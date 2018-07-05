 Мін′юст пропонує скасувати практику обмеження волі за дрібні злочини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.04.2020

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Мін'юст пропонує скасувати практику обмеження волі за дрібні злочини

В Україні можуть замінити покарання у вигляді обмеження волі за скоєння дрібних злочинів на пробаційний нагляд.

В Україні хочуть змінити покарання за дрібні злочини

В Україні хочуть змінити покарання за дрібні злочини

У рамках другого етапу в’язничної реформи в Україні буде запроваджено новий різновид покарання - пробаційний нагляд. Це передбачено в розробленому міністерством юстиції України законопроєкті щодо внесення змін до роботи пенітенціарної системи, повідомив у понеділок, 20 квітня, міністр юстиції Денис Малюська.

"Ми запроваджуємо цілком новий різновид покарання - пробаційний нагляд. Пробаційний нагляд - це коли людина замість того, щоб потрапити у в'язницю, потрапляє під контроль органу пробації. Вона несе певні обов'язки, наприклад, влаштуватися на роботу, пройти лікування, пройти навчання. Іноді за її пересуванням буде стежити електронний моніторинг", - сказав Малюська у відеозверненні, оприлюдненому на сторінці у соцмережі Facebook.

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Міністр вказав на високу ефективність цього різновиду покарання. "Люди, які проходять пробацію вже зараз, практично не вчиняють нових злочинів. 98 відсотків людей абсолютно нормально ресоціалізуються", - зазначив Малюська, цитує агентство новин "Інтерфакс-Україна".

Крім того, заплановано розширити застосування як покарання громадських робіт та скасувати обмеження волі. "Вчинив злочин - відпрацюй. Звичайно, йтиметься не про тяжкі злочини. Йдеться про дрібні злочини, де відправляти людину в місця позбавлення волі немає жодного сенсу. Громадські роботи будуть застосовані як основний, так і додатковий різновид покарання, наприклад, разом із пробаційним наглядом", - пояснив міністр.

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Що стосується обмеження волі, то цей метод покарання планують замінити. "Обмеження волі - це коли людина ночує у виправному центрі, а протягом дня може виходити за його межі. Навіщо таке покарання існує і яка його мета, зараз вже не зовсім зрозуміло. Відповідно, ми хочемо, щоб обмеження волі було замінене згаданим раніше пробаційним наглядом", - наголосив Малюська.

Об'єднаня в'язниць з різними рівнями безпеки

За словами Малюськи, мін’юст України також пропонує об'єднати в'язниці з різними рівнями безпеки в універсальні установи виконання покарань. 

"Ми хочемо, щоб зараз почали працювати універсальні установи виконання покарань із кількома рівнями безпеки, щоб різного рівня небезпеки злочинці могли утримуватися в межах однієї установи, а також, щоб такі установи містили окремі ізольовані дільниці слідчих ізоляторів", - заявив він. 

"Це надасть нам, з одного боку, значну економію бюджетних коштів і дозволить закрити велику кількість напівпорожніх тюрем. З іншого боку, ув'язнені зможуть перебувати ближче до своїх сімей, отримувати передачі та частіше спілкуватися з рідними. Для ресоціалізації засуджених це вкрай важливо", - пояснив міністр.

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