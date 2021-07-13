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Міністерство юстиції України (Мін'юст). Міністр юстиції України з 27 лютого 2014: Павло Петренко.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Міністерство юстиції України (Мін'юст)".
35 виправних закладів планує продати Міністерство юстиції України. Пояснення - більшість закладів вже давно законсервовані і не працюють. DW побувала в Ірпінській виправній колонії, яку вже виставили на продаж. Від успішного продажу цієї в'язниці залежить доля цілої реформи приватизації в'язниць, кажуть у мін'юсті. Втім, громадські активісти скептичні до цієї ідеї.
Що таке велика в'язнична реформа? Навіщо платні камери в СІЗО? Які перспективи позовів України проти Росії в міжнародних судах? Чому Україна досі серед антилідерів за кількістю скарг в ЄСПЛ і за кількістю невиконаних вироків? Про це міністр юстиції України Денис Малюська розповів в інтерв'ю DW.
Кабмін запропонував Верховній Раді проєкт масштабної амністії ув'язнених. Це має розвантажити колонії та слідчі ізолятори - потенційні осередки коронавірусной інфекції. У парламенті ініціативу вважають невчасною.