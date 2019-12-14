 Міністерство у справах ветеранів допомагатиме підозрюваним у вбивстві Шеремета | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.12.2019

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Міністерство у справах ветеранів допомагатиме підозрюваним у вбивстві Шеремета

Міністерство готове надати підозрюваним у вбивстві журналіста Павла Шеремета увесь спектр правової допомоги, заявила його очільниця Оксана Коляда. За її словами, оцінку справи по суті міністерство не даватиме.

Юлія Кузьменко під час засідання в Печерському суді

Юлія Кузьменко під час засідання в Печерському суді

Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб готове надати підозрюваним у вбивстві журналіста Павла Шеремета весь спектр правової допомоги. Про це йдеться у заяві міністерки у справах ветеранів Оксани Коляди, опублікованій на сайті відомства у суботу, 14 грудня.

"Мінветеранів буде виконувати свої прямі функції по відношенню до бенефіціарів. Ми готові надати весь спектр правової допомоги, не даючи при цьому оцінку справи по суті", - зазначила вона.

Міністерка повідомила, що особисто знайома з підозрюваними Владом й Інною Грищенками, Андрієм Антоненком, Юлією Кузьменко та Яною Дугарь. За її словами, всі вони є визнаними авторитетами в ветеранському і волонтерському русі. "Оскільки всі з обвинувачених є беззаперечними авторитетами у ветеранському і волонтерському русі, відділяти справу від образу усього руху вже не вийде. Чим би не закінчилась ця справа - програє держава, насамперед репутаційно", - написала вона.

Також Коляда наголосила, що з огляду на чутливість теми, суспільну значимість Павла Шеремета, а також фігур обвинувачених, рівень доказової бази у цій справі має бути абсолютно переконливим. "У разі, якщо виникатимуть найменші сумніви у адекватності звинувачень, репутаційні ризики держави будуть збільшені у рази", - зазначила міністерка.

DW.COM

Згідно з рішенням суду, підозрювані в справі убивства журналіста Павла Шеремета Юлія Кузьменко та Андрій Антоненко мають перебувати під вартою до 8 лютого 2020 року. (14.12.2019)

Після трьох років розслідування Нацполіція повідомила про затримання підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. DW розповідає про актуальний розвиток слідства і нагадує головні дані про цю справу. (13.12.2019)

12 грудня у МВС повідомили, що слідство встановило підозрюваних у вбивстві в 2016 році журналіста Павла Шеремета. Ними є волонтерка і дитячий медик Юлія Кузьменко, музикант і військовий Андрій Антоненко, Інна Грищенко (позивний "Пума") та її чоловік Владислав Грищенко ("Буча"), а також військова медсестра Яна Дугарь. Наступного дня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Яну Дугарь та взів під варту Юлію Кузьменко і Андрія Антоненка.

20 липня 2016 року в центрі Києва на перетині вулиць Івана Франка і Богдана Хмельницького вибухнув автомобіль, за кермом якого перебував журналіст Павло Шеремет. Протягом останніх п'яти років свого життя він працював у виданні "Українська правда" і був ведучим на телебаченні та радіо "Вести".

Дивитись відео 03:13

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