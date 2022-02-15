Мінські домовленості

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Комплекс заходів щодо виконання Мінських угод.
На саміті в Мінську 11-12 лютого 2015 року лідери Німеччини, Франції, України та Росії у форматі "нормандської четвірки" узгодили комплекс заходів з виконання Мінських угод з метою деескалації збройного конфлікту на сході України. Документ підписала контактна група в складі представників України, Росії та самопроголошених "народних республік".
Після зустрічі з президентом РФ Путіним лідер Франції Еммануель Макрон прибув до Києва для переговорів з президентом України Володимиром Зеленським. Найважливіше із заяв двох лідерів за підсумками візиту - в огляді DW.
Анґела Меркель іде з великої політики. Вона належала до найбільш впливових світових політиків і не раз брала участь у вирішенні криз чи конфліктів. Під час роботи над документальним фільмом про неї DW взяла у інтерв'ю у низки колишніх світових топ-політиків, серед яких Джордж Буш, Тоні Блер, Володимир Медведєв, Франсуа Олланд, які розповіли про своє ставлення до Анґели Меркель.