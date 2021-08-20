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Війна Росії проти України
Щоденник війни
Міодраг Шоріч
Міодраг Шоріч
Пропустити розділ Міодраг Шоріч: вибрані публікації
Міодраг Шоріч: вибрані публікації
Коли зовнішня політика стає жіночою
Аналена Бербок - перша в історії Німеччини жінка на чолі МЗС, Вона хоче сповідувати "феміністичну зовнішню політику".
Політика
04.01.2022
4 січня 2022 р.
Пропустити розділ Міодраг Шоріч: інші публікації
Міодраг Шоріч: інші публікації
Жодних Шенгенських туристичних віз для росіян під час війни!
Жодних Шенгенських туристичних віз для росіян під час війни!
Європейські країни мають діяти послідовніше щодо обмеження в'їзду для російських туристів, вважає Міодраг Шоріч.
Міодраг Шоріч
Коментар
Політика
15.08.2022
15 серпня 2022 р.
Путін в Україні прорахувався
Путін в Україні прорахувався
Чи зруйнують авторитарні правителі своєю агресивною політикою світовий порядок? Ні, вважає оглядач DW Міодраг Шоріч.
Міодраг Шоріч
Коментар
Політика
11.08.2022
11 серпня 2022 р.
Росія повинна заплатити за відбудову України
Росія повинна заплатити за відбудову України
Не можна дозволити, аби Росія зруйнувала Україну, а платили інші, вважає Міодраг Шоріч.
Міодраг Шоріч
Коментар
Конфлікти
20.05.2022
20 травня 2022 р.
Путінська війна в Україні проходить зовсім не за планом
Путінська війна в Україні проходить зовсім не за планом
Російський президент серйозно прорахувався. Війна в Україні проходить зовсім не так, як він собі уявляв.
Міодраг Шоріч
Коментар
Конфлікти
04.05.2022
4 травня 2022 р.
Німецькі компанії в РФ ризикують стати колаборантами війни
Німецькі компанії в РФ ризикують стати колаборантами війни
Хто досі тримається за бізнес у путінській Росії, муситиме від нього відмовитися, вважає Міодраг Шоріч.
Міодраг Шоріч
Коментар
Економіка
31.03.2022
31 березня 2022 р.
Український слід крадіжок велосипедів у Німеччині (відео)
Український слід крадіжок велосипедів у Німеччині (відео)
Куди діваються вкрадені у Німеччині велосипеди? DW натрапила на слід зниклого в Берліні електровелосипеда... в Україні.
Економіка
20.08.2021
20 серпня 2021 р.
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