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Тобто Вам все-таки поставили завдання?

Ні.

Що Вам треба зробити на цій посаді?

Коли ми обговорювали, то якраз говорили про такі речі. У мене немає амбіцій усім одразу займатися. Посада віцепрем'єра обмежена певними функціями. Це реально висока політична посада, але також фактично це міністр без портфеля. І це означає, що треба мати конкретну функцію, конкретне повноваження від прем'єра та від президента.

Чотири роки тому Ви пішли з посади губернатора Одеського регіону. І однією з причин було те, що рівень корупції в області був настільки високим, що цю корупцію було взагалі неможливо подолати. Чому Ви знову вирішили повернутися? Адже ситуація з корупцією не набагато поліпшилася?

Тому що я вважаю, що (попередній президент України Петро. - Ред.) Порошенко особисто був частиною і очолював системну корупцію. Я абсолютно переконаний, що президент Зеленський нічого спільного з корупцією не має і не буде мати. Він особисто проти цієї системи. І зараз вирішується питання: або він подолає цю систему, або система знищить його та всі ці нові починання, з якими українці пов'язують надію на своє майбутнє. От і все. Дуже просто.

Нещодавно Ви заявляли, що Україна може розпастися на п'ять частин…

Ні. Я цього не казав. Я казав, що це мрія нашого ворога. Але якщо Україна не проведе реформи, якщо Україна не зміцниться економічно, якщо Україна не буде також вживати всіх заходів проти сепаратизму, то, звісно, план нашого ворога може і здійснитися. Це абсолютно катастрофічний сценарій не тільки для України або для Грузії, а й для світу. І ми всі маємо не допустити, щоб це сталося. Я впевнений, що якщо ми все правильно зробимо, то ворог не зможе втілити в життя цей сценарій.

Володимир Зеленський обіцяв і обіцяє мир на Донбасі. Ви не є прихильником миру з Росією. Як тоді Ви зможете співпрацювати з владою, яка готова йти на поступки в стосунках з Кремлем?

Ні, я абсолютний прихильник миру з Росією. Але той факт, що він пропонував мою кандидатуру, теж свідчить про те, що він за незалежну зовнішню політику України. Тому що я дивлюся останні два дні, в російських медіа повна істерика, і президент Зеленський про це теж знає. Тож якщо він зробив цей крок, то це означає, що він знає, що Україна - це незалежна держава, яка має ухвалювати незалежні рішення. І ніхто не проти миру з Росією. Я повністю за мир з Росією, але є різні умови, за яких досягається цей мир. І зараз це не дуже просто.

Тобто, Ви не вважаєте, що Володимир Зеленський готовий іти на поступки в стосунках з Кремлем?

Ні, я зовсім так не вважаю. Я думаю, що поки що всі його кроки свідчать про те, що він захищає незалежну українську державу.

За останні два місяці багато що змінилося в світі. Як Ви думаєте, що буде з Росією?

Я думаю, що будь-яка диктатура погано завершується для диктаторів. І в Росії є багато досвідчених, нормальних, інформованих людей, які прагнуть жити у вільній країні. Я сподіваюся, що вони повернуть собі свою власну країну. Звісно, без територій, які захоплені в інших держав.

Чи буде Володимир Путін і далі президентом, як Ви вважаєте?

Будь-яка влада завершується. Путін, я думаю, витратив свій запас якоїсь там влади. Тож у мене немає дуже позитивних прогнозів про його політичне майбутнє.

Чи не боїтеся Ви посваритися з Володимиром Зеленським, як свого часу з Порошенком?

Ні. Тому що Зеленський - не крадій, стовідсотково. На жаль, Порошенко був схильний (до цього. - Ред.), він любив гроші. У мене через це були великі проблеми з Порошенком. У Зеленського таких проблем не буде. Зеленського можна критикувати за швидкість реформ чи за якісь окремі рішення. Але це не є джерелом конфлікту. Навпаки, йому треба допомогти, щоб ми швидше рухалися вперед.

Чи буде Вам комфортно працювати з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим, з яким у Вас були конфлікти?

Віцепрем'єр не займається міністерством внутрішніх справ. Це є кадрова номенклатура президента. І це його прерогатива. Тому я не вважаю, що функція мого життя - все життя конфліктувати з будь-ким, з якоюсь особистістю. У мене є конкретні цілі, конкретна мета, і треба рухатися в цьому напрямку.

Що для Вас буде означати, якщо у Верховній Раді проголосують проти Вас?

Це буде означати, що, на жаль, сили прогресу та реформ ще досить слабкі. Те, що Зеленський мене номінував, - це позитивний крок. Але якщо це не можна буде захистити в парламенті, це означає, що інерція дуже потужна. Але це не означає, що ми маємо опускати руки та припиняти боротьбу. Ми маємо її продовжувати. Я впевнений, що українське суспільство здатне на реальний прогрес у всіх напрямках на тлі цієї кризи. Тому що криза - це, як я казав, не тільки виклик. Це і можливість.

Чи є якась червона лінія, яку ви не будете переступати на посаді віцепрем'єра? Коли Ви скажете, що я пішов, вибачте…

Я не думаю, що зараз треба про це спекулювати. Зараз головне розпочати (роботу. - Ред.) та почати рухатися.