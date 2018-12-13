 Міністр економіки ФРН не хоче відмовлятися від ″Північного потоку-2″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.12.2018

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Новини

Міністр економіки ФРН не хоче відмовлятися від "Північного потоку-2"

Глава німецького міністерства економіки Петер Альтмаєр проти відмови від будівництва "Північного потоку-2" попри керченську кризу. Втім, він називає умовою прокладання газопроводу продовження транзиту газу Україною.

Петер Альтмаєр

Петер Альтмаєр

Міністр економіки ФРН Петер Альтмаєр (Peter Altmaier), попри загострення конфлікту між Україною та Росією в Азовському морі, не хоче відмовлятися від будівництва суперечливого газопроводу "Північний потік-2". Про це він заявив в інтерв'ю інформагенції Reuters, оприлюдненому в неділю, 16 грудня. "Росія зробила велику помилку, коли захопила обидва (українські, - Ред.) кораблі в Азовському морі і затримала екіпажі", - заявив Альтмаєр.

За його словами, це не покращило позицію Росії і в "інших питаннях". Крім того, політик додав, що не хотів би просто слідувати закликам з боку США та німецької партії Християнсько-демократичний союз припинити будівництво газопроводу.

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Будівництво газогону є кроком назад у питаннях європейської енергетичної безпеки та інтересів США, визнала Палата представників Конгресу. Там додали, що РФ зацікавлена у зменшенні ролі української системи транзиту газу. (12.12.2018)

Міністр економіки ФРН Петер Альтмаєр не вважає, що підтримка "Північного потоку-2" підриває зусилля з деескалації між Росією та Україною. Він також закликав до інвестицій в українську економіку. (29.11.2018)

Водночас глава німецького МЗС заявив, що "Північний потік-2" може бути прокладений, "якщо у той же час будуть дотримані ключові інтереси України". До них Альтмаєр відніс, зокрема, збереження транзиту газу українською територією після 2019 року.

Нагадаємо, що Німеччина неодноразово запевняла, що проект "Північного потоку-2" має суто економічний характер. Оператором газогону є підприємство Nord Stream AG, "дочка" російського концерну "Газпром". Окрім російського енергетичного гіганта, в проекті беруть участь німецькі концерни Wintershall та Eon Ruhrgas - їхні частки становлять по 15,5 відсотка, у Gasuine з Нідерландів та Engie з Франції - по 9 відсотків. Консорціум планує додатково до вже наявної першої нитки газогону побудувати ще одну - Балтійським морем із Росії до Німеччини.

Україна та низка інших країн, зокрема країни Балтії, виступають проти будівництва "Північного потоку-2". У США будівництво газогону називають кроком назад у питаннях європейської енергетичної безпеки та інтересів США і погрожують запровадженням санкцій.

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