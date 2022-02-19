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Місія ОБСЄ в Україні

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні.

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні (СMM) – це неозброєна цивільна місія, яка працює у всіх регіонах України. Її основні завдання – це неупереджено і об'єктивно спостерігати та звітувати про ситуацію в Україні, а також сприяти діалогу між усіма сторонами конфлікту. СMM почала свою роботу 21 березня 2014 року на підставі запиту від уряду України до ОБСЄ і консенсусного рішення всіх 57 країн-учасниць ОБСЄ.

Спеціальна місія ОБСЄ зафіксувала значне збільшення кількості порушень на Донбасі

Спеціальна місія ОБСЄ зафіксувала значне збільшення кількості порушень на Донбасі 19.02.2022

У звіті спостерігачів СММ ОБСЄ зазначається, що кількість зафіксованих порушень протягом 17 лютого більше ніж удвічі перевищує середній показник протягом попереднього тижня.
Генсек ОБСЄ каже про часткове розблокування спостерігачів у Донецьку

Генсек ОБСЄ каже про часткове розблокування спостерігачів у Донецьку 21.10.2021

В ОБСЄ кажуть, що сепаратисти частково розблокували роботу спостерігачів у Донецьку. Утім, незрозуміло, які саме обмеження знято. Водночас сепаратисти повідомляють, що під готелем зі спостерігачами тривають пікети.
ОБСЄ відновила патрулювання в Горлівці після блокування бойовиками ДНР

ОБСЄ відновила патрулювання в Горлівці після блокування бойовиками "ДНР" 19.10.2021

Бойовики "ДНР" зняли блокаду бази спостерігачів ОБСЄ у Горлівці. Сепаратисти вимагають звільнити затриманого українськими військовими представника "ЛНР".
Блокування місії ОБСЄ: спостерігачі продовжують роботу на Луганщині

Блокування місії ОБСЄ: спостерігачі продовжують роботу на Луганщині 18.10.2021

ОБСЄ не зупиняла повністю роботу моніторингових патрулів на Донбасі, попри блокування у Донецьку та Горлівці. Спостерігачі продовжують роботу на Луганщині й закликають усунути перешкоди в роботі місії.
Проросійські бойовики заблокували місію ОБСЄ в Горлівці

Проросійські бойовики заблокували місію ОБСЄ в Горлівці 18.10.2021

Представники так званої "ДНР" заборонили спостерігачам місії ОБСЄ покидати їхню базу в Горлівці Донецької області. Вони вимагають звільнити затриманого ЗСУ члена збройних формувань.
РФ проти продовження мандата місії ОБСЄ на кордоні з Україною - США

РФ проти продовження мандата місії ОБСЄ на кордоні з Україною - США 02.09.2021

Москва виступає проти продовження мандата місії ОБСЄ у пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк" на кордоні з Україною.
Німеччина і Франція занепокоєні через порушення перемир'я на Донбасі

Німеччина і Франція занепокоєні через порушення перемир'я на Донбасі 04.04.2021

У спільній заяві глави МЗС Німеччини і Франції заявили, що "дуже уважно" спостерігають за рухом військ Росії на кордоні з Україною.
СММ ОБСЄ вперше за період спостережень не зафіксувала обстрілів на Донбасі

СММ ОБСЄ вперше за період спостережень не зафіксувала обстрілів на Донбасі 06.08.2020

Протягом 5 серпня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні не зафіксувала порушень режиму припинення вогню на Донбасі. Тим часом в ООС повідомили про один обстріл на Сході України в цей день.
Відновлення роботи КПВВ на Донбасі: ОБСЄ закликає, Банкова не згадує

Відновлення роботи КПВВ на Донбасі: ОБСЄ закликає, Банкова не згадує 15.06.2020

Штаб ООС в односторонньому порядку заявив про відкриття КПВВ з 10 червня. В "ЛНР/ДНР" це назвали провокацією. Ситуацію мала розглянути тристороння контактна група.
СММ ОБСЄ перемістила частину співробітників на Донбасі через коронавірус

СММ ОБСЄ перемістила частину співробітників на Донбасі через коронавірус 01.04.2020

Через можливу потребу в медичній евакуації Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ перемістила частину своїх співробітників з непідконтрольних українському уряду районів Донбасу.
Київ закидає місії ОБСЄ неправдиву інформацію у звітах

Київ закидає місії ОБСЄ неправдиву інформацію у звітах 07.01.2020

Українська сторона Спільного центру контролю за припиненням вогню на Донбасі заявила, що українські військові не порушували мінські домовленості про відведення озброєнь, про що йдеться у звітах місії ОБСЄ.
Лідери кримських татар просять про постійну моніторингову місію в Криму

Лідери кримських татар просять про постійну моніторингову місію в Криму 09.08.2019

Джемілєв і Чубаров попросили Зеленського порушити питання про постійну моніторингову місію в Криму на міжнародному рівні, аби фіксувати там порушення прав людини.
Місія ОБСЄ втратила безпілотник над територією бойовиків ДНР

Місія ОБСЄ втратила безпілотник над територією бойовиків "ДНР" 30.06.2019

Команда СММ ОБСЄ втратила безпілотник над окупованою територією Донбасу. Причини інциденту з'ясовуються.
Представник ОБСЄ: У січні на Донбасі не було жертв серед цивільних

Представник ОБСЄ: У січні на Донбасі не було жертв серед цивільних 30.01.2019

За словами Мартіна Зайдіка, упродовж січня в зоні конфлікту не було зафіксовано жертв бойових дій серед мирного населення. Тим часом Київ у Мінську вимагав інформації про долю заручників.
Німецький експерт прогнозує відсутність прогресу на Донбасі у 2019 році

Німецький експерт прогнозує відсутність прогресу на Донбасі у 2019 році 18.01.2019

З огляду на президентські та парламентські вибори в Україні у вирішенні конфлікту на Донбасі не відбуватиметься жодного прогресу, прогнозують експерти. Готовності до компромісу не демонструє ні Київ, ні Москва.

Чотири українські кораблі проти 40 російських: адмірал Воронченко про перспективи флоту на Азові (28.12.2018) 28.12.2018

Коли Україна зможе створити "москітний" флот в Азовському морі? Чи гарантує це безпеку судноплавства в Азові? Чи є небезпека, що Україна втратить контроль над Азовським морем? Про це командувач ВМС України, адмірал Ігор Воронченко в ексклюзивному інтерв'ю DW.
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