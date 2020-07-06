 Міністри ЄС дійшли компромісу щодо аграрної реформи | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.10.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Міністри ЄС дійшли компромісу щодо аграрної реформи

Рада ЄС схвалила спільні заходи реформування аграрної політики. Їх основа - екопреміювання фермерів. Однак, остаточно доля екопреміювань вирішиться після дебатів у Європарламенті.

Міністерка сільського господарства ФРН Юлія Клекнер (л) та її іспанський колега Луіс Планас

Міністерка сільського господарства ФРН Юлія Клекнер (л) та її іспанський колега Луіс Планас

Рада ЄС з питань сільського господарства у середу, 21 жовтня, після дводенного засідання у Люксембурзі схвалила спільні заходи реформування аграрної політики. Зокрема, визначені обов'язкові стандарти з захисту довкілля у сільському господарстві, незважаючи на відмінні сільськогосподарські структури кожного з 27-и членів ЄС, пояснила міністерка сільського господарства ФРН Юлія Клекнер (Julia Klökner).

Клекнер, яка головувала на засіданні Ради ЄС, зазначила, що фермери, які дотримуватимуться більш високих екологічних стандартів, додатково преміюватимуться з бюджетів держав. Так, відповідно до досягнутих домовленостей, кожна країна ЄС має прив'язати щонайменше 20 відсотків прямих виплат на сільське господарство до участі фермерів в екологічних програмах. 

Читайте також: Сільське господарство: як перетворити убивцю клімату на його захисника?

У випадку, якщо участь у таких програмах в деяких країнах буде недостатньою, погоджено, що протягом двох років - так званої адаптивної фази - зазначені кошти можуть бути залучені на інші цілі. Саме завдяки такому формулюванню ініціативу екопреміювання підтримали східні держави-члени ЄС.  

Пізніше у той же день під час обговорення ініціативи в Європейському парламенті домінувала думка про те, щоб держави резервували щонайменше 30 відсотків коштів на екопреміювання. Остаточно Європаламент визначиться щодо цього до кінця тижня.

Аграрний сектор є найбільшою статтею видатків бюджету ЄС. Країни ЄС вже запланували виділити близько 387 мільярдів євро до 2027 року. Багато фермерів залежать від платежів з Брюсселя, але водночас вони побоюються надмірних екологічних вимог, зазначає новинна агенція.

Екологічні групи назвали компроміс "катастрофою"

Представники Всесвітнього фонду дикої природи (WWF) та природоохоронної організації Greenpeace різко розкритикували ухвалений компроміс щодо реформування аграрної політики у ЄС.

Читайте також: Зміна клімату - тропічні манго, авокадо та лічі з Європи

У WWF заявили, що реформа стане "катастрофою для захисту природи та клімату". Міністри сільського господарства Євросоюзу продовжили "руйнівну політику субсидування на користь великих сільськогосподарських корпорацій", вважають у фонді.

Представники екологічних груп наголошують, що для належного ефекту частка платежів за дотримання екологічних вимог має становити щонайменше 50 відсотків. Також екологічні активісти звертають увагу, що під час "адаптивної фази" кошти для екологічних програм можуть бути використані на інші цілі. 

Дивитись відео 05:16

Ціна дешевого м'яса, або Що варто знати про умови утримання тварин у ФРН (10.07.2020)

Дивитись відео 01:34

Найбільша ферма Європи на даху (06.07.2020)

Аудіо й відео до теми

Агротуризм біля лінії фронту, або Як на Донбасі успішну ферму заснували (14.08.2020)  

Також за темою

Josep Borrell in Berlin PK

"Синдром Грети": головний дипломат ЄС Боррель вибачився за свої слова 08.02.2020

В інтерв'ю Жозеп Боррель висловив сумнів щодо того, що молоді люди готові ризикнути рівнем свого життя заради боротьби зі змінами клімату, чим викликав критику з боку "зелених".

Wohnsiedlung mit dem Kraftwerk Gersteinwerk

У Євросоюзі представили всеосяжну програму захисту клімату 11.12.2019

До 2050 року Євросоюз має стати кліматично нейтральним, вирішили в Брюсселі. Представлений комплекс заходів щодо захисту клімату (Green Deal) передбачає кардинальну перебудову підходів до розвитку економіки.

Jaguar

WWF: Через вплив людини кількість диких тварин скоротилася на 60 відсотків 30.10.2018

За останні понад 40 років кількість диких тварин на планеті скоротилася на 60 відсотків. Основна причина цього - вплив людини, йдеться у звіті Всесвітнього фонду дикої природи.

Реклама

Докладно

Кінорежисер Роман Поланскі під час приїзду в Глівіце на церемонію вшанування пам'яті своїх рятівників

Подружжя, яке врятувало від Голокосту Романа Поланскі

Польських рятівників кінорежисера Романа Поланскі вшанували званням "Праведники народів світу".  

На Володимира Зеленського витрачатимуть більше з бюджету

Бюджет-2021: Зеленський стає "дорожчим"? (відео)

У проєкті держбюджету на 2021 рік планується витрати на діяльність Володимира Зеленського майже на 40% більше. Чому?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  