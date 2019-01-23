 Місія Євросоюзу ″Софія″ - під загрозою через ультиматум Італії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.01.2019

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Новини

Місія Євросоюзу "Софія" - під загрозою через ультиматум Італії

Італія вимагає зміни правил роботи місії "Софія" у Середземному морі, інакше місію буде завершено. В уряді ФРН закликають знайти вихід із ситуації.

Німецький фрегат Augsburg, що бере участь у місії Софія

Німецький фрегат Augsburg, що бере участь у місії "Софія"

Продовження морської місії Європейського Союзу "Софія", спрямованої на боротьбу з нелегальним перевезенням людей, опинилося під загрозою.

Міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні у середу, 23 січня, фактично висунув ультиматум ЄС, заявивши, що необхідно змінити правила роботи місії, згідно з якими усі врятовані у Середземному морі мігранти мають бути прийняті Італією. У разі, якщо цього не станеться і до прийому мігрантів не долучаться інші країни ЄС, місію буде завершено, наголосив Сальвіні.

Натомість міністр закордонних справ Італії Енцо Моаверо Міланезі уточнив, що "Італія ніколи не просила завершити місію "Софія". "Вона просила лише змінити правило прибуття мігрантів", - зауважив італійський міністр, цитує агентство dpa.

Напередодні, 22 січня, Німеччина оголосила про призупинення своєї участі у місії "Софія". У середу міністерка оборони ФРН Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) звинуватила Рим у саботажі роботи місії. За її словами, італійці, які здійснюють командування місією, надсилають німецький фрегат, який бере участь у "Софії", "до найвіддаленіших куточків Середземного моря, де абсолютно немає контрабандних та міграційних маршрутів". "Протягом місяців наш флот не виконує там важливих завдань", - заявила фон дер Ляєн, додавши, що саме у зв'язку з цим ФРН вирішила спрямувати у Північне море для участі у навчаннях фрегат Augsburg, який бере участь у місії.

Що буде з місією після 31 березня?

У грудні Євроcоюз продовжив роботу місії "Софія" лише на три місяці - до кінця березня 2019 року. Продовжити місію одразу на рік, як у минулому, не вдалося через опір Італії. Уряд у Римі вимагає, аби мігранти, врятовані під час місії "Софія", не доправлялися автоматично виключно до Італії, а розподілялися між усіма країнами-членами ЄС.

В уряді ФРН у середу заявили, що прагнутимуть продовження роботи місії після 31 березня. "Ми повинні знайти рішення на європейському рівні, яке продовжить (роботу місії. - Ред.) після 31 березня", - заявила речниця німецького уряду Мартіна Фітц (Martina Fietz).

DW.COM

Німеччина призупинить свою часть в місії "Софія" з протидії контрабанді людьми у Середземному морі. (22.01.2019)

Євроcоюз продовжить роботу місії "Софія" з порятунку біженців у Середземному морі поки що лише на три місяці. Продовжити місію відразу на рік, як у минулому, не вдалося через опір Італії. (18.12.2018)

Міністри оборони країн ЄС підтримують ідею продовження місії "Софія", покликаної зупинити нелегальне перевезення мігрантів до ЄС через Середземне море. Про це повідомила Фредеріка Могеріні. (30.08.2018)

Операція "Софія" триває з червня 2015 року, коли міграційна криза в ЄС досягла свого піку. Місія спрямована на боротьбу з нелегальним перевезенням людей та покликана контролювати дотримання збройного ембарго біля узбережжя Лівії. Кораблі ЄС, які беруть участь у місії, мають право зупиняти підозрілі судна та проводити на них обшуки, а також здійснюють порятунок мігрантів у морі. Крім того, в рамках операції проводиться вишкіл сил берегової охорони Лівії. Від початку роботи місії кораблі ЄС уже врятували майже 50 тисяч людей у Середземному морі. Утім, минулого року кількість врятованих суттєво скоротилася.

У місії беруть участь не всі держави-члени ЄС. Згідно з інформацією, розміщеною на офіційному сайті "Софії", зараз у її розпорядженні є три кораблі, надані Німеччиною, Італією та Іспанією, а також п'ять літаків та вертольотів, запропонованих Польщею, Іспанією, Нідерландами та Італією.

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