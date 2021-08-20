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У фокусі
Війна Росії проти України
Щоденник війни
Міодраг Шоріч
Міодраг Шоріч

Міодраг Шоріч

Пропустити розділ Міодраг Шоріч: вибрані публікації

Міодраг Шоріч: вибрані публікації

Аннікен Хюітфельд і Анналена Бербок

Коли зовнішня політика стає жіночою

Аналена Бербок - перша в історії Німеччини жінка на чолі МЗС, Вона хоче сповідувати "феміністичну зовнішню політику".
Політика
4 січня 2022 р.
Пропустити розділ Міодраг Шоріч: інші публікації

Міодраг Шоріч: інші публікації

Досі туристи з Росії були бажаними гостями в бутіках та елітних крамницях Європи

Жодних Шенгенських туристичних віз для росіян під час війни!

Жодних Шенгенських туристичних віз для росіян під час війни!

Європейські країни мають діяти послідовніше щодо обмеження в'їзду для російських туристів, вважає Міодраг Шоріч.
Міодраг Шоріч
Міодраг Шоріч
Коментар
Політика
15 серпня 2022 р.
Фігура Володимира Путіна, яка ковтає шматок, розфарбований жовто-блакитними кольорами і з написом "Подавися!!!" біля Бранденбурзьких воріт у Берліні

Путін в Україні прорахувався

Путін в Україні прорахувався

Чи зруйнують авторитарні правителі своєю агресивною політикою світовий порядок? Ні, вважає оглядач DW Міодраг Шоріч.
Міодраг Шоріч
Міодраг Шоріч
Коментар
Політика
11 серпня 2022 р.
Наслідки російських бомбардувань Маріуполя

Росія повинна заплатити за відбудову України

Росія повинна заплатити за відбудову України

Не можна дозволити, аби Росія зруйнувала Україну, а платили інші, вважає Міодраг Шоріч.
Міодраг Шоріч
Міодраг Шоріч
Коментар
Конфлікти
20 травня 2022 р.
Президент Росії Володимир Путін

Путінська війна в Україні проходить зовсім не за планом

Путінська війна в Україні проходить зовсім не за планом

Російський президент серйозно прорахувався. Війна в Україні проходить зовсім не так, як він собі уявляв.
Міодраг Шоріч
Міодраг Шоріч
Коментар
Конфлікти
4 травня 2022 р.
Супермаркет німецької мережі Metro у Владикавказі

Німецькі компанії в РФ ризикують стати колаборантами війни

Німецькі компанії в РФ ризикують стати колаборантами війни

Хто досі тримається за бізнес у путінській Росії, муситиме від нього відмовитися, вважає Міодраг Шоріч.
Міодраг Шоріч
Міодраг Шоріч
Коментар
Економіка
31 березня 2022 р.
Bildergalerie Fahrräder | Fahrraddieb knackt Schloss vom Fahrrad

Український слід крадіжок велосипедів у Німеччині (відео)

Український слід крадіжок велосипедів у Німеччині (відео)

Куди діваються вкрадені у Німеччині велосипеди? DW натрапила на слід зниклого в Берліні електровелосипеда... в Україні.
Економіка
20 серпня 2021 р.
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