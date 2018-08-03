Міністр цивільної оборони Греції пішов у відставку після масштабних пожеж

Глава уряду Греції Алексіс Ципрас у п'ятницю, 3 серпня, прийняв відставку міністра у справах громадського порядку і цивільної оборони Нікоса Тоскаса, повідомляє інформагенція AP. Міністр подав у відставку після масштабних пожеж, що палали у передмісті Афін минулого тижня. Повноваження Тоскаса виконуватиме глава МВС Греції Панос Скурлетіс.

Внаслідок пожеж загинули близько ста осіб. Тисячі людей втратили домівки. Тоскас вважає, що найбільш імовірною причиною виникнення пожеж є підпали.

Пожежі в Греції розпочалися 23 липня в курортному районі Східна Аттика. Ситуацію з гасінням вогню ускладнював сильний вітер - його швидкість досягала 80 кілометрів на годину. Для боротьби з пожежею у Греції були залучені літаки, гелікоптери та військові безпілотники. Кіпр та Іспанія першими запропонували Греції свою допомогу у боротьбі з пожежами після того, як вона звернулась із запитом до Європейського Союзу. У боротьбі з вогнем грецьким рятувальникам допомагали також представники інших країн. Нині триває розслідування причини пожеж.