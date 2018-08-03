 Місія МВФ прибуде до Києва у вересні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.08.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Місія МВФ прибуде до Києва у вересні

Місія Міжнародного валютного фонду працюватиме в Києві в період з 6 до 19 вересня, повідомив постійний представник Фонду в Україні Йоста Люнгман.

МВФ

Наступного місяця до Києва прибуде місія Міжнародного валютного фонду (МВФ). Про це в понеділок, 13 серпня, повідомив представник Фонду в Україні Йоста Люнгман. "За зверненням української влади, місія Міжнародного валютного фонду відвідає Київ в період з 6 до 19 вересня 2018 року для обговорення останніх економічних подій і економічної політики", - зазначається в прес-релізі фонду.

Серед питань, що планує обговорити місія - фінансова допомога від МВФ задля забезпечення макроекономічної стабільності в Україні та подальшого руху економіки країни в напрямку сталого зростання, наголошується в повідомленні міжнародної організації.

DW.COM

254 депутати Верховної Ради підтримали в цілому законопроект, яким вносяться зміни до закону про антикорупційний суд у частині про апеляцію. На ухваленні цих змін наполягали, зокрема, ЄС та МВФ. (12.07.2018)

Очільник Держдепартаменту США Майк Помпео привітав президента України Петра Порошенка із ухваленням законодавства про антикорупційний суд та нагадав про необхідність виконання інших вимог МВФ. (08.08.2018)

Міжнародний валютний фонд підтримав закон про Вищий антикорупційний суд України з останніми поправками. Таким чином Київ виконав одну з трьох основних вимог для отримання наступного транша. (25.07.2018)

Розслідування німецької Süddeutsche Zeitung доводить, що лише через корупцію на митниці Україна щороку втрачає близько п'яти мільярдів доларів США. Ця сума перевищує допомогу від МВФ, ЄС та Світового банку. (06.08.2018)

З липня 2017 року Україна перебуває у складному переговорному процесі з МВФ щодо газового питання. З огляду на зростання ціни на газ на міжнародних ринках, МВФ наполягає на підвищенні ціни газу для населення. За різними оцінками, таке підвищення може становити від 30 до 60 відсотків. Водночас в українському Кабміні називають невиправданим різке зростання цін на газ.

За словами джерела інформагенції "Інтерфакс-Україна" в уряді, за цей час українська сторона запропонувала МВФ не менше восьми варіантів зміни формули ціни на газ. Мета - уникнути "непідйомного для звичайних громадян" підвищення ціни, на якому наполягає Фонд.

Позиція МВФ є досить жорсткою, оскільки торік уряд погодився на таке підвищення газових цін, що надало Україні можливість отримати транш кредиту від МВФ, однак згодом Київ в односторонньому порядку відмовився від його виконання.

19 червня 2018 року директорка-розпорядниця Фонду Крістін Лагард заявила, що виконання передумови щодо цін на газ є критично важливим для завершення поточного перегляду кредитної програми МВФ.

Іншими передумовами є поправки до ухваленого нещодавно закону про Вищий антикорупційний суд і дотримання граничного дефіциту держбюджету.

Дивитись відео 01:27
Now live
01:27 хв

Батіг і пряник для України: головні вимоги МВФ (07.03.2018)

Дивитись відео 01:40
Now live
01:40 хв

Корупційні схеми на митниці: Україна щороку втрачає 5 мільярдів доларів (06.08.2018)

Аудіо й відео до теми

Корупційні схеми на митниці: Україна щороку втрачає 5 мільярдів доларів (06.08.2018)  

Батіг і пряник для України: головні вимоги МВФ (07.03.2018)  

Також за темою

Symbolbild IWF senkt Wachstumsprognose für Deutschland

Reuters: МВФ підтримує законодавство про Вищий антикорупційний суд 25.07.2018

Міжнародний валютний фонд підтримав закон про Вищий антикорупційний суд України з останніми поправками. Таким чином Київ виконав одну з трьох основних вимог для отримання наступного транша.

Symbolbild IWF senkt Wachstumsprognose für Deutschland

Україні не обійтися без кредитів МФВ - експерти 21.05.2018

З огляду на стан української економіки наступними роками Україні, швидше за все, знадобиться нова програма кредитної підтримки від МВФ обсягом до 5,5 мільярда доларів, припускають експерти IIF.

Logo USA Außenministerium State Department

США закликали Україну узгодити з МВФ законопроект про Антикорупційний суд 05.06.2018

Києву слід узгодити проект закону про Антикорупційний суд з Міжнародним валютним фондом та ухвалити його згідно з рекомендаціями, вважають у Вашингтоні.

Докладно

Обмін валют у Стамбулі (picture-alliance/AP Photo/M. Yapici)

Турецька криза небезпечна для економіки Європи

Криза на Босфорі може коштувати Ердогану посади. Вразити вона може і європейську економіку, застерігає Генрік Беме. 

М'ясо китів - прибутковий бізнес, утім тури зі спостереженням за китами - прибутковіші.

Ісландія: кити - туристична принада чи делікатес? (відео)

В Ісландії туристичні тури, що пропонують спостереження за китами, стали більш прибутковим бізнесом, ніж вилов китів. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  