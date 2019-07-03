Міністри фінансів країн Єврозони номінували Крістін Лагард на голову ЄЦБ

Міністри фінансів 19-ти країн ЄС, що входять до Єврозони, номінували Крістін Лагард на посаду голови Європейського Центробанку (ЄЦБ). Рішення ухвалили у вівторок, 9 липня, на полях Ради ЄС у Брюсселі, передає агенція новин dpa.

Тепер ще мають відбутися консультації в Європарламенті щодо кандидатури Лагард. А остаточне рішення про її призначення на посаду очікується в жовтні цього року на саміті лідерів країн-членів ЄС.

Нагадаємо, кандидатура Лагард на пост очільниці ЄЦБ була запропонвана в рамках пакета щодо розподілу посад на саміті ЄС 2 липня.

Згодом 63-річна француженка Лагард, котра обіймає посаду директорки-розпорядниці МВФ, оголосила, що тимчасово складе з себе повноваження керівниці Фонду, поки триватиме процедура її висунення на голову ЄЦБ.

Чинним головою ЄЦБ є італієць Маріо Драгі. Його повноваження спливають 31 жовтня поточного року. Термін повноважень голови ЄЦБ становить вісім років.

Хто очолить МВФ замість Лагард?

Глави мінфінів країн-членів ЄС планують наполягати на збереженні традиції перебування на чолі МВФ представника Європи. Про це заявив після засідання Ради ЄС міністр фінансів Фінляндії Міка Лінтіля. Саме Фінляндія нині головує в ЄС. Лінтіля зокрема повідомив про плани країн-членів ЄС запропонувати спільну європейську кандидатуру на посаду наступного директора-розпорядника МВФ після Лагард. "Є одностайна домовленість запропонувати спільного кандидата на цю посаду", - сказав глава фінського мінфіну, цитує AFP. Схожу думку висловили й чимало інших міністрів фінансів країн-членів ЄС.

Про свою готовність стати кандидатом на посаду директора-розпорядника МВФ вже заявив колишній міністр фінансів Великобританії Джордж Осборн. Крім того, британська преса писала про можливість кандидатури голови Банку Англії Марка Карні. Утім, в дипломатичних колах ЄС дали зрозуміти, що з огляду на можливий вихід Великобританії зі складу ЄС вкрай малоймовірно, що британський кандидат на пост очільника МВФ зможе отримати підтримку з боку 27 країн-членів ЄС, зазначає агентство новин AFP.

Крістін Лагард обіймала пост директорки-розпорядниці МВФ з 2011 року. Її друга каденція завершується в 2021 році.