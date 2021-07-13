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Міністерство юстиції України (Мін'юст)

Міністерство юстиції України (Мін'юст). Міністр юстиції України з 27 лютого 2014: Павло Петренко.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Міністерство юстиції України (Мін'юст)".

Автоматичний арешт рахунків: що варто знати українським боржникам

Автоматичний арешт рахунків: що варто знати українським боржникам 13.07.2021

В Україні з початку липня запустили оновлену систему автоматичного арешту рахунків боржників. Як вона працюватиме, і що важливо знати самим боржникам - у матеріалі DW.
Міністерство юстиції виставило на продаж виправну колонію в Одесі

Міністерство юстиції виставило на продаж виправну колонію в Одесі 26.05.2021

У міністерстві юстиції України виставили на продаж Південну виправну колонію в Одесі. Стартова ціна - понад 223 мільйони гривень.
Новий український правопис: апеляційний суд скасував рішення ОАСК

Новий український правопис: апеляційний суд скасував рішення ОАСК 11.05.2021

Апеляційний суд скасував рішення Окружного адміністративного суду Києва про "незаконність" нового українського правопису.
В'язниці на продаж: як мін'юст заробляє на ремонт СІЗО? (відео)

В'язниці на продаж: як мін'юст заробляє на ремонт СІЗО? (відео) 22.02.2021

35 в'язниць планує продати мін'юст України. Мовляв, більшість закладів вже давно законсервовані і не працюють. DW побувала в Ірпінській виправній колонії, яку вже виставили на продаж. Громадські активісти скептичні.

В'язниці на продаж: як мін'юст заробляє на ремонт СІЗО (19.02.2021) 19.02.2021

35 виправних закладів планує продати Міністерство юстиції України. Пояснення - більшість закладів вже давно законсервовані і не працюють. DW побувала в Ірпінській виправній колонії, яку вже виставили на продаж. Від успішного продажу цієї в'язниці залежить доля цілої реформи приватизації в'язниць, кажуть у мін'юсті. Втім, громадські активісти скептичні до цієї ідеї.

Малюська: Новий законопроєкт про НАБУ передбачає звільнення Ситника

Малюська: Новий законопроєкт про НАБУ передбачає звільнення Ситника 15.02.2021

Новий законопроєкт про НАБУ передбачає звільнення директора Артема Ситника і призначення виконувачем обов'язків директора Гізо Углави, пояснив міністр юстиції Денис Малюська.
Великий герб України: нове - це добре забуте старе

Великий герб України: нове - це добре забуте старе 20.11.2020

В Україні уже незабаром може з'явитися великий герб. Відповідний конкурс закінчився перемогою автора, котрий розробив свій проєкт ще 23 роки тому. DW поспілкувалась з головою журі конкурсу Андрієм Гречилою.
Приватбанк програв братам Суркісам у Печерському суді

"Приватбанк" програв братам Суркісам у Печерському суді 02.09.2020

Печерський районний Києва суд задовольнив позов офшорних компаній братів Суркісів до "Приватбанку" щодо депозитів, заборгованість за якими позивачі оцінюють у 350 мільйонів доларів США.
В СІЗО за гроші - невдалий жарт міністра Малюськи чи порушення прав людини?

В СІЗО за гроші - невдалий жарт міністра Малюськи чи порушення прав людини? 31.07.2020

Міністр юстиції жартівливо пропонує купувати місця у платних камерах слідчих ізоляторів. Однак правозахисники обурені і вважають це дискримінацією за майновим станом.
Уряд України відклав розгляд законопроєкту щодо люстрації для комуністів

Уряд України відклав розгляд законопроєкту щодо люстрації для комуністів 01.07.2020

За ініціативою міністра юстиції Дениса Малюськи уряд України на тиждень відклав розгляд законопроєкту про скасування люстрації для функціонерів Комуністичної партії.

Репортаж із СІЗО: що думають ув’язнені про платні камери (23.06.2020) 23.06.2020

Камера в СІЗО за 400 євро. Такий експеримент запровадило міністерство юстиції. DW потрапила до Лук'янівського СІЗО, аби на власні очі переконатися, в чому різниця між платними і звичайними камерами.
Навіщо Україні продавати тюрми - інтерв'ю з міністром юстиції (відео)

Навіщо Україні продавати тюрми - інтерв'ю з міністром юстиції (відео) 17.06.2020

Міністр юстиції України Денис Малюська в ексклюзивному інтерв'ю DW розповів про велику в'язничну реформу, навіщо платні камери в СІЗО, які перспективи позовів України проти Росії в міжнародних судах.

Малюська: Майже всі СІЗО в облцентрах можна продати

Малюська: Майже всі СІЗО в облцентрах можна продати 16.06.2020

Запровадження платних камер може стати джерелом коштів для ремонту в СІЗО, каже міністр юстиції України Денис Малюська. В інтерв'ю DW він розповів про плани продажу пенітенціарних закладів і створення приватних СІЗО.

Замість масових посадок - воля з обмеженнями. Міністр юстиції України про реформу правосуддя в інтерв'ю DW (16.06.2020) 16.06.2020

Що таке велика в'язнична реформа? Навіщо платні камери в СІЗО? Які перспективи позовів України проти Росії в міжнародних судах? Чому Україна досі серед антилідерів за кількістю скарг в ЄСПЛ і за кількістю невиконаних вироків? Про це міністр юстиції України Денис Малюська розповів в інтерв'ю DW.
Коронавірусна амністія: уряд України хоче звільнити тисячі в'язнів, у парламенті - проти

Коронавірусна амністія: уряд України хоче звільнити тисячі в'язнів, у парламенті - проти 13.05.2020

Кабмін запропонував Верховній Раді проєкт масштабної амністії ув'язнених. Це має розвантажити колонії та слідчі ізолятори - потенційні осередки коронавірусной інфекції. У парламенті ініціативу вважають невчасною.
Мін'юст України має намір ліквідувати 48 партій-зомбі

Мін'юст України має намір ліквідувати 48 "партій-зомбі" 07.02.2020

Міністерство юстиції України збирається через суд ліквідувати 48 партій, які не функціонують. За словами глави міністерства, в Україні існує "тіньовий ринок", на якому за великі гроші можна купити або продати політсилу.
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