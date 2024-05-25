Зеленський не бачить можливості припинення вогню з Росією

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не бачить можливості досягнення домовленостей із Росією. Таку думку український лідер висловив в інтерв'ю центральноазіатським ЗМІ, зокрема журналістам із Казахстану, Узбекистану та Киргизстану, опублікованому у суботу, 25 травня.

На запитання, чи можливе тимчасове припинення вогню, президент України відповів: "Ні". Зеленський наголосив, що припинення вогню Росія може використати для "повзучої окупації" - укріплення і підтягування військової техніки на окупованих територіях, щоб продовжити окупацію, як це було з 2014 року. Сенс у припиненні вогню був би, якби російські війська були на лінії кордонів, додав Зеленський.

Також український президент розповів, що один з лідерів йому запропонував на певний час "зупинити вогонь і подивитися". "Я говорю: добре, скажи, хто бере відповідальність, що росіяни не підведуть техніку на нашу територію? Він каже: ну ми ж бачитимемо, супутники і так далі. Я говорю: почекай, а як ти зупиниш фізично? Ти хочеш показати всьому світу, що ми сказали про припинення вогню, а вони висунули техніку? Вони за добу доїдуть, ти не встигнеш, а ти тільки добу закликатимеш їх до порядку, до домовленостей, які були", - наголосив Зеленський.

Зеленський про "полювання" РФ

Український президент нагадав, що РФ не дотримувалася домовленостей раніше, зокрема Мінських угод. Перед повномасштабною війною, як зауважив Зеленський, він домовлявся особисто з Путіним в Нормандії про припинення вогню, і тоді зменшилися бойові дії, але росіяни відправляли снайперів тренуватись вздовж контактної лінії на українських військових. "У них це називалося полювання. Виходили 20-30 снайперів, тиждень тренувалися. Їх закидали із сирійського контингенту, вони йшли і просто вбивали наших людей", - зазначив він.

Зеленський про найближчі цілі Росії

Крім того, Зеленський наголосив, що Росія загрожує країнам Балтії. "Під ударом насамперед балтійські країни - Естонія, Литва, Латвія, і ми про це говорили всім нашим партнерам. На цих країнах можна спробувати перевірити реакцію НАТО на вторгнення чи незаконний перетин кордону цих країн з боку Росії", - сказав він.

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І це, за його словами, вже сталося, коли Росія прибрала буї на річці Нарва, намагаючись відсунути морський кордон з Естонією. "Реакції ніякої не було, відповідно, тому що країни НАТО дуже обережні. А Росії це й треба, показати силу. Ми отримуємо інформацію про те, що серед їхніх пріоритетів балтійські країни, Молдова, Казахстан - це найближчі цілі Російської Федерації", - зазначив Зеленський.

Це перше інтерв'ю Зеленського центральноазіатським ЗМІ, зокрема журналістам із Казахстану, Узбекистану та Киргизстану. При цьому він дав його російською мовою у Харкові на місці зруйнованої внаслідок обстрілу будівлі друкарні "Фактор".