"Місто-губка": що роблять в Берліні, щоб зливи не затоплювали місто

Минулого літа німецька столиця також потерпала від аномальних дощів. 29 червня 2017 увійшло в історію Берліна - за 24 години місто прийняло чотиримісячну норму опадів. Вулиці затопило, метро зупинилося, аеропорти закрилися, а надвечір в інтернеті з'явилося відео пішохода, що пливе кролем по проїжджій частині. Дощова каналізація не впоралась з тоннами води, у Берліні було оголошено надзвичайний стан.

Стихійні лиха тоді в столиці Німеччини, а також і Росії, а нині й у столиці України наочно проілюстрували застереження метеорологів: одним з прямих наслідків глобальної зміни клімату стають рекордні за потужністю зливи. Щоб скоротити ризик повеней і знизити навантаження на дощову каналізацію, мерія Берліна і міська компанія водопостачання впроваджують в місті програму економного поводження з дощовою водою, яку скорочено називають "Місто-губка".

Зміна дощової парадигми

Суть концепції зводиться до кардинального перегляду підходу до дощової води. Традиційно містобудівники намагалися максимально швидко відвести водні маси з вулиць в дощову каналізацію. Але, очевидно, каналізація дедалі менше може винести такі навантаження. Концепція "губки", яка народилася в Китаї, передбачає протилежний підхід: кущі, дерева і газони на дахах, фасадах і в громадських місцях "вбирають" дощову воду.

Крім цього, архітектори планують мультифункціональні громадські місця - наприклад, дитячі майданчики або газони, які під час дощу перетворюються на тимчасові "калюжі". Зібрана таким чином дощова вода або випаровується на місці, або використовується для охолодження будівель.

Потсдамська площа після дощу

Цей підхід вже реалізований в деяких районах Берліна, найвідоміший з яких - Потсдамська площа в центрі міста. Там практично весь дощ, що випадає, акумулюється на місці, в дощову каналізацію не потрапляє жодної краплі. Як кажуть в міській компанії з водопостачання, саме такі автономні квартали впоралися з рекордною зливою наприкінці червня минулого року найкраще.

Озеленення міських дахів

Ідея "міста-губки" - частина великого проекту з адаптації інфраструктури Берліна до наслідків глобальної зміни клімату. По всьому Берліну вже налічується понад 18 тисяч озеленених дахів, у тому числі - дах будівлі міської компанії з водопостачання. Коли виходиш на нього, опиняєшся немов на галявині посеред лісу: під ногами мох і травичка, крізь яку тут і там пробиваються на світ гриби.

Інший приклад - новобудови в районі Адлерсхофі, де не тільки дахи, але і фасади покриті рослинами - дощова вода накопичується на даху і повільно стікає фасадом, охолоджуючи будинок і допомагаючи його власникам заощадити на кондиціонерах. Або лікарня в районі Фрідріхсхайн, яка після ремонту була відключена від дощової каналізації і тепер справляється з атмосферними опадами самостійно. Більш того, мерія планує ввести субсидії для домовласників, які озеленять свої дахи до такої міри, що ті акумулюватимуть як мінімум 60 відсотків опадів. І розвантажать міську каналізацію.

Як використовувати дощову воду

Один з ідеологів "міста-губки" - Гайко Зікер (Heiko Sieker), експерт з міській гідрології. Його компанія спеціалізується на розробці комплексних рішень щодо поводження з дощовою водою. "Раніше нас вчили, що треба якомога швидше відводити дощову воду в каналізацію, - розповідає він. - Тепер стало зрозуміло, що, по-перше, жодна каналізація з такими зливами не впорається. По-друге, відведення дощової води лише зміщує проблему в просторі - вода вбирає в себе шкідливі речовини з асфальту і бетону і забирає їх у міські водойми".

Газон-губка на даху будівлі Берлінського водоканалу

У міській компанії з водопостачання Берліна (Berliner Wasserwerke) проект координує Дарла Нікель (Darla Nickel). "Клімат змінюється, необхідність розвантажити дощову каналізацію стає дедалі нагальнішою", - пояснює вона. І це при тому, що Берлін - далеко не наймокріше місце в Німеччині. У столиці випадає вдвічі менше опадів, ніж, наприклад, у Мюнхені.

В результаті сьогодні експерти міської водопровідної компанії входять в планування будівельних проектів на дуже ранніх етапах - і пропонують рішення з використання дощової води на місці. Мета міської влади - не тільки перевести на концепцію "міста-губки" новобудови, але і по можливості модернізувати і відключити від дощової каналізації старі квартали. Дарла Нікель описує цей процес словом "розмурувавши" - тобто переглянувши системи каналізації на заасфальтованих і забетонованих територіях, використовуючи замість водонепроникних пористі матеріали або висаджуючи траву.

Дивитись відео 02:55 Now live 02:55 хв Поділитись Місто як губка: як німці запобігають повеням (26.07.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/2nmjk Місто як губка: як німці запобігають повеням (26.07.2018)

У цьому ж напрямку Нікель радить йти й іншим містам, які потерпають від затоплень після злив - зводити до мінімуму "замуровані" бетоном і асфальтом площі. І від самого початку будь-якого будівництва ставити мету затримати дощову воду на місці - і відводити для цього мультифункціональні території. І в тому числі, наприклад, влаштовувати сади і газони на дахах.

Складні узгодження

"Це, звичайно, дуже складний процес, який вимагає безліч узгоджень, - визнає Дарла Нікель. - Але, як свідчить наш досвід, з кожним разом система працює дедалі краще".

Це підтверджує і гідролог Гайко Зікер. За його словами, "місто-губка" - це колективна праця архітекторів, містобудівників і багатьох комунальних служб, що вимагає набагато більш інтенсивного спілкування між усіма інстанціями, залученими в процес.

"І не чекайте, що всі будуть у захваті від ваших ідей, - попереджає Зікер. - На перепереконання чиновників йде багато часу". За його словами, величезну роль в процесі відіграють ЗМІ та пересічні громадяни, які тиснуть на місцеву владу, змушуючи її займатися вирішенням проблеми затоплень після сильних дощів.

Але тиск на мерію зростає і на політичному рівні. Влітку 2017 року регіональний берлінський парламент ухвалив посилити розвиток заходів з розвантаження дощової каналізації. Депутати, зокрема, закликали скорочувати на 1 відсоток в рік площу будівель і земельних ділянок, з яких дощова вода надходить в каналізацію, а нові житлові райони принципово планувати без підключення до центральної зливової каналізації.

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