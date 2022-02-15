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Мінські домовленості

Комплекс заходів щодо виконання Мінських угод.

На саміті в Мінську 11-12 лютого 2015 року лідери Німеччини, Франції, України та Росії у форматі "нормандської четвірки" узгодили комплекс заходів з виконання Мінських угод з метою деескалації збройного конфлікту на сході України. Документ підписала контактна група в складі представників України, Росії та самопроголошених "народних республік".

Можливе визнання ЛНР та ДНР Росією: як відреагували в Україні

Можливе визнання "ЛНР" та "ДНР" Росією: як відреагували в Україні 15.02.2022

Держдума Росії скерувала президенту Путіну звернення щодо необхідності визнання самопроголошених "ДНР" і "ЛНР". Які це може матиме наслідки для врегулювання на Донбасі та навіщо Москва йде на такий крок - у матеріалі DW.
Кулеба: Визнання РФ самопроголошених ЛДНР означатиме вихід з мінських угод

Кулеба: Визнання РФ самопроголошених "ЛДНР" означатиме вихід з мінських угод 15.02.2022

У разі визнання "незалежними" тимчасово непідконтрольних Києву частин Донбасу Росія де-факто і де-юре вийде з мінських домовленостей, заявив глава українського МЗС Дмитро Кулеба.
Коментар: Мета Путіна - не мир, а дестабілізація України

Коментар: Мета Путіна - не мир, а дестабілізація України 11.02.2022

Якби Путіну був потрібен Донбас у складі Росії, він давно б його анексував, як Крим. Для нього ця територія - лише інструмент впливу на Україну й предмет для торгів із Заходом, вважає Сергій Руденко.
Макрон у Києві: Потрібен новий порядок, який влаштовував би всіх у Європі

Макрон у Києві: Потрібен новий порядок, який влаштовував би всіх у Європі 08.02.2022

Після зустрічі з президентом РФ Путіним лідер Франції Еммануель Макрон прибув до Києва для переговорів з президентом України Володимиром Зеленським. Найважливіше із заяв двох лідерів за підсумками візиту - в огляді DW.

Бойовики посилюють позиції на Донбасі, стягуючи техніку - штаб ООС

Бойовики посилюють позиції на Донбасі, стягуючи техніку - штаб ООС 16.01.2022

За даними української сторони СЦКК, лише за 15 січня на територію ОРДЛО стягнули 275 одиниць військової техніки всупереч мінським домовленостям.

ЄС продовжив економічні санкції проти Росії на пів року

ЄС продовжив економічні санкції проти Росії на пів року 13.01.2022

Оскільки РФ не виконала повністю мінські угоди, Євросоюз продовжив до серпня санкції щодо окремих секторів російської економіки.
Війна на Донбасі: двоє українських військових загинули на свята

Війна на Донбасі: двоє українських військових загинули на свята 03.01.2022

Український десантник Станіслав Богуславський дістав несумісне з життям поранення 31 грудня. 1 січня після поранення кулею снайпера у госпіталі помер 20-річний військовий Ігор Тичина.

Зеленський заявив про 10 кроків реалізації мінських угод

Зеленський заявив про 10 кроків реалізації мінських угод 21.12.2021

За словами Зеленського, Україна готова виконувати мінські домовленості та навіть створила план з 10 кроків їх реалізації. Втім, його деталі президент не уточнив.
Канцлер Німеччини Шольц обговорив з Путіним ситуацію навколо України

Канцлер Німеччини Шольц обговорив з Путіним ситуацію навколо України 21.12.2021

Німецький канцлер Шольц у розмові з президентом Росії Путіним висловив стурбованість нарощуванням російської військової присутності біля кордонів України та виступив за відновлення переговорів у "нормандському форматі".

На Донбасі 16 грудня загинув український військовий

На Донбасі 16 грудня загинув український військовий 17.12.2021

У штабі ООС заявляють про п'ять порушень режиму припинення вогню за добу з боку проросійських бойовиків. Внаслідок обстрілу один військовослужбовець отримав смертельне поранення.
Глава МЗС ФРН закликала Київ і Москву повернутися за стіл переговорів

Глава МЗС ФРН закликала Київ і Москву повернутися за стіл переговорів 14.12.2021

Анналена Бербок підкреслила, що деескалація ситуації - найважливіше для безпеки України. Вона нагадала Москві, що агресія проти Києва матиме "величезні економічні і дипломатичні наслідки".

Понад половина українців виступають за візовий режим з РФ

Понад половина українців виступають за візовий режим з РФ 10.12.2021

52 відсотки українців є прихильниками візового режиму між Україною та РФ. Півтора року тому ця кількість складала 39 відсотків. Кількість противників цієї ініціативи зменшилась з 49 до 44 відсотків.
Товарне зближення: чому Росія пришвидшує повзучу анексію ОРДЛО

"Товарне зближення": чому Росія пришвидшує "повзучу" анексію ОРДЛО 25.11.2021

Опитані DW експерти сходяться на думці, що указ Путіна про доступ товарів з ОРДЛО, так звана російська "паспортизація" та інші дії влади Росії спрямовані на поглиблення інтеграції цих територій до її складу.
Україна хоче визнання своєї європейської перспективи на саміті з ЄС

Україна хоче визнання своєї європейської перспективи на саміті з ЄС 28.09.2021

В Офісі президента України Володимира Зеленського очікують закріплення європейської перспективи України у спільній декларації на саміті Україна-ЄС.
Що Меркель зробила для України за 16 років при владі (відео)

Що Меркель зробила для України за 16 років при владі (відео) 24.09.2021

Анґела Меркель 16 років очолювала уряд у Німеччині. Після виборів у Бундестаг 26 вересня та формування нової коаліції вона піде з посади канцлерки ФРН. Що вона зробила для України за час свого урядування?

Анґела Меркель: канцлерка в епоху криз. Документальний фільм DW (24.09.2021) 24.09.2021

Анґела Меркель іде з великої політики. Вона належала до найбільш впливових світових політиків і не раз брала участь у вирішенні криз чи конфліктів. Під час роботи над документальним фільмом про неї DW взяла у інтерв'ю у низки колишніх світових топ-політиків, серед яких Джордж Буш, Тоні Блер, Володимир Медведєв, Франсуа Олланд, які розповіли про своє ставлення до Анґели Меркель.
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