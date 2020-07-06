Міністри ЄС дійшли компромісу щодо аграрної реформи

Рада ЄС з питань сільського господарства у середу, 21 жовтня, після дводенного засідання у Люксембурзі схвалила спільні заходи реформування аграрної політики. Зокрема, визначені обов'язкові стандарти з захисту довкілля у сільському господарстві, незважаючи на відмінні сільськогосподарські структури кожного з 27-и членів ЄС, пояснила міністерка сільського господарства ФРН Юлія Клекнер (Julia Klökner).

Клекнер, яка головувала на засіданні Ради ЄС, зазначила, що фермери, які дотримуватимуться більш високих екологічних стандартів, додатково преміюватимуться з бюджетів держав. Так, відповідно до досягнутих домовленостей, кожна країна ЄС має прив'язати щонайменше 20 відсотків прямих виплат на сільське господарство до участі фермерів в екологічних програмах.

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У випадку, якщо участь у таких програмах в деяких країнах буде недостатньою, погоджено, що протягом двох років - так званої адаптивної фази - зазначені кошти можуть бути залучені на інші цілі. Саме завдяки такому формулюванню ініціативу екопреміювання підтримали східні держави-члени ЄС.

Пізніше у той же день під час обговорення ініціативи в Європейському парламенті домінувала думка про те, щоб держави резервували щонайменше 30 відсотків коштів на екопреміювання. Остаточно Європаламент визначиться щодо цього до кінця тижня.

Аграрний сектор є найбільшою статтею видатків бюджету ЄС. Країни ЄС вже запланували виділити близько 387 мільярдів євро до 2027 року. Багато фермерів залежать від платежів з Брюсселя, але водночас вони побоюються надмірних екологічних вимог, зазначає новинна агенція.

Екологічні групи назвали компроміс "катастрофою"

Представники Всесвітнього фонду дикої природи (WWF) та природоохоронної організації Greenpeace різко розкритикували ухвалений компроміс щодо реформування аграрної політики у ЄС.

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У WWF заявили, що реформа стане "катастрофою для захисту природи та клімату". Міністри сільського господарства Євросоюзу продовжили "руйнівну політику субсидування на користь великих сільськогосподарських корпорацій", вважають у фонді.

Представники екологічних груп наголошують, що для належного ефекту частка платежів за дотримання екологічних вимог має становити щонайменше 50 відсотків. Також екологічні активісти звертають увагу, що під час "адаптивної фази" кошти для екологічних програм можуть бути використані на інші цілі.

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