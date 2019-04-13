 Міноборони: Зеленський проігнорував чотири повістки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.04.2019

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Новини

Міноборони: Зеленський проігнорував чотири повістки

У відповідь на депутатський запит міністерство оборони України відповіло, що Володимир Зеленський проігнорував чотири повістки про мобілізацію до армії у 2014-2015 роках.

За даними міноборони, Зеленському чотири рази приносили повістку про мобілізацію

За даними міноборони, Зеленському чотири рази приносили повістку про мобілізацію

Міністерство оборони України заявило, що кандидат у президенти Володимир Зеленський проігнорував чотири повістки про мобілізацію в 2014-2015 роках. Про це повідомляється у суботу, 13 квітня, на сайті міноборони у відповідь на звернення народних депутатів Тетяни Чорновол, Олександра Бригинця, Юлія Мамчура та Михайла Бондаря.

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Заступник голови фракції християнських демократів у Бундестазі Йоганн Вадефуль у розмові з DW зазначив, що західні партнери поки не розуміють, чого чекати в разі перемоги Володимира Зеленського на виборах в Україні. (12.04.2019)

Президент Франції Еммануель Макрон провів зустріч з кандидатом в президенти України Володимиром Зеленським. У зустрічі також брав участь екс-міністр фінансів Олександр Данилюк. (12.04.2019)

За даними відомства, Зеленський перебуває на військовому обліку в Металургійно-Долгінцевському об'єднаному районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки Кривого Рога з 22 грудня 2008 року і дотепер, військове звання - солдат, військово-облікова спеціальність - діловод діловодства.

"Придатний до військової служби. Військову службу в ЗС України не проходив. Для призову по мобілізації громадянину Зеленському В.О. надсилалися повістки: 15.04.2014, 23.06.2014, 15.08.2014, 10.05.2015 на адресу, визначену в його облікових документах. Громадянин Зеленський В.О. до військового комісаріату за його викликом не прибував", - заявили в міноборони.

Нагадаємо, що за результатами першого туру виборів глави держави Зеленського підтримали 30,2 відсотка виборців, чинного президента Петра Порошенка - 15,95 відсотка. Другий тур президентських виборів відбудеться в Україні 21 квітня.

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