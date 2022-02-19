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Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні.
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні (СMM) – це неозброєна цивільна місія, яка працює у всіх регіонах України. Її основні завдання – це неупереджено і об'єктивно спостерігати та звітувати про ситуацію в Україні, а також сприяти діалогу між усіма сторонами конфлікту. СMM почала свою роботу 21 березня 2014 року на підставі запиту від уряду України до ОБСЄ і консенсусного рішення всіх 57 країн-учасниць ОБСЄ.
Коли Україна зможе створити "москітний" флот в Азовському морі? Чи гарантує це безпеку судноплавства в Азові? Чи є небезпека, що Україна втратить контроль над Азовським морем? Про це командувач ВМС України, адмірал Ігор Воронченко в ексклюзивному інтерв'ю DW.