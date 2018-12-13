Міністр економіки ФРН не хоче відмовлятися від "Північного потоку-2"

Міністр економіки ФРН Петер Альтмаєр (Peter Altmaier), попри загострення конфлікту між Україною та Росією в Азовському морі, не хоче відмовлятися від будівництва суперечливого газопроводу "Північний потік-2". Про це він заявив в інтерв'ю інформагенції Reuters, оприлюдненому в неділю, 16 грудня. "Росія зробила велику помилку, коли захопила обидва (українські, - Ред.) кораблі в Азовському морі і затримала екіпажі", - заявив Альтмаєр.

За його словами, це не покращило позицію Росії і в "інших питаннях". Крім того, політик додав, що не хотів би просто слідувати закликам з боку США та німецької партії Християнсько-демократичний союз припинити будівництво газопроводу.

Водночас глава німецького МЗС заявив, що "Північний потік-2" може бути прокладений, "якщо у той же час будуть дотримані ключові інтереси України". До них Альтмаєр відніс, зокрема, збереження транзиту газу українською територією після 2019 року.

Нагадаємо, що Німеччина неодноразово запевняла, що проект "Північного потоку-2" має суто економічний характер. Оператором газогону є підприємство Nord Stream AG, "дочка" російського концерну "Газпром". Окрім російського енергетичного гіганта, в проекті беруть участь німецькі концерни Wintershall та Eon Ruhrgas - їхні частки становлять по 15,5 відсотка, у Gasuine з Нідерландів та Engie з Франції - по 9 відсотків. Консорціум планує додатково до вже наявної першої нитки газогону побудувати ще одну - Балтійським морем із Росії до Німеччини.

Україна та низка інших країн, зокрема країни Балтії, виступають проти будівництва "Північного потоку-2". У США будівництво газогону називають кроком назад у питаннях європейської енергетичної безпеки та інтересів США і погрожують запровадженням санкцій.