Міністр праці США Акоста пішов у відставку

Міністр праці США Александер Акоста у п'ятницю, 12 липня, подав у відставку через скандал довколо фінансиста Джефрі Епштейна, якого судили. Про це він оголосив під час виступу в Білому домі разом з президентом США Дональдом Трампом.

Акоста зазначив, що не хоче відволікати увагу від роботи департаменту праці своєю участю у справі Епштейна десять років тому, передає агенція Reuters. "Не думаю, що це правильно і чесно для адміністрації департаменту праці тримати фокус на Епштейні замість неймовірної економіки, яку ми сьогодні маємо", - наголосив він.

Дональд Трамп зазначив, що Акоста пішов у відставку з власної ініціативи. "Алекс був прекрасним міністром праці, і його робота дійсно цінується. Виконувати обов'язки міністра праці буде Патрік Пізеллі, який досі працював заступником міністра", - написав він у Twitter. За словами Трампа, Акоста пояснив, що відчував постійний тиск ЗМІ у зв'язку зі скандалом і вважав за неможливе продовжувати роботу за таких умов.

Александр Акоста, який у минулому працював федеральним прокурором, у 2007 році вів справу, в рамках якої мільярдер Епштейн обвинувачувався в торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації. У 2008 році Акоста погодився на пропозицію сторони захисту про угоду Епштейна з правосуддям. У підсумку обвинувачений уникнув федеральних обвинувачень і відсидів 13 місяців у в'язниці. Таке м'яке покарання викликало невдоволення громадськості і ЗМІ.

У липні цього року федеральні прокурори у Нью-Йорку висунули проти Епштейна нові обвинувачення. 8 липня Епштейн не визнав себе винним у федеральному суді Манхеттена. В обвинувальному висновку стверджується, що він "сексуально експлуатував і піддав насильству десятки неповнолітніх дівчат".