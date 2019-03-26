Мінгареллі: Київ не використав вісім мільярдів євро допомоги від ЄС

Україна не використала виділену Європейським Союзом допомогу на загальну суму у вісім мільярдів євро. Про це у середу, 15 травня, заявив глава представництва ЄС в Україні Хюг Мінгареллі, інформує агенція "Українські новини".

"ЄС виділяє значні суми Україні на підтримку реформ, однак ці гроші не завжди використовуються якнайкраще. Потрібно розуміти той факт, що більша частина цих коштів, які виділяються, взагалі не використовується за цілою низкою причин", - сказав він.

За його словами, основною причиною є відсутність якісної інституційної спроможності, а для прискорення процесу потрібно "тиснути" на місцеву владу. "Ми порахували, що зараз не використано вісім мільярдів євро, які були надані ЄС (...) Перш ніж просити додаткові гроші, витратьте спочатку ті, які доступні", - додав він.

Наприкінці 2017 року Мінгареллі заявив, що протягом 2015-2017 років ЄС виділив Україні 12 мільярдів євро, з них 3,4 мільярда макрофінансової допомоги. В грудні 2018 року ЄС виділив Україні 500 мільйонів євро у рамках програми макрофінансової допомоги.