Міністерство у справах ветеранів допомагатиме підозрюваним у вбивстві Шеремета

Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб готове надати підозрюваним у вбивстві журналіста Павла Шеремета весь спектр правової допомоги. Про це йдеться у заяві міністерки у справах ветеранів Оксани Коляди, опублікованій на сайті відомства у суботу, 14 грудня.

"Мінветеранів буде виконувати свої прямі функції по відношенню до бенефіціарів. Ми готові надати весь спектр правової допомоги, не даючи при цьому оцінку справи по суті", - зазначила вона.

Міністерка повідомила, що особисто знайома з підозрюваними Владом й Інною Грищенками, Андрієм Антоненком, Юлією Кузьменко та Яною Дугарь. За її словами, всі вони є визнаними авторитетами в ветеранському і волонтерському русі. "Оскільки всі з обвинувачених є беззаперечними авторитетами у ветеранському і волонтерському русі, відділяти справу від образу усього руху вже не вийде. Чим би не закінчилась ця справа - програє держава, насамперед репутаційно", - написала вона.

Також Коляда наголосила, що з огляду на чутливість теми, суспільну значимість Павла Шеремета, а також фігур обвинувачених, рівень доказової бази у цій справі має бути абсолютно переконливим. "У разі, якщо виникатимуть найменші сумніви у адекватності звинувачень, репутаційні ризики держави будуть збільшені у рази", - зазначила міністерка.

12 грудня у МВС повідомили, що слідство встановило підозрюваних у вбивстві в 2016 році журналіста Павла Шеремета. Ними є волонтерка і дитячий медик Юлія Кузьменко, музикант і військовий Андрій Антоненко, Інна Грищенко (позивний "Пума") та її чоловік Владислав Грищенко ("Буча"), а також військова медсестра Яна Дугарь. Наступного дня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Яну Дугарь та взів під варту Юлію Кузьменко і Андрія Антоненка.

20 липня 2016 року в центрі Києва на перетині вулиць Івана Франка і Богдана Хмельницького вибухнув автомобіль, за кермом якого перебував журналіст Павло Шеремет. Протягом останніх п'яти років свого життя він працював у виданні "Українська правда" і був ведучим на телебаченні та радіо "Вести".