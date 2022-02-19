Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні.

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні (СMM) – це неозброєна цивільна місія, яка працює у всіх регіонах України. Її основні завдання – це неупереджено і об'єктивно спостерігати та звітувати про ситуацію в Україні, а також сприяти діалогу між усіма сторонами конфлікту. СMM почала свою роботу 21 березня 2014 року на підставі запиту від уряду України до ОБСЄ і консенсусного рішення всіх 57 країн-учасниць ОБСЄ.