 Мін′юст США порушив справу у зв′язку з втручанням РФ у вибори 2018 року | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.10.2018

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Новини

Мін'юст США порушив справу у зв'язку з втручанням РФ у вибори 2018 року

Мешканку Санкт-Петербурга Олену Хусяйнову звинувачують у змові з метою втручання в політичну систему Сполучених Штатів Америки перед проміжними виборами до Конгресу 2018 року.

Міністерство юстиції США

Міністерство юстиції США

Міністерство юстиції США порушило кримінальну справу стосовно громадянки РФ, яку звинувачують у втручанні у виборчу кампанію на проміжних виборах до Конгресу, які пройдуть в листопаді 2018 року. Прокурор штату Вірджинія звинуватив 44-річну жительку Санкт-Петербурга Олену Хусяйнову в участі у змові з метою втручання в "політичну систему" Сполучених Штатів, повідомило відомство у Вашингтоні у п'ятницю, 19 жовтня.

За даними мін'юсту США, Хусяйнова є головним бухгалтером "Проекту Лахта", що фінансується компаніями Concord Management and Conculting та Concord Catering, а також безпосередньо їхнім власником, російським олігархом Євгеном Пригожиним.

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У США заявляють про потенційну загрозу втручання РФ у вибори до Конгресу США, та у президентські вибори 2020 року. (03.08.2018)

У Вашингтоні вважають, що окрім РФ у майбутні вибори в США зацікавлені втручатися Китай, Північна Корея та Іран. Радник Трампа з нацбезпеки Джон Болтон запевнив у кроках, аби запобігти такому втручанню. (19.08.2018)

"Проект Лахта" включає кілька напрямків, деякі з яких націлені на російську публіку, інші - на аудиторію в США, країнах ЄС і Україні, зазначається далі в заяві. Повідомляється, що Хусяйнова зараз перебуває у Росії. Відносно Пригожина і пов'язаного з ним "Агентства інтернет-досліджень" (так званої "фабрики тролів") діють санкції США.

Як зазначає агентство Reuters, це звинувачення є першим в розслідуванні ймовірного російського втручання в майбутні вибори в США. "Стратегічною метою цієї ймовірної змови, яка продовжує існувати до теперішнього часу, є внесення розбрату в політичну систему і підрив наших демократичних інституцій", - заявив прокурор східного округу Вірджинії Захарі Тервіллігер.

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