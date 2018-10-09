Мін'юст США порушив справу у зв'язку з втручанням РФ у вибори 2018 року

Міністерство юстиції США порушило кримінальну справу стосовно громадянки РФ, яку звинувачують у втручанні у виборчу кампанію на проміжних виборах до Конгресу, які пройдуть в листопаді 2018 року. Прокурор штату Вірджинія звинуватив 44-річну жительку Санкт-Петербурга Олену Хусяйнову в участі у змові з метою втручання в "політичну систему" Сполучених Штатів, повідомило відомство у Вашингтоні у п'ятницю, 19 жовтня.

За даними мін'юсту США, Хусяйнова є головним бухгалтером "Проекту Лахта", що фінансується компаніями Concord Management and Conculting та Concord Catering, а також безпосередньо їхнім власником, російським олігархом Євгеном Пригожиним.

"Проект Лахта" включає кілька напрямків, деякі з яких націлені на російську публіку, інші - на аудиторію в США, країнах ЄС і Україні, зазначається далі в заяві. Повідомляється, що Хусяйнова зараз перебуває у Росії. Відносно Пригожина і пов'язаного з ним "Агентства інтернет-досліджень" (так званої "фабрики тролів") діють санкції США.

Як зазначає агентство Reuters, це звинувачення є першим в розслідуванні ймовірного російського втручання в майбутні вибори в США. "Стратегічною метою цієї ймовірної змови, яка продовжує існувати до теперішнього часу, є внесення розбрату в політичну систему і підрив наших демократичних інституцій", - заявив прокурор східного округу Вірджинії Захарі Тервіллігер.